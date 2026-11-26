মেসির স্কুলের মার্কশিট ফাঁস, কোন বিষয়ে কত পেয়েছিলেন
আলোচনাটা লিওনেল মেসি বলেই এত হচ্ছে। বলা হচ্ছে ফাঁস হওয়া মেসির নম্বরপত্রের কথা। সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল নম্বরপত্র দ্রুতই ছড়িয়ে পড়েছে। আর্জেন্টাইন তারকা ফুটবলার কত নম্বর পেয়েছিলেন—সেটা জানতেই নেটিজেনরা দেখছেন সেই নম্বরপত্র।
মেসি যখন তাঁর শৈশবের ক্লাব নিওয়েলস ওল্ড বয়েজের বয়সভিত্তিক দলে খেলতেন, স্বাভাবিকভাবেই ফুটবল নিয়ে ব্যস্ততা বেশি থাকত। খেলাধুলায় ব্যস্ত থাকলে পড়াশোনা ভালো হয় না—আর্জেন্টাইন তারকা ফুটবলার যেন প্রচলিত কথাকেই ভুল প্রমাণ করেছেন। ভাইরাল নম্বরপত্রের দিকে নজর দিলে তা আরও ভালোভাবে বোঝা যাবে। সপ্তম শ্রেণির সেই পরীক্ষায় শারীরিক শিক্ষায় দশে দশ পেয়েছেন। মাঠে যেমন দশ নম্বর জার্সি পরে তিনি তাঁর জাদু দেখান, এই বিষয়ের নম্বর দেখে সেটাকে ‘পারফেক্ট টেন’ বলা যায়।
একমাত্র শারীরিক শিক্ষায় পূর্ণ নম্বর পেয়েছেন মেসি। শিল্প-সংগীত বিষয়ে পেয়েছেন ৮ নম্বর। ভাষাশিক্ষা, সমাজবিজ্ঞান, বিদেশি ভাষা, প্রযুক্তি—এই বিষয়গুলোতে পেয়েছেন ৬ নম্বর করে। ‘নৈতিকতা ও নাগরিক শিক্ষা’য় পেয়েছেন ৭ নম্বর। এই বিষয়টি এখন পরিচিত পৌরনীতি নামে। মেসির কোন পরীক্ষার নম্বরপত্র, সেটা অবশ্য জানা যায়নি। তবে মেসি পড়তেন রোজারিওতে ৬৬ নম্বর জেনারেল লাস হেরাস স্কুলে। যখন তাঁর বয়স ছিল ১৩ বছর, সেসময় সপ্তম শ্রেণির এক নম্বরপত্র ফাঁস হয়ে গেছে সামাজিক মাধ্যমে।
মেসি যখন পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়তেন, তখন তাঁর গণিত শিক্ষক ছিলেন আন্দ্রেয়া সোসা। শিক্ষকের চোখে আর্জেন্টিনার তারকা ফুটবলার তখন ছিলেন শান্ত ও লাজুক ছেলে। নম্বরপত্র ভাইরাল হওয়ার কারণেই মূলত আলোচনায় সোসা। ব্রাজিলের এক সংবাদমাধ্যমকে তিনি বলেন, ‘সে খুব শান্ত-লাজুক ছিল। তবে ফুটবল খেলতে খেলার মাঠে গেলেই বদলে যেত পুরোপুরি। তখনই সে লিও হয়ে উঠত। বর্তমানে তাকে সারা বিশ্ব চেনে।’
আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসর লিওনেল মেসি নিয়েছেন কয়েক মাস আগেই। বিশ্বকাপ, কোপা আমেরিকা, ফিনালিসিমা—আর্জেন্টিনার জার্সিতে যা যা পাওয়া দরকার, সবকিছুই তিনি পেয়েছেন। ২০২২ ফুটবল বিশ্বকাপ জিতে তাঁর আজন্মলালিত স্বপ্নপূর্ণ করেছেন। গত ৭ অক্টোবর মনুমেন্তালে বেনিনের বিপক্ষে আর্জেন্টিনার জার্সিতে শেষবারের মতো নেমেছেন। আন্তর্জাতিক ফুটবলে ২০৮ ম্যাচে করেছেন ১২৬ গোল। অ্যাসিস্ট করেছেন ৬৯ গোলে।