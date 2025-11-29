চোট নিয়ে মাঠে নেমে দলের জয়ের নায়ক নেইমার

ক্রীড়া ডেস্ক
একজন খেলোয়াড় চোটাক্রান্ত হন কালেভদ্রে। কিন্তু নেইমারের ক্ষেত্রে হয়ছে তার ঠিক উল্টো। বিষয়টা এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যেন এই ফরোয়ার্ডের সুস্থ থাকাই এখন অবাক করার মতো। সবশেষ কয়েক বছরে অপয়া চোটের কারণে বেশিরভাগ সময়ই মাঠের বাইরে কাটাতে হয়েছে তাঁকে। এবার সেই চোট নিয়েই দলের জয়ের নায়ক হলেন ব্রাজিলিয়ান ফুটবলার।
ব্রাজিলিয়ান সিরিএ’তে গত ২৫ নভেম্বর ইন্টারনাশিওনালের সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করেছে সান্তোস। সেই ম্যাচের আগে বাঁ হাঁটুর মেনিসকাস চোটে পড়েন সাবেক আল হিলাল তারকা। এরপর সান্তোস জানিয়েছিল, চলতি বছরের বাকি সময় আর মাঠে নামতে পারবেন না নেইমার। দেশটির বেশ কয়েকটি সংবাদমাধ্যমও জানিয়েছিলে এমন খবর।
ব্রাজিলের প্রথম সারির সংবাদমাধ্যম গ্লোবো জানিয়েছে, সান্তোস ক্লাব কর্তৃপক্ষ, চিকিৎসক এবং ব্যক্তিগত স্টাফরা নেইমারকে খেলা থেকে দূরে থাকতে বলেছিলেন। কিন্তু কারও কথা তোয়াক্কা না করেই অনুশীলনে নেমে পড়েন তিনি। এবার মাঠেও নেমে পড়লেন।
ব্রাজিলিয়ান সিরিএ’তে রেলিগেশন শঙ্কা এড়াতে স্পোর্টের বিপক্ষে জেতার বিকল্প ছিল না সান্তোসের জন্য। দলের এমন কঠিন সময়ে চোটের দিকে তাকাননি নেইমার। এর ফল পেয়েছে সান্তোস। তাঁর দুর্দান্ত পারফরম্যান্সে ৩-০ গোলে জয় তুলে নিয়ে আপাতত রেলিগেশন শঙ্কা এড়িয়ে স্বস্তিতে আছে সান্তোস। দলকে পূর্ণ ৩ পয়েন্ট এনে দেওয়ার পথে একটি করে গোল এবং অ্যাসিস্ট করেন নেইমার।
ঘরের মাঠ ভিলা বেলমিরোতে ২৫ মিনিটে নেইমারের গোলে এগিয়ে যায় সান্তোস। গুইলেরমে অগাস্তের বাড়ানো বলে বাঁকানো শটে জালের ঠিকানা খুঁজে নেন নেইমার। ৩৬ মিনিটে আত্মঘাতী গোলের সুবাদে স্বাগতিকদের ব্যবধান বাড়ে। ৬৭ মিনিটে স্পোর্টের জালে শেষ পেরেক ঠুঁকে দেন হোয়াও শিমিত। নেইমারের কর্নার থেকে হেডে লক্ষ্যভেদ করেন তিনি।
ঘরের মাঠে প্রতিপক্ষ আয়ারল্যান্ড। সহজ প্রত্যাশা ছিল সিরিজ জয়। জয়ের সুযোগ এখনো হাতছাড়া হয়ে যায়নি, কিন্তু প্রথম ম্যাচ বাজেভাবে হেরে যাওয়ায় দ্বিতীয় ম্যাচের আগে সিরিজ বাঁচানোর চাপ দলের ওপর। চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান ক্রিকেট স্টেডিয়ামে সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি আজ। সিরিজ হার এড়াতে আজ জিততেই হবে লিটনদের।
একই ভেন্যুতে হওয়া প্রথম টি-টোয়েন্টিতে বাজেভাবে হেরেছে বাংলাদেশ। ১৮২ রানের লক্ষ্য তাড়ায় শুধু তাওহীদ হৃদয় ছাড়া কেউই ব্যাটিংয়ে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেননি। পাঁচে ব্যাটিংয়ে এসে হৃদয় ৫০ বলে ৮৩ রান করে অপরাজিত থাকলেও সেটা দলের পরাজয় কমিয়ে আনা ছাড়া কোনো কাজে আসেনি। এর আগে ঘরের মাঠেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে তিন টি-টোয়েন্টির সিরিজে ধবলধোলাই হয়েছে বাংলাদেশ। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে দলের ‘শেষ’ আন্তর্জাতিক সিরিজে যখন পারফরম্যান্স গ্রাফটা ঊর্ধ্বমুখী হওয়ার কথা, তখনই তা নিম্নমুখী! অথচ এই দলই ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের আগে শ্রীলঙ্কার মাটিতে শ্রীলঙ্কা, ঘরের মাঠে পাকিস্তান ও নেদারল্যান্ডস এবং আরব আমিরাতে আফগানিস্তানের বিপক্ষে টানা চারটি টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতেছে।
ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের আগে ঘরের মাঠে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়ার কথা জানিয়েছিলেন অধিনায়ক লিটন দাস। বিশ্বকাপে এমন পরিস্থিতিতে পড়লে যাতে উতরানোটা সহজ হয়, তা মাথায় রেখেই সেটি বলেছিলেন তিনি। কিন্তু ক্যারিবীয়দের কাছে ধবলধোলাই হওয়ার পর আয়ারল্যান্ড সিরিজে ঘুরে দাঁড়াতে না পারলে উল্টো না সেটি দলের আত্মবিশ্বাস নাড়িয়ে দেয়!
এমনই কঠিন পরিস্থিতিতে আজ ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াই লিটন-জাকের-হৃদয়দের। ঘুরে দাঁড়াতে পারবে বাংলাদেশ? ঘুরে দাঁড়ানোর কথাই বললেন তাওহীদ হৃদয়। প্রথম ম্যাচ শেষে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়েছিলেন তিনি। বললেন, ‘টি-টোয়েন্টি ছন্দ ধরে রাখার খেলা। পরের ম্যাচ থেকেই আমরা কামব্যাক করব ইনশা আল্লাহ।’
তো প্রথম টি-টোয়েন্টিতে পরাজয়ের কারণ কী? ১৮২ রানের লক্ষ্য তাড়ায় পাওয়ার প্লেতেই ৪ উইকেট হারিয়ে দিগভ্রষ্ট হয়েছে বাংলাদেশ। আর সেটার জন্য বাজে শট সিলেকশন কতটা দায়ী? হৃদয় বললেন, ‘লক্ষ্য যখন ১৮০+ রান, তখন শটস আপনাকে খেলতেই হবে।’ তবে হৃদয় মেনে নিচ্ছেন, ‘এদিন পরিকল্পনামতো আমরা খেলতে পারিনি। পারলে, ভালো কিছু হতে পারত।’ তবে এটা খেলারই অংশ জানিয়ে বাঁচা-মরার দ্বিতীয় ম্যাচের আগে হৃদয়ের প্রতিশ্রুতি, ‘আশা করি সামনের ম্যাচেই ঘুরে দাঁড়াতে পারব আমরা।’
বড় লক্ষ্য তাড়ায় যদি কারও বড় ইনিংস নাও হয়, তাহলে জয়ের কক্ষপথে থাকার জন্য ছোট কিংবা মাঝারি জুটিও দরকার হয়। কিন্তু এদিন প্রথম চারটি জুটিতে রান হয়েছে—২,২, ১ ও ১৩! ১৮ রানে পাঁচ উইকেট খুইয়ে ফেলার পর জাকের আলীকে নিয়ে হৃদয় ৪৮ রানের জুটি গড়ে তুলেছিলেন। ম্যাচে থাকার জন্য সেই জুটি আরও বড় হওয়া দরকার ছিল বলে মনে করেন হৃদয়, ‘যদি বড় জুটি হতো, তাহলে ম্যাচটা অন্যরকম হতে পারত। কারণ খেলাটা আসলে আমরা খুব বেশি রানের ব্যবধানে হারিনি। আমি আর জাকের আলী যখন ব্যাট করছিলাম, তখন ৭০-৮০ রানের জুটি হলে ম্যাচে ভিন্ন কিছু হতে পারত।’
না হওয়ার বড় কারণটা কিন্তু আইরিশদের ভালো খেলা। হৃদয়ের অকপট স্বীকারোক্তি, ‘ওরা ভালো খেলেছে, আমরা ভালো খেলতে পারিনি।’
আজ সিরিজ বাঁচানোর লড়াইয়ে যখন ‘ভালো খেলাটা’ জরুরি, তখনই কি খোলসবন্দী হয়ে থাকবেন লিটনরা!
টেম্বা বাভুমার অধীনে টেস্টে দারুণ সময় পার করছে দক্ষিণ আফ্রিকা। ১২ টেস্টে অপরাজিত তারা। ১১ জয়ের বিপরীতে বাকি ম্যাচটি ড্র করেছে। এমন রেকর্ডগড়া পরিসংখ্যান দেখে বাভুমার প্রশংসা না করে থাকতে পারলেন না এবি ডি ভিলিয়ার্স। সাবেক ক্রিকেটার মনে করেন, বাহ্যিক চেহারা দেখে কাউকে বিচার করা উচিত নয়।
টেস্ট অধিনায়কত্বের প্রথম ১২ ম্যাচে বাভুমার মতো বেশি জয় নেই আর কারও। তাঁর হাত ধরে গত জুনে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল জেতে দক্ষিণ আফ্রিকা। সেই সঙ্গে দীর্ঘ ২৭ বছরের শিরোপা খরা কাটায় দলটি। সেখানেই থেমে না থেকে বাভুমার নেতৃত্বে দারুণ সব জয় উপহার দিচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকা।
শুরুর দিকে বাভুমার প্রতি আস্থা রাখতে পারছিলেন না ভিলিয়ার্স। কিন্তু তাঁর ধারণা বদলে দিতেও বেশি সময় নেননি বাভুমা। দলকে একের পর এক সাফল্য এনে দিয়ে এই ব্যাটার প্রমাণ করছেন তাঁর হাতে কতটা নিরাপদ দক্ষিণ আফ্রিকা। সবশেষ ২ ম্যাচের টেস্ট সিরিজে ভারতকে ধবলধোলাই করে বুঝালেন–দল নিয়ে আরও অনেক দূর যাওয়া বাকি তাঁর।
ভারতের সাবেক ক্রিকেটার রবিচন্দ্রন অশ্বিনের ইউটিউব চ্যানেলে ভিলিয়ার্স বলেন, ‘অসাধারণ নেতৃত্ব দিয়ে বাভুমা সবাইকে অবাক করেছে। সে অধিনায়ক হওয়ায় প্রথম কয়েক বছর আমি নিজেও দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিলাম। ওর উপর বিশ্বাস রাখব কি না বুঝতে পারছিলাম না। আসলে বাহ্যিক চেহারা দেখে কাউকে বিচার করা উচিত নয়। এখন বাভুমাকে নিয়ে বলতেই হচ্ছে। সে হয়তো গ্রায়েম স্মিথের মতো ভীতিকর নয়। দারুণ স্পোকেন কিংবা উচ্চ স্বরে কথা বলেন না। বাভুমা প্রমাণ করল ভিন্ন ধরনের অধিনায়কত্ব করেও সফল হওয়া সম্ভব।’
দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে ধবলধোলাই হওয়ায় তোপের মুখে ভারতের কোচ গৌতম গম্ভীর। তাঁর কোচিংয়ের ধরন নিয়ে ভিলিয়ার্সও প্রশ্ন তুললেন, ‘কোচ হিসেবে গম্ভীর কেমন সেটা আমি বলতে পারব না। আমি যতটুকু জানি ক্রিকেটার হিসেবে সে আবেগী ছিল। ড্রেসিংরুমেও এমন আচরণ করলে সেটা দলের জন্য সমস্যার কারণ। দলে আবেগপ্রবণ কোচ থাকলে সেটা ভালো কিছু বয়ে আনে না। তবে আমি নিশ্চিত নই কোচ হিসেবেও গম্ভীর ওইরকম কিনা।’
প্রথম ইনিংসের ব্যর্থতা কাটিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব ১৭ দল। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে তিন দিনের প্রথম ম্যাচে ভালো অবস্থানে আছেন আদ্রিতরা। দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষে ২৪৮ রান এগিয়ে আছে স্বাগতিক দল। ফিফটি করে সেঞ্চুরির অপেক্ষায় আছেন জুনায়েদ হোসেন।
মিরপুর শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে প্রথম দিন একচেটিয়া দাপট দেখিয়েছেন দুই দলের বোলাররা। আগে ব্যাট করে ১২০ রান তোলে বাংলাদেশ। ৩৬ রান আসে আদ্রিতর ব্যাট থেকে। মো. রাকিবুল হোসেন ২০ এবং লরেন্স রয় ও জুনায়েদ করেন সমান ১৯ রান। ২৯ রানে ৪ উইকেট নেন মানিথা রাজাপাকশে। গিমহান মেন্ডিস ও হিমারু দিশান দুটি করে উইকেট নেন।
জবাবে মাহিনুজ্জামান মাহাবির, শাহিদুল ইসলাম শাহিদদের দুর্দান্ত বোলিংয়ে ১০২ রানে গুটিয়ে যায় শ্রীলঙ্কা। সফরকারীদের হয়ে সর্বোচ্চ ২৭ রান করেন সানুল ভেরারত্নে। ২৪ রান এনে দেন দিশান। ২২ রানে ৩ ব্যাটারকে ফিরিয়ে বাংলাদেশের সেরা বোলার মাহাবির। আকাশ, নুবায়েত আলম ও শাহিদের শিকার দুটি করে উইকেট।
১৮ রানে এগিয়ে থেকে ব্যাট করতে নামা বাংলাদেশের দ্বিতীয় ইনিংসের শুরুটাও ভালো হয়নি। ২৮ রানে ২ উইকেট হারিয়ে প্রথম দিনের খেলা শেষ করেন স্বাগতিকেরা। সব মিলিয়ে প্রথম দিন দুই দল মিলিয়ে ২২ উইকেট হারায়। দ্বিতীয় দিনের চিত্র ব্যতিক্রম ছিল। ৭০ রানে ৫ উইকেট হারানো বাংলাদেশ প্রতিরোধ গড়ে রাকিবুল, জুনায়েদ ও সৌরভ কর্মকারদের ব্যাটে। ৪১ রান করে ফিরে যান রাকিবুল। সৌরভ আউট হন ২৫ রান করে।
একপ্রান্ত আগলে রেখে দিনের খেলা শেষ করেছেন জুনায়েদ। ৪ চার ও ১ ছক্কায় ৮৭ রানে অপরাজিত আছেন তিনি। জুনায়েদের সঙ্গী নুবায়েত ১ রান নিয়ে শেষ দিন ব্যাট করতে নামবেন। বাংলাদেশের পতন হওয়া ৮ উইকেটের মধ্যে ছয়টাই নেন দিশান। ৮৩ রান খরচ করেন এই স্পিনার।
লম্বা সময় ধরে জাতীয় দলের বাইরে আছেন ইমরুল কায়েস। ঘরোয়া লিগে খেলে থাকেন এই বাঁহাতি ব্যাটার। পেশাদার ক্রিকেটকে বিদায় না বলার আগেই এবার কোচিংয়ে নাম লেখালেন এই ৩৮ বছর বয়সী ক্রিকেটার।
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) ১২তম আসরের জন্য ব্যাটিং কোচ হিসেবে ইমরুলকে নিয়োগ দিয়েছে সিলেট টাইটান্স। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া বার্তায় দেশের উত্তর–পূর্বের ফ্র্যাঞ্চাইজিটি বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।
বিপিএলের সবশেষ আসরে বরিশালের হয়ে খেলেছেন ইমরুল। দেশের জনপ্রিয় টি–টোয়েন্টি টুর্নামেন্টটিতে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্সের হয়ে সবচেয়ে ভালো সময় পার করেছেন তিনি। অধিনায়ক হিসেবে ফ্র্যাঞ্চাইজিটির হয়ে একাধিক শিরোপা জিতেছেন ইমরুল।
সব মিলিয়ে বিপিএলে পাঁচটি দলের হয়ে মোট ১১৫ ম্যাচ খেলেছেন ইমরুল। ১১৩ ইনিংস ব্যাটিংয়ে নেমে করেছেন ২৩৬৪ রান। স্ট্রাইকরেট ১১৭.৬৭। ফিফটি করেছেন ১১টি। ক্যারিয়ারের শেষদিকে এসে ইমরুল এখন বছরের বেশির ভাগ সময় অস্ট্রেলিয়ায় থাকেন। সেখানে তাঁর একটা ক্রিকেট একাডেমি আছে। সিলেটের কোচিং প্যানেলে যোগ দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কোচিং ক্যারিয়ার শুরু করলেন তিনি।
প্রধান কোচ হিসেবে সোহেল ইসলামকে নিয়োগ দিয়েছে সিলেট। এর আগে বিপিএলে কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে তাঁর। এ ছাড়া বাংলাদেশ জাতীয় দল ও ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে (ডিপিএল) কাজ করেছেন দেশের ক্রিকেটের এই পরিচিত মুখ। সোহেলের সহকারীর ভূমিকায় থাকছেন মাহমুদ ইমন। বিপিএলে সিলেট স্ট্রাইকার্সের হয়ে কাজ করেছেন তিনি।
সিলেটের পেস বোলিং কোচ হিসেবে থাকছেন সৈয়দ রাসেল। একাধিক ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে আগেও বিপিএলে কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে বাংলাদেশ জাতীয় দলের সাবেক এই পেসারের। এনামুল হক জুনিয়রকে স্পিন বোলিং কোচের দায়িত্ব দিয়েছে সিলেট।
