Ajker Patrika
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ফুটবল

‘তোমার ইতিহাস চিরকাল টিকে থাকবে’

ক্রীড়া ডেস্ক    
‘তোমার ইতিহাস চিরকাল টিকে থাকবে’
মেসি ও রোনালদো। ছবি: সংগৃহীত

আর্জেন্টিনার জার্সিতে লিওনেল মেসির শেষ ম্যাচের পর তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। দীর্ঘদিনের এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর লড়াইয়ের অসংখ্য অধ্যায়ের পর এবার এলএমটেনের বিদায়ে রোনালদোর কণ্ঠে শোনা গেল অকুণ্ঠ প্রশংসা।

বুধবার বুয়েনস এইরেসের মনুমেন্টাল স্টেডিয়ামে বেনিনের বিপক্ষে ৩-০ গোলের জয় দিয়ে আর্জেন্টিনার হয়ে আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের ইতি টানেন মেসি। আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে নিজের শেষ ম্যাচে এক গোল করার পাশাপাশি দুটি অ্যাসিস্ট করেন ৩৯ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ড। ২০৮তম ম্যাচে ১২৬ গোল নিয়ে ক্যারিয়ার শেষ করলেন তিনি।

ম্যাচ শেষে মেসি নিজের আবেগের কথা সামাজিক মাধ্যমে তুলে ধরেন। সেই পোস্টের জবাবেই ইনস্টাগ্রামে তাঁকে শ্রদ্ধা জানান রোনালদো। পর্তুগিজ তারকা লেখেন, ‘লিও, এত বছর ধরে তুমি তোমার দেশকে প্রতিনিধিত্ব করেছ এবং এমন একটি ইতিহাস তৈরি করেছ, যা চিরকাল টিকে থাকবে। আর্জেন্টিনার হয়ে তুমি যা অর্জন করেছ, তার জন্য আমার পূর্ণ সম্মান।’

মেসি ও রোনালদোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা ফুটবল ইতিহাসের অন্যতম আলোচিত অধ্যায়। একসময় বার্সেলোনা ও রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে দুজনের লড়াই নিয়মিতই ফুটবলপ্রেমীদের আকর্ষণের কেন্দ্র ছিল। সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাঝেও মেসির কৃতিত্বের প্রতি রোনালদোর এই শ্রদ্ধা তাঁদের সম্পর্কের অন্য একটি দিক সামনে আনল।

মেসির বিদায়ে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন তাঁর সাবেক সতীর্থ রোনালদিনহোও। বার্সেলোনায় মেসির সঙ্গে খেলা ব্রাজিলের বিশ্বকাপজয়ী তারকা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে লেখেন, ‘প্রথম দিন থেকেই তোমার গল্পের অংশ হতে পারা কত আনন্দের ও গর্বের, ভাই। তুমি আমাদের হাসিয়েছ এবং ফুটবলকে এতটা উপভোগ্য করে তুলেছ। তোমার নাম তোমার দেশের ইতিহাসে এবং পুরো বিশ্বের ইতিহাসে চিরকাল লেখা থাকবে। কেবল আমরাই জানি, শৈশবের সেই স্বপ্ন পূরণ করে নিজেদের দেশের প্রতিনিধিত্ব করা এবং বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হওয়ার আনন্দটা কেমন ছিল।’

রোনালদিনহো আরও লেখেন, ‘জাতীয় দল ও দেশের জন্য তুমি তোমার সর্বস্ব দিয়েছ। আমি তোমাকে পুরোপুরি বুঝতে পারি। পরিবারকে ঘিরে যেকোনো বিষয় মানুষকে নতুন করে অনেক কিছু ভাবতে বাধ্য করে। জীবন উপভোগ করো, ভাই। আজ এবং সবসময় তোমার জন্য আমার শুভকামনা।’

বিষয়:

খেলালিওনেল মেসিক্রিস্টিয়ানো রোনালদোফুটবল
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