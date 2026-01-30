দেশের জন্যই শিরোপা উৎসর্গ সাবিনাদের

থাইল্যান্ডে প্রথমবার আয়োজিত নারী সাফ ফুটসালেই বাজিমাত বাংলাদেশের। চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ দলকে গতকাল দেখতে হজরত শাহজালাল বিমানবন্দরে সাংবাদিক ও ভক্ত-সমর্থকেরা অপেক্ষায় ছিলেন। বিমানবন্দর থেকে ছাদখোলা বাসে ওঠার পরই ট্রফি নিয়ে উদযাপন করেছেন সাবিনা খাতুন, কৃষ্ণা রানী সরকাররা।
বিমানবন্দর থেকে ছাদখোলা বাসে করে সাবিনাদের এরপর নিয়ে যাওয়া হয় হাতিরঝিলের এম্পি থিয়েটারে। সেখানে চ্যাম্পিয়ন নারী ফুটসাল দলকে দেওয়া হয়েছে সংবর্ধনা। চ্যাম্পিয়ন অধিনায়ক সাবিনা মঞ্চে উঠে বলেন, ‘সকলের প্রতি অনেক কৃতজ্ঞতা। এই অর্জন আপনাদের জন্যই। এই শিরোপা আপনাদের উৎসর্গ করতে চাই।’
হাতিরঝিলের এম্পি থিয়েটারে নারী ফুটসাল দলের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের (বাফুফে) সভাপতি তাবিথ আউয়াল, ফুটসাল কোচ সাঈদ খোদারাহমি, ফুটসাল কমিটির চেয়ারম্যান ইমরানুর রহমানসহ আরও অনেকেই ছিলেন। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টাতেই বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বলে মনে করেন সাবিনা। বাংলাদেশ অধিনায়ক বলেন, ‘আমাদের সকল কোচিং স্টাফ এবং আমাদের সঙ্গে যাঁরা কাজ করে গেছেন, কোচ, সহকারী কোচ, বিদেশি কোচ, ফিজিও, মিডিয়া অফিসার, কিটম্যান এবং যাঁরাই আছেন, তাঁদের সকলের পরিশ্রমে এবং আপনাদের দোয়াই এই অর্জন। প্রত্যেক ম্যাচ শেষে যখন আমরা সামাজিক মাধ্যমে যাই, ফুটবলের প্রতি দেশের মানুষের ভালোবাসা দেখতে পাই। সেখান থেকেই অনুপ্রেরণা পাই। খেলার আগ্রহ বাড়ে।’
থাইল্যান্ডে আয়োজিত প্রথম নারী সাফ ফুটসালে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বাংলাদেশ। ৬ ম্যাচে ৫ জয় ও ১ ড্রয়ে টুর্নামেন্টে তাদের পয়েন্ট ১৬। যার মধ্যে হুয়ামাক ইন্দোর স্টেডিয়ামে ২৫ জানুয়ারি থাইল্যান্ডকে ১৪-২ গোলে হারিয়ে শিরোপা জিতেছে বাংলাদেশ। টুর্নামেন্টে বাংলাদেশকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন সাবিনা। সর্বোচ্চ ১৪ গোল করে টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় হয়েছেন তিনি।
সাবিনাদের যে ছাদখোলা বাসে বরণ করা হবে, সেটা আজ বিকেলে এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছিল বাফুফে। পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী দোতলা বাস সময়মতো পৌঁছে যায় বিমানবন্দরে।সংবাদমাধ্যমকর্মীদের পাশাপাশি ভক্ত-সমর্থকদেরও দেখা যাচ্ছে ঢাকার বিমানবন্দরে। বাংলাদেশের পতাকা সংবলিত ছাদখোলা বাসে বড় করে লেখা, ‘লাল-সবুজে লেখা এক বিজয়ের গল্প।’ হলুদ ফুল দিয়ে সাজানো সেই বাসের ছাদে দাঁড়িয়ে ফুটবলাররা শিরোপা উঁচিয়ে ধরেছেন। ভক্ত-সমর্থকদের দিকে ‘ভি’ চিহ্ন দেখিয়ে উদ্যাপন করেছেন সাবিনারা।
নারী ফুটবলারদের ছাদখোলা বাসে বরণের ঘটনা এবারই প্রথম নয়। ২০২২ ও ২০২৪ সালে দুবারই নেপালকে হারিয়ে নারী সাফ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল বাংলাদেশ। সেই দুবার বিমানবন্দর থেকে ছাদখোলা বাসে জাঁকজমকপূর্ণ বরণ করা হয়েছিল সাবিনা-ঋতুপর্ণা চাকমাদের। নারী সাফ ফুটবল সেই দুবারের আয়োজক ছিল নেপাল।
বিকেলে ম্লান আলোয় গতকাল একাকী মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামের মাঝ উইকেটের পাশে পায়চারি করতে দেখা গেল বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুলকে। দ্রুতই ‘নিঃসঙ্গ বিসিবি সভাপতি’ ক্যাপশনে অসংখ্য ফটো কার্ড ছড়িয়ে পড়ল সামাজিক মাধ্যমে।৩০ মিনিট আগে
৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ভারত-শ্রীলঙ্কার যৌথ আয়োজনে শুরু হচ্ছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। অথচ এই বিশ্বকাপে নেই বাংলাদেশ। কারণ, নিরাপত্তাজনিত কারণে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলকে বিশ্বকাপে খেলার অনুমতি দেয়নি সরকার। একই সময়ে বাংলাদেশ শুটিং ফেডারেশন সরকারের কাছ থেকে ভারত সফরের অনুমতি পেয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ছুঁতে ছুঁতেও ছোঁয়া হলো না দক্ষিণ আফ্রিকার। বার্বাডোজে দুই বছর আগে সবশেষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালে এইডেন মার্করাম, কুইন্টন ডি কক, ডেভিড মিলারদের ক্রন্দনরত চেহারা এখনো ক্রিকেটপ্রেমীদের চোখে ভাসে। সেই ক্ষতে প্রলেপ লাগাতে প্রোটিয়ারা এবার নেমেছে আটঘাট বেঁধেই।২ ঘণ্টা আগে
শুরুটা বিমানবন্দর থেকেই। ঢাকার হজরত শাহজালাল বিমানবন্দরে সাবিনা খাতুনের নেতৃত্বাধীন চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ নারী ফুটসাল দলকে বরণ করা হয়েছে। ছাদখোলা বাসে বিমানবন্দর থেকে হাতিরঝিল এম্ফি থিয়েটারে দেওয়া হয়েছে সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের (বাফুফে) সভাপতি তাবিথ আউয়াল জানিয়েছেন, তারেক রহমানের১৩ ঘণ্টা আগে