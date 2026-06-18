নেইমার রেখেই হাইতি মিশনে যাচ্ছে ব্রাজিল

হাইতির বিপক্ষে ম্যাচের জন্য ব্রাজিল জাতীয় দলের বাকি সদস্যদের সঙ্গে ফিলাডেলফিয়া সফরে যাচ্ছেন না নেইমার। নিউ জার্সিতেই সেরে ওঠার প্রক্রিয়া চালিয়ে যাবেন এবং বিশ্বকাপের 'সি' গ্রুপে ব্রাজিলের দ্বিতীয় ম্যাচে খেলবেন না। ম্যাচের জন্য আনচেলত্তির একাদশ এখনো একটি রহস্য। আগামীকাল ভোর ৪টায় হাইতির মুখোমুখি হবে ব্রাজিল।
কোচিং স্টাফরা বেশ সতর্ক এবং তারা কোনো তাড়াহুড়ো করতে চান না নেইমারকে নিয়ে। আগামী বুধবার স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচের জন্যও তিনি এখনো অনিশ্চিত। ধারণা করা হচ্ছে যে, ব্রাজিল যদি পরবর্তী রাউন্ডে উত্তীর্ণ হয়, তবেই তাঁকে পাওয়া যেতে পারে।
বৃহস্পতিবার নেইমার টানা দ্বিতীয় দিনের মতো মাঠে বল নিয়ে অনুশীলন করেছেন। সেশনের শুরুতে তিনি অন্য খেলোয়াড়দের সাথে ওয়ার্ম-আপে অংশ নেন এবং এমনকি মাঠের মধ্যেই কার্লো আনচেলত্তির সঙ্গে কিছু সময় কথা বলেন।
করিতিবার কাছে সান্তোসের ৩-০ ব্যবধানে হারের ম্যাচে তাঁর ডান পায়ের কাফে পাওয়া চোটের এক মাস পূর্ণ হয়েছে গত বুধবার। প্রথম রাউন্ডে মরক্কোর সঙ্গে ড্র করার পর, ব্রাজিলের সামনে এখনো হাইতির বাধা রয়েছে এবং আগামী বুধবার স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে তারা গ্রুপ পর্ব শেষ করবে।
হারের হতাশা নিয়ে বিশ্বকাপ শুরু করেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা ও চেক প্রজাতন্ত্র। নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে তাই দুই দলেরই চাওয়া ছিল প্রথম জয়। দুই দলের লড়াইয়ে চাওয়া পূরণ হয়নি কোনো দলেরই। ১-১ গোলে ড্র হয়েছে ম্যাচ।২ ঘণ্টা আগে
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