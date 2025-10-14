রেফারি ঘুমিয়ে ম্যাচ পরিচালনা করেছে, ড্রয়ের পর ফ্রান্স কোচ

ক্রীড়া ডেস্ক
টানা ৩ জয়ের পর বিশ্বকাপ বাছাইয়ে হোঁচট খেয়েছে ফ্রান্স। আইসল্যান্ডের সঙ্গে ২–২ গোলে ড্র করেছে তারা। পয়েন্ট ভাগের পর একটি সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে রেফারির উপর ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ফরাসিদের প্রধান কোচ দিদিয়ের দেশম।
নিজেদের মাঠে ম্যাচের ৩৯ মিনিটে ভিক্টর পালসনের গোলে লিড নেয় আইসল্যান্ড। প্রথম গোল নিয়েই রেফারির দিকে আঙুল তুলেছেন দেশম। তার দাবি, গোলের প্রস্তুতির সময় সফরকারীদের মিডফিল্ডার মানে কোনকে ফাউল করা হয়েছিল। ফাউলের বাঁশি না বাজানোয় নিন্দা জানিয়েছেন দেশম।
বিতর্কিত গোলের উপর দাঁড়িয়ে ৬২ মিনিট পর্যন্ত এগিয়ে ছিল আইসল্যান্ড। তাদের তাক লাগিয়ে ৫ মিনিটে ঝড়ে এগিয়ে যায় ফ্রান্স। ক্রিস্টোফার এনকুকু অতিথিদের সমতায় ফেরানোর পর স্কোরলাইন ২–১ করেন জিন ফিলিপে মাতেতা। বেশিক্ষণ স্বস্তিতে পারেনি গত আসরের রানার্সআপরা। ৭০ মিনিটে স্বাগতিকদের সমতায় ফেরান ক্রিশ্চিয়ান লিনসন।
ম্যাচ শেষে টিএফওয়ানকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে দেশম বলেন, ‘ভিডিও ফুটেজ দেখার পর আমার মনে হয়েছে প্রথম গোল হওয়ার আগে মানু কোনকে ফাউল হয়েছিল। আমি এটা নিয়ে কান্নাকাটি করতে চাই না। তবে বলতেই হয় যে, মাঝে মাঝে রেফারিরা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ম্যাচ পরিচালনা করে। এই ফাউল রেফারির চোখে পড়েনি। আমি তাদের দোষ দেব না। অথচ অনেক সময় ছোটখাটো ফাউলের জন্যও রেফারিরা বড় সিদ্ধান্ত নেন। আমার ধারণা হয়তো পরিবেশ তাকে কিছুটা প্রভাবিত করেছে।’
ফাউল না ধরলেও বিষয়টি নিয়ে রেফারিকে সামনাসামনি কিছু বলতে চান না দেশম, ‘প্রথম গোলটি বৈধ ছিল না। দ্বিতীয় গোল নিয়ে আমার কিছু বলার নেই। এখানে রেফারির দোষ ছিল না। কিন্তু এটা সত্য যে তাদের প্রথম গোলটি ফাউল ছিল। এটা আমি বেশ কয়েকবার দেখেছি। সেটা রেফারি দেখেননি। এটা নিয়ে আমরা তাকে কিছু বলিনি। যদিও ম্যাচের সারসংক্ষেপ এখানেই শেষ নয়। কিন্তু আইসল্যান্ড কোন সম্ভাবনা ছাড়াই প্রথমার্ধে ১-০ গোলে এগিয়ে ছিল।’
আইসল্যান্ডের বিপক্ষে কিলিয়ান এমবাপ্পে, উসমান দেম্বেলে, দিজিরে দুয়ে, ব্র্যাডলি বারকোলাদের মতো ফুটবলারদের পায়নি ফ্রান্স। তাই নিচের সারির দলটির বিপক্ষে নিজেদের সেরাটা দিতে পারেনি সাবেক বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। তাই ড্রয়ের জন্য রেফারির ভুল সিদ্ধান্তের পাশাপাশি নিজেদের পারফরম্যান্সকেও দায়ী করেছেন ফরাসি কোচ, ‘এটাও ঠিক যে ম্যাচে আমরা খুব বেশি সুযোগ তৈরি করতে পারিনি। আমি এই আইসল্যান্ডীয় দলকে নিয়ে কোনো বাজে মন্তব্য করতে পারি না। তারা এই ম্যাচে যা করেছে সেটার বাইরেও তাদের আরও ভালো মান রয়েছে। তারা দল হিসেবে দারুণ।’
ইউরোপিয়ান অঞ্চলের ‘ডি’ গ্রুপের শীর্ষেই আছে ফ্রান্স। ৪ ম্যাচ শেষে তাদের সংগ্রহ ১০ পয়েন্ট। ৭ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে আছে ইউক্রেন। ৪ পয়েন্ট পাওয়া আইসল্যান্ডের অবস্থান তিনে। ১ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের তলানীতে আছে আজারবাইজান।
ওয়ানডে সিরিজে কোনো আশা নেই বাংলাদেশের। প্রথম ২ ম্যাচ হেরে আফগানিস্তানের হাতে ট্রফি তুলে দিয়েছে বাংলাদেশ। এখন তাদের সামনে ধবলধোলাই এড়ানোটাই শেষ কথা। এই মিশনে সিরিজের শেষ ওয়ানডেতে টস জিতেছেন আফগানদের অধিনায়ক হাশমতউল্লাহ শাহিদি। আগে ব্যাট করবে তাঁর দল।২৪ মিনিট আগে
বাংলাদেশ–হংকং ম্যাচের লাইভ কমেন্ট্রিতে আপনাকে স্বাগতম। এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে আজ বাংলাদেশের সামনে লড়াইটি বাঁচা–মরার। ৯ অক্টোবর প্রথম দেখায় ঘরের মাঠে হংকংয়ের কাছে ৪–৩ গোলে হেরেছিল হাভিয়ের কাবরেরার দল। কাই তাক স্টেডিয়ামে আজ সেই দুঃখ কি ঘুচাতে পারবেন হামজা–শমিতরা।৪৩ মিনিট আগে
খেলোয়াড়ি জীবনেও প্রতিপক্ষ ক্রিকেটারের সঙ্গে হুটহাট লেগে যেত গৌতম গম্ভীরের। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট, আইপিএল-সব জায়গাতেই দেখা গেছে এমন ঘটনা। ভারতের প্রধান কোচ হওয়ার পর গত ১৫ মাসে শুনেছেন অনেক সমালোচনা। সেই তুলনায় মাথা গরম খুব কমই করেছেন। কিন্তু ক্রিকেটারদের ওপর আঘাত এলে তিনি সেটা কিছুতেই মানতে পারেন না।১ ঘণ্টা আগে
এশিয়া কাপে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচের আগেই দুঃসংবাদ পেয়েছিল বাংলাদেশ। ব্যাটিং অনুশীলনের সময় বাঁ পাশের পেটের মাংসপেশিতে চোট পেয়েছিলেন লিটন দাস। এরপর আর খেলতে নামেননি তিনি। তখন থেকে যে শুরু হয়েছে তাঁর পুনর্বাসনপ্রক্রিয়া, সেটা এখনো চলছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজেও তাঁর খেলা নিয়ে রয়েছে অনিশ্চয়তা।২ ঘণ্টা আগে