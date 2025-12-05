Ajker Patrika
ফুটবল

নেপালের ক্লাবের কাছে বিধ্বস্ত নাসরিন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
প্রথম ম্যাচে হেরেছে নাসরিন স্পোর্টস একাডেমি। ছবি: ফেসবুক
প্রথম ম্যাচে হেরেছে নাসরিন স্পোর্টস একাডেমি। ছবি: ফেসবুক

প্রথমবারের মতো হচ্ছে নারী সাফ ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপ। বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে সেই টুর্নামেন্টে খেলছে নাসরিন স্পোর্টস একাডেমি। প্রথম ম্যাচে অবশ্য নেপালের আর্মড পুলিশ ফোর্স (এপিএফ) ক্লাবের কাছে বিধ্বস্ত হয়েছে তারা। হেরেছে ৪-০ গোলে।

নেপালের দশরথ রঙ্গশালা স্টেডিয়ামে আজ ম্যাচের শুরু থেকেই আধিপত্য নিয়ে খেলতে থাকে এপিএফ। জাতীয় দলের উঠতি ফুটবলারদের নিয়ে দল সাজানো নাসরিনে ছিল অভিজ্ঞতার অভাব। অধিনায়ক সানজিদা আক্তারও মেলে ধরতে ধরতে পারছিলেন না নিজেকে। নাসরিনের গোলরক্ষক মেঘলা রানী রায় অবশ্য শুরুতে দারুণ কয়েকটি সেভ দেন।

৩৭ মিনিটে এপিএফকে এগিয়ে দেন ঘিসিং রেশমি কুমারি। ডিবক্সে জটলার মধ্যে বল পেয়ে জালের ঠিকানা খুঁজে নেন তিনি। বিরতির পর খানিকটা দুর্বল হয়ে পড়ে নাসরিন। এর মাশুলও তাই দিতে হয়। ৭০ মিনিটে নাসরিনের জালে দ্বিতীয় গোলটি করেন দেউবা মিনা।

৮০ মিনিটে আবারও রেশমি উচ্ছ্বাসে ভাসান এপিএফকে। আর যোগ করা সময়ের প্রথম মিনিটে মিনাও খুঁজে নেন তাঁর দ্বিতীয় গোল। তাই বড় হার নিয়েই মাঠ ছাড়তে হয় সানজিদাদের।

দ্বিতীয় ম্যাচে ৮ নভেম্বর পাকিস্তানের করাচি সিটির মুখোমুখি হবে নাসরিন। নিজেদের প্রথম ম্যাচে আজ ভুটানের ট্রান্সপোর্ট ইউনাইটেডের বিপক্ষে গোলশূন্য ড্র করেছে করাচি। দলটিতে রয়েছে জর্ডান ও আরব আমিরাতি বংশোদ্ভূত ফুটবলার।

৫ দলের এই টুর্নামেন্টে সব ক্লাবই প্রথমে একে অপরের বিপক্ষে খেলবে। পয়েন্ট টেবিলে এগিয়ে থাকা দুই দল খেলবে ফাইনালে। চ্যাম্পিয়ন হওয়া দলকে দেওয়া হবে ১০ হাজার ডলার পুরস্কার। আর রানার্সআপ দল পাবে ৫ হাজার ডলার।

বিষয়:

খেলাফুটবল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...