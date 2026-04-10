সেই দিয়াবাতের গোলে মোহামেডানকে হারিয়ে আবাহনীর প্রতিশোধ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১০ এপ্রিল ২০২৬, ১৭: ৪৪
আবাহনীকে সমতায় ফেরান মিরাজুল ইসলাম। ছবি: আবাহনী

৬ বছর কাটিয়েছেন সাদা–কালোদের তাবুতে। পরিণত হয়েছিলেন ঘরের ছেলেতে। না হওয়ারও কারণ ছিল না অবশ্য। ফেডারেশন কাপ ও লিগ শিরোপা জয়ের পেছনে তাঁর অবদানই যে বড় ছিল। সেই সুলেমান দিয়াবাতে এবারের মৌসুমে মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব ছেড়ে যোগ দেন চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী আবাহনী লিমিটেডে। তাঁর মাধ্যমে আবাহনী যেন কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলল। প্রতিশোধ নিল প্রথম লেগে হারের।

প্রায় এক মাসের বিরতির পর আজ মাঠে ফিরেছে বাংলাদেশ ফুটবল লিগ। ফেরার মঞ্চটা সাজানো হয়েছে ঢাকা ডার্বি দিয়ে। যদিও তা এখন বেশিরভাগ সময়ই কুমিল্লাতেই দেখা যায়। শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্টেডিয়ামে আজকের লড়াইয়ে মোহামেডানকে ২-১ গোলে হারিয়েছে আবাহনী। ৩ বছর পর চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের বিপক্ষে লিগে জয়ের দেখা পেয়েছে তারা।

লিগে অবশ্য মোহামেডান গত ৬ ম্যাচ ধরে জয়হীন। তবু প্রতিপক্ষ যদি আবাহনী হয়, তাহলে সাদা–কালোদের অতীত আপনার কাছে ঠুনকোই মনে হবে। মৌসুমের প্রথম লেগেই তো আবাহনীকে ৩–২ গোলে হারায় তারা। ফিরতি দেখায় এবার খেলার শুরুতেই তা বুঝিয়ে দেন মুজাফফর মুজাফফরভ। তৃতীয় মিনিট কর্নার থেকে অলিম্পিক গোল করে মোহামেডানকে এগিয়ে দেন তিনি।

সেই লিড ধরে রাখা যে কঠিন হবে সাদা–কালোদের জন্য আবাহনীর কৌশলেই তার ইঙ্গিত মেলে। অষ্টম মিনিটের ভুল শুধরে ১৭ মিনিটে ঠিকই আকাশী–নীলদের সমতায় ফেরান মিরাজুল ইসলাম। এমেকা ওগবুহ পাস থেকে একজনকে কাটিয়ে মোহামেডান গোলরক্ষক সুজন হোসেনকে ফাঁকি দিয়ে বল জালে পাঠান তিনি।

৬৬ মিনিটে আরও একটি দুর্দান্ত পাসে আবাহনীকে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দেন এমেকা। তিন ফুটবলারকে কাটিয়ে কাটব্যাকে সুলেমান দিয়াবাতের কাছে বল পাঠান তিনি। ১৮০ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ঘুরে দুই ফুটবলারের মাঝখান দিয়ে নিজের সাবেক ক্লাবের বিপক্ষে প্রথম গোলটি করেন দিয়াবাতে।

শেষ দিকে মোহামেডান আর চেষ্টা করেও সমতায় ফিরতে পারেনি। ১১ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের সাতে নেমে যাওয়া সাদা–কালোরা ঘুরপাক খাচ্ছে ব্যর্থতার বৃত্তে। অন্যদিকে ১২ ম্যাচে ২২ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের দুইয়ে উঠে এসেছে আবাহনী। এক ম্যাচ কম খেলে ২৪ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে বসুন্ধরা কিংস।

