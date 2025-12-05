বিশ্বকাপ খেলার সিদ্ধান্ত মেসির ওপর ছেড়ে দিলেন স্কালোনি

ক্রীড়া ডেস্ক
২০২৬ বিশ্বকাপে লিওনেল মেসি খেলবেন কিনা সেটা এখনো নিশ্চিত নয়। তারকা ফরোয়ার্ড নিজেই জানিয়েছেন, তাঁর বিশ্বকাপ খেলা নির্ভর করছে ফর্ম এবং ইনজুরির ওপর। আর্জেন্টিনার প্রধান কোচ লিওনেল স্কালোনিও বিষয়টি নিয়ে স্পষ্ট কোনো বার্তা দিতে পারলেন না। বিশ্বকাপ খেলার সিদ্ধান্ত মেসির ওপরই ছেড়ে দিলেন তিনি।
যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকো যৌথভাবে ২০২৬ বিশ্বকাপ আয়োজন করবে। তার আগে আজ যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসির কেনেডি ওভালে ড্র অনুষ্ঠিত হবে। সে ড্র’তে উপস্থিত হতে বর্তমানে মার্কিন মুলুকে অবস্থান করছেন স্কালোনি। সেখানে এক সংবাদ সম্মেলনে আর্জেন্টিনা দলের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলেছেন এই কোচ।
মেসি বিশ্ব ফুটবলের ২৩ তম আসরে খেলবেন কিনা সে প্রসঙ্গে জানতে চাওয়া হলে স্কালোনি বলেন, ‘মেসি সিদ্ধান্ত নেবে। সে যা সিদ্ধান্ত নেবে তা আমরা সমর্থন করব। নীতিগতভাবে সবকিছু ঠিকঠাকভাবেই চলছে। তবে ছয় মাস অনেক সময়। এখনো অনেক সময় আছে। আমরা আশা করি সে ভালো আছে। সবার আশা মেসি নিজের এবং জাতীয় দলের জন্য সেরা সিদ্ধান্ত নেবে।’
বিশ্বকাপ ড্রয়ের পর সব পরিকল্পনা তৈরি করবেন স্কালোনি। তিনি বলেন, ‘ড্রয়ের পর আমরা সব হিসাব করব। কাতার বিশ্বকাপে আমাদের সব হিসাব কাজে আসেনি। আসল কথা হলো, বিশ্বকাপে ভালো কিছুর জন্য সেরা দলগুলোর বিপক্ষে খেলতে হবে। এবারের বিশ্বকাপে তো অনেক ভালো দল অংশ নেবে।’
এর আগে সম্প্রতি ইএসপিএনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বিশ্বকাপ খেলা প্রসঙ্গে মেসি বলেছিলেন, ‘আশা করি, আমি বিশ্বকাপ খেলতে পারব। আগেই বলেছি যে, আমি আরও একটি বিশ্বকাপ খেলতে চাই। বিশ্বকাপ খেলতে না পারা আমার জন্য সবচেয়ে খারাপ হবে। তেমনটা হলে আমি মাঠে বসে দলের খেলা উপভোগ করব।’
ক্রীড়া ডেস্ক
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
প্রথমবারের মতো হচ্ছে নারী সাফ ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপ। বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে সেই টুর্নামেন্টে খেলছে নাসরিন স্পোর্টস একাডেমি। প্রথম ম্যাচে অবশ্য নেপালের আর্মড পুলিশ ফোর্স (এপিএফ) ক্লাবের কাছে বিধ্বস্ত হয়েছে তারা। হেরেছে ৪-০ গোলে।
নেপালের দশরথ রঙ্গশালা স্টেডিয়ামে আজ ম্যাচের শুরু থেকেই আধিপত্য নিয়ে খেলতে থাকে এপিএফ। জাতীয় দলের উঠতি ফুটবলারদের নিয়ে দল সাজানো নাসরিনে ছিল অভিজ্ঞতার অভাব। অধিনায়ক সানজিদা আক্তারও মেলে ধরতে ধরতে পারছিলেন না নিজেকে। নাসরিনের গোলরক্ষক মেঘলা রানী রায় অবশ্য শুরুতে দারুণ কয়েকটি সেভ দেন।
৩৭ মিনিটে এপিএফকে এগিয়ে দেন ঘিসিং রেশমি কুমারি। ডিবক্সে জটলার মধ্যে বল পেয়ে জালের ঠিকানা খুঁজে নেন তিনি। বিরতির পর খানিকটা দুর্বল হয়ে পড়ে নাসরিন। এর মাশুলও তাই দিতে হয়। ৭০ মিনিটে নাসরিনের জালে দ্বিতীয় গোলটি করেন দেউবা মিনা।
৮০ মিনিটে আবারও রেশমি উচ্ছ্বাসে ভাসান এপিএফকে। আর যোগ করা সময়ের প্রথম মিনিটে মিনাও খুঁজে নেন তাঁর দ্বিতীয় গোল। তাই বড় হার নিয়েই মাঠ ছাড়তে হয় সানজিদাদের।
দ্বিতীয় ম্যাচে ৮ নভেম্বর পাকিস্তানের করাচি সিটির মুখোমুখি হবে নাসরিন। নিজেদের প্রথম ম্যাচে আজ ভুটানের ট্রান্সপোর্ট ইউনাইটেডের বিপক্ষে গোলশূন্য ড্র করেছে করাচি। দলটিতে রয়েছে জর্ডান ও আরব আমিরাতি বংশোদ্ভূত ফুটবলার।
৫ দলের এই টুর্নামেন্টে সব ক্লাবই প্রথমে একে অপরের বিপক্ষে খেলবে। পয়েন্ট টেবিলে এগিয়ে থাকা দুই দল খেলবে ফাইনালে। চ্যাম্পিয়ন হওয়া দলকে দেওয়া হবে ১০ হাজার ডলার পুরস্কার। আর রানার্সআপ দল পাবে ৫ হাজার ডলার।
ক্রীড়া ডেস্ক
ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজের ফাইনালে শ্রীলঙ্কাকে ৬ উইকেটে হারিয়ে শিরোপা জিতেছে পাকিস্তান। দলের শিরোপা জয়ের দিনে ব্যাট হাতে হতাশ করেন ফখর জামান। মাত্র ৩ রান আসে তাঁর ব্যাটে। হতাশাজনক পারফরম্যান্সের পর এবার ছয়দিনের মাথায় সে ম্যাচের একটি ঘটনায় শাস্তির খড়গ নেমে এল এই ব্যাটারের উপর।
গত ২৯ নভেম্বর রাওয়ালপিন্ডি ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ৮ বল হাতে রেখে শ্রীলঙ্কার দেওয়া ১১৫ রানের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় পাকিস্তান। পবন রত্নায়েকের করা ১৮ তম ওভারের প্রথম বলে দাসুন শানাকার হাতে ক্যাচ দিয়ে আউট হন ফখর। এরপর প্রকাশ্যে আম্পায়ারের সিদ্ধান্তে অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং তর্কে জড়ান তিনি।
আইসিসির আচরণবিধি অনুযায়ী, লেভেল ১ এর ২.৮ ধারা ভঙ্গ করেছেন ফখর। যা আন্তর্জাতিক ম্যাচ চলাকালীন আম্পায়ারের সিদ্ধান্তের প্রতি আপত্তি বা অসন্তোষ প্রদর্শন। আইসিসির নিয়ম বলছে, এই অপরাধের জন্য ম্যাচ ফির ৫০ শতাংশ জরিমানার পাশাপাশি দুটি ডিমেরিট পয়েন্ট পেতে পারেন অভিযুক্ত খেলোয়াড়। তবে ফখর পার গেলেন অল্পতেই। তাঁকে ম্যাচ ফির ১০ শতাংশ জরিমানা করেছে বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা। সেই সঙ্গে একটি ডিমেরিট পয়েন্ট যোগ হয়েছে এই ব্যাটারের নামের পাশে।
অন-ফিল্ড আম্পায়ার আহসান রাজা ও আসিফ ইয়াকুব, তৃতীয় আম্পায়ার রশিদ রিয়াজ এবং চতুর্থ আম্পায়ার ফয়সলা আফ্রিদি ওই ঘটনার প্রতিবেদন দাখিল করেন। নিজের অপরাধ স্বীকার করে শাস্তি মেনে নিয়েছেন ফখর। তাই আর আনুষ্ঠানিক শুনানির প্রয়োজন হয়নি। গত ২৪ মাসের মধ্যে প্রথমবার ডিমেরিট পয়েন্ট পেলেন পাকিস্তানের এই ক্রিকেটার।
ক্রীড়া ডেস্ক
ব্রিসবেন টেস্টের প্রথম দিনটাই হতে পারত অস্ট্রেলিয়ার। কিন্তু বাদ সাধেন জো রুট। এই অভিজ্ঞ ব্যাটারের হার না মানা সেঞ্চুরিতে ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রথম দিনের লড়াই জমিয়ে তোলে ইংল্যান্ড। দ্বিতীয় দিন আর স্বাগতিকদের সঙ্গে পেরে উঠলেন না ইংলিশরা। ৩ ফিফটিতে সফরকারীদের ওপর ছড়ি ঘুরিয়েছে স্টিভ স্মিথের দল।
গ্যাবায় ৩২৫ রানে ৯ উইকেট হারিয়ে প্রথম দিনের খেলা শেষ করে ইংল্যান্ড। এদিন নিজেদের সংগ্রহটা বেশি দূর নিয়ে যেতে পারেননি বেন স্টোকসরা। ৩৩৪ রানে অলআউট হন তাঁরা। জফরা আর্চার ব্যক্তিগত ৩৮ রানে বেন ডগেটের বলে আউট হলে থামে ইংল্যান্ড। দলটির হয়ে সর্বোচ্চ ১৩৮ রানে অপরাজিত থাকেন রুট। ৭৬ রান এনে দেন জ্যাক ক্রলি। হ্যারি ব্রুকের ব্যাট থেকে আসে ৩১ রান। ৭৫ রানে ৬ উইকেট নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার বোলারদের মধ্যে সবচেয়ে সফল মিচেল স্টার্ক।
জবাবে ৩৭৮ রানে ৬ উইকেট হারিয়ে দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ করেছে অস্ট্রেলিয়া। ৪ উইকেট হাতে রেখে ৪৪ রানের লিড নিয়েছেন অজিরা। উইকেটে আসা সবাই দলকে ভরসা দিয়েছেন। উদ্বোধনী জুটিতে জ্যাক ওয়েদারাল্ডকে নিয়ে ৭৭ রান তোলেন উসমান খাজার চোটে ওপেনিংয়ে সুযোগ পাওয়া ট্রাভিস হেড। ৩৩ রান করে ফিরে যান তিনি। দ্বিতীয় উইকেটে মারনাশ লাবুশেনকে নিয়ে ৬৯ রান যোগ করেন ওয়েদারাল্ড। তাঁর বিদায়ে এই জুটি ভাঙে। আর্চারের বলে এলবিডব্লুর ফাঁদে পড়ার আগে ৭২ রান করেন ওয়েদারাল্ড। দ্বিতীয় দিনে অস্ট্রেলিয়ার কোনো ব্যাটারের হয়ে এটাই সর্বোচ্চ রানের ইনিংস।
ওয়েদারাল্ডের পর ফিফটি তুলে নেন লাবুশেন ও স্মিথ। তাঁদের অবদান ৬৫ ও ৬১ রান। ফিফটির অপেক্ষায় আছেন অ্যালেক্স ক্যারি। ৪৬ রান নিয়ে তৃতীয় দিনে ব্যাট করতে নামবেন এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার। মাত্র ৫ রানের জন্য ফিফটিবঞ্চিত হন ক্যামেরুন গ্রিন। ব্যক্তিগত ৪৫ রানে ব্রাইডন কার্সের বলে বোল্ড হন তিনি। ক্যারির সঙ্গে তৃতীয় দিনের খেলা শুরু করবেন মাইকেল নেসার। ১৫ রানে অপরাজিত আছেন এই বোলিং অলরাউন্ডার। ১১৩ রানে ৩ উইকেট নেন কার্স। স্টোকসের শিকার ২ উইকেট। ৯৩ রান খরচ করেন ইংলিশ দলপতি।
ক্রীড়া ডেস্ক
বাজি কেলেঙ্কারিতে কিছুদিন ধরে টালমাটাল তুর্কি ফুটবল। এই অভিযোগে গত দুই মাসে নিষেধাজ্ঞার হিড়িক চলছে দেশটিতে। এবার আরও একটি বাজে খবর এল তুর্কি ফুটবলে। অবৈধ বাজি ধরার অভিযোগে আজ ৪৬ জনকে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দিয়েছেন ইস্তাম্বুলের প্রসিকিউটররা। তাঁদের মধ্যে ২৯ জনই ফুটবলার।
অভিযুক্ত ফুটবলাররা কোন ক্লাবের, সে বিষয়ে কিছু জানানো হয়নি। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ২০২৩-২৪ মৌসুমে তৃতীয় বিভাগের একটি ম্যাচে বাজি-কাণ্ডে জড়ায় দুটি ক্লাব। বাজি কেলেঙ্কারির সঙ্গে জড়িত ছিলেন খোদ ওই দুটি ক্লাবের সভাপতি।
প্রসিকিউটরের অফিস জানিয়েছে, গ্রেপ্তারের আদেশে থাকা ৪৬ জনের মধ্যে পুলিশ এখন পর্যন্ত ৩৫ জনকে আটক করেছে। পাঁচজন বিদেশে অবস্থান করছেন বলে জানা গেছে। এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, গ্রেপ্তার খেলোয়াড়দের মধ্যে ২৭ জন তাঁদের নিজস্ব দলের ম্যাচে বাজি ধরার অভিযোগে অভিযুক্ত।
তাঁদের মধ্যে একজন হলেন মেতেহান বালতাচি, যিনি বর্তমান তুর্কি চ্যাম্পিয়ন গালাতাসারাইয়ের হয়ে খেলছেন। এই মাসের শুরুতে বাজি কেলেঙ্কারিতে তাঁকে ৯ মাসের জন্য বরখাস্ত করেছিল তুর্কি ফুটবল ফেডারেশন (টিএফএফ)।
তুর্কি সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, অভিযুক্ত ম্যাচটি সহজে তদন্তকারীদের দৃষ্টিতে আসে। কারণ, সেই ম্যাচে কোনো দলই গোল করার জন্য ন্যূনতম চেষ্টা করেনি। বেশ কয়েকটি সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, সেখান থেকে পুরো তদন্ত শুরু হয়েছিল।
প্রসিকিউটররা তাঁদের নিজস্ব দলের সঙ্গে বাজি ধরার সন্দেহে থাকা অন্য ২৬ জন খেলোয়াড়কে শনাক্ত করতে পারেননি। তবে বলেছেন, ইস্তাম্বুলের আরেকটি প্রধান ক্লাব ফেনারবাচের হয়ে খেলা মের্ট হাকান ইয়ান্দাস অন্য কারও অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে বাজি ধরেছিলেন।
এখন পর্যন্ত এক হাজারের বেশি তুর্কি খেলোয়াড়কে বরখাস্ত করেছে টিএফএফ। এর মধ্যে দেশটির সুপার লিগের ২৫ জন ফুটবলার আছেন। তাঁদের ৪৫ দিন থেকে সর্বোচ্চ ১ বছর পর্যন্ত নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। নিষেধাজ্ঞার তালিকায় থাকা ৯০০ জনের বেশি ফুটবলার তৃতীয় ও চতুর্থ বিভাগের। বাজি-কাণ্ডে গত অক্টোবরে প্রায় ১৫০ জন রেফারিকে বরখাস্ত করেছে টিএফএফ।
