১০ লাখ ছাড়িয়ে হামজা বললেন, আলহামদুলিল্লাহ

ইনস্টাগ্রামে হামজা চৌধুরীর অনুসারী ১০ লাখ ছাড়িয়েছে। ছবি: ফেসবুক
হামজা চৌধুরী বাংলাদেশে আসার কয়েক মাস আগে থেকেই শুরু হয় দেশের ফুটবলে উন্মাদনা। পরবর্তীতে বাংলাদেশের জার্সি পরার পর হামজা তাঁর পারফরম্যান্স দিয়ে ছড়াচ্ছেন মুগ্ধতা। সামাজিক মাধ্যমে তাঁর জনপ্রিয়তা বেড়েছে কয়েক গুণ। নতুন মাইলফলক অর্জনের পর তিনি সৃষ্টিকর্তার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

হামজার পারফরম্যান্সে দেশের ফুটবল সমর্থকেরা তো বটেই। মেহেদী হাসান মিরাজ, লিটন দাস, তাসকিন আহমেদরা ফেসবুকে পোস্ট দেন হামজাকে নিয়ে। সামাজিক মাধ্যমে বাংলাদেশের তারকা ফুটবলারদের অনুসারী বেড়েই চলেছে। ফেসবুকের পর ইনস্টাগ্রামেও তাঁর অনুসারী ১ মিলিয়ন তথা ১০ লাখ ছাড়িয়ে গেছে। ইনস্টাগ্রামে এই মাইলফলক অর্জন করে নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে গত রাতে পোস্ট করেছেন হামজা। ২৭ বছর বয়সী বাংলাদেশি এই ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার বলেন, ‘ইনস্টাগ্রামে ১০ লাখ অনুসারী হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ। সমর্থন দেওয়ায় আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। আসলেই সত্যিই অনেক কৃতজ্ঞ।’

এ বছরের ২৫ মার্চ শিলংয়ে ভারতের বিপক্ষে এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বের তৃতীয় রাউন্ডের ম্যাচ দিয়ে বাংলাদেশের জার্সিতে অভিষেক হয় হামজার। সেই ম্যাচ গোলশূন্য ড্র হলেও ভারতকে কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। বাংলাদেশের জার্সিতে এখন পর্যন্ত তিন ম্যাচ খেলে হামজা একটি করে গোল ও অ্যাসিস্ট করেছেন। ৪ জুন ঢাকার জাতীয় স্টেডিয়ামে ভুটানের বিপক্ষে জামাল ভূঁইয়ার কর্নার থেকে হেডে গোল করেছিলেন হামজা। ভুটানকে বাংলাদেশ হারিয়েছিল ১-০ গোলে।

হামজা এখন খেলছেন ইংল্যান্ডের লেস্টারসিটি ক্লাবে। লেস্টারের হয়ে ২০২৫-২৬ মৌসুমে সব ধরনের প্রতিযোগিতা মিলে ৩ ম্যাচে করেছেন ১ গোল। তবে কোনো অ্যাসিস্ট নেই। তাঁর লেস্টার এবার খেলছে ইংল্যান্ডের চ্যাম্পিয়নশিপে। ১৩ আগস্ট ইএফএল কাপে হাডার্সফিল্ড টাউনের বিপক্ষে মূল ম্যাচ ২-২ গোলে ড্রয়ের পর পেনাল্টি শুটআউটে ৩-২ গোলে হেরেছিল লেস্টার। তাতে টুর্নামেন্টের প্রথম রাউন্ড থেকে বিদায়ঘণ্টা বেজে যায় হামজার দলের।

এদিকে বাংলাদেশ এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বের তৃতীয় রাউন্ডে চার দলের মধ্যে তিন নম্বরে অবস্থান করছে। হামজাদের এখানে পয়েন্ট ১। ভারতের ১ পয়েন্ট হলেও তারা চারে। পয়েন্ট তালিকার প্রথম দুইয়ে থাকা সিঙ্গাপুর, হংকং দুই দলেরই পয়েন্ট ৪। বাছাইপর্বে বাংলাদেশের পরের ম্যাচ ৯ অক্টোবর হংকংয়ের বিপক্ষে। তার আগে নেপালের বিপক্ষে বাংলাদেশ দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে।

