ফখর জামানকে কেন শাস্তি দিল আইসিসি

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০৫ ডিসেম্বর ২০২৫, ২০: ২৩
ফখর জামান। ছবি: এক্স
ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজের ফাইনালে শ্রীলঙ্কাকে ৬ উইকেটে হারিয়ে শিরোপা জিতেছে পাকিস্তান। দলের শিরোপা জয়ের দিনে ব্যাট হাতে হতাশ করেন ফখর জামান। মাত্র ৩ রান আসে তাঁর ব্যাটে। হতাশাজনক পারফরম্যান্সের পর এবার ছয়দিনের মাথায় সে ম্যাচের একটি ঘটনায় শাস্তির খড়গ নেমে এল এই ব্যাটারের উপর।

গত ২৯ নভেম্বর রাওয়ালপিন্ডি ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ৮ বল হাতে রেখে শ্রীলঙ্কার দেওয়া ১১৫ রানের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় পাকিস্তান। পবন রত্নায়েকের করা ১৮ তম ওভারের প্রথম বলে দাসুন শানাকার হাতে ক্যাচ দিয়ে আউট হন ফখর। এরপর প্রকাশ্যে আম্পায়ারের সিদ্ধান্তে অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং তর্কে জড়ান তিনি।

আইসিসির আচরণবিধি অনুযায়ী, লেভেল ১ এর ২.৮ ধারা ভঙ্গ করেছেন ফখর। যা আন্তর্জাতিক ম্যাচ চলাকালীন আম্পায়ারের সিদ্ধান্তের প্রতি আপত্তি বা অসন্তোষ প্রদর্শন। আইসিসির নিয়ম বলছে, এই অপরাধের জন্য ম্যাচ ফির ৫০ শতাংশ জরিমানার পাশাপাশি দুটি ডিমেরিট পয়েন্ট পেতে পারেন অভিযুক্ত খেলোয়াড়। তবে ফখর পার গেলেন অল্পতেই। তাঁকে ম্যাচ ফির ১০ শতাংশ জরিমানা করেছে বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা। সেই সঙ্গে একটি ডিমেরিট পয়েন্ট যোগ হয়েছে এই ব্যাটারের নামের পাশে।

অন-ফিল্ড আম্পায়ার আহসান রাজা ও আসিফ ইয়াকুব, তৃতীয় আম্পায়ার রশিদ রিয়াজ এবং চতুর্থ আম্পায়ার ফয়সলা আফ্রিদি ওই ঘটনার প্রতিবেদন দাখিল করেন। নিজের অপরাধ স্বীকার করে শাস্তি মেনে নিয়েছেন ফখর। তাই আর আনুষ্ঠানিক শুনানির প্রয়োজন হয়নি। গত ২৪ মাসের মধ্যে প্রথমবার ডিমেরিট পয়েন্ট পেলেন পাকিস্তানের এই ক্রিকেটার।

ক্রিকেট
