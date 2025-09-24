এমবাপ্পের জোড়া গোলে রিয়ালের বড় জয়, প্রশংসায় পঞ্চমুখ কোচ

ক্রীড়া ডেস্ক
রিয়াল মাদ্রিদে এসেও ছন্দটা ধরে রেখেছেন কিলিয়ান এমবাপ্পে। এরই মধ্যে লস ব্লাঙ্কোসদের জার্সিতে গোলের ফিফটি করে ফেলেছেন তিনি। ফরাসি ফরোয়ার্ডের দুর্দান্ত পারফরম্যান্সে রিয়াল রীতিমতো উড়ছে।
লা লিগায় গত রাতে রিয়াল মাদ্রিদ খেলেছে লেভান্তের বিপক্ষে। সিউদাদ দি ভ্যালেন্সিয়া স্টেডিয়ামে এই ম্যাচে রিয়াল পেয়েছে ৪-১ গোলের জয়। জোড়া গোল করেন এমবাপ্পে। বিস্ফোরক জয়ের পর শিষ্যদের প্রশংসায় ভাসিয়েছেন রিয়াল কোচ জাবি আলোনসো। ম্যাচ শেষে কোচ বলেছেন, ‘শুরু থেকেই দারুণ ম্যাচ ছিল। রক্ষণ খুবই ভালো ছিল। এগিয়ে যেতে প্রথম গোলটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ ছিল।’
লেভান্তের বিপক্ষে বিস্ফোরক জয়ের পর ২০২৫-২৬ মৌসুমের লা লিগার পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে রিয়াল মাদ্রিদ। ৬ ম্যাচে পূর্ণ ১৮ পয়েন্ট পেয়েছে আলোনসোর রিয়াল। লেভান্তের বিপক্ষে গত রাতে দাপট দেখিয়ে খেলেছে রিয়াল। ৬৩ শতাংশ বল দখল রেখে প্রতিপক্ষের লক্ষ্য বরাবর রিয়াল নিয়েছে ১০ শট। অন্যদিকে লেভান্তে বল দখল রাখে ৩৭ শতাংশ। তারা রিয়ালের লক্ষ্য বরাবর নেয় ২ শট।
রিয়াল অপরাজিত থাকলেও আলোনসো এখনই উচ্ছ্বাসে হারিয়ে যেতে চান না। লেভান্তেকে ৪-১ গোলে উড়িয়ে রিয়াল কোচ বলেন, ‘আমরা দলটা তৈরির পর্যায়ে আছি। ৫১ দিন ধরে এখানে আছি। অনেক দূরের পথ পাড়ি দিতে হবে। তবে আমাদের দলের ভিত্তিটা খুব ভালো। একে অপরের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো। আরও অনেক জায়গায় উন্নতি করতে হবে।’
লেভান্তের বিপক্ষে ম্যাচে প্রথম গোল আসে ২৮ মিনিটে। ফেদেরিকো ভালভার্দের অ্যাসিস্টে গোলটি করেন ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। দলের দ্বিতীয় গোলেও ভিনির অবদান রয়েছে। ৩৮ মিনিটে তাঁর পাস রিসিভ করে গোল করেন ফ্রাঙ্কো মাস্তানতুয়োনো। প্রথমার্ধ রিয়াল শেষ করে ২-০ গোলে এগিয়ে থেকে। ৫৪ মিনিটে লেভান্তে স্ট্রাইকার এত্তা এয়ং গোল করে ব্যবধান কমান। ১০ মিনিট পরই ব্যবধান বাড়িয়ে নেয় রিয়াল মাদ্রিদ। ৬৪ মিনিটে বক্সের ভেতর এমবাপ্পে ফাউলের শিকার হলে রিয়াল পেয়েছে পেনাল্টি। স্পটকিক থেকে পানেনকা শটে গোল করেন ফরাসি এই ফরোয়ার্ড।
রিয়ালের চতুর্থ গোল হতে সময় লেগেছে ২ মিনিট। ৬৬ মিনিটে আরদা গুলেরের পাস থেকে লক্ষ্যভেদ করেন এমবাপ্পে। ম্যাচে ফরাসি ফরোয়ার্ডের এটা দ্বিতীয় গোল। রিয়ালের পরে পয়েন্ট তালিকায় দুইয়ে অবস্থান করছে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী বার্সেলোনা। ৫ ম্যাচে তাদের পয়েন্ট ১৩। এদিকে রিয়ালের জার্সিতে দুই মৌসুম মিলে ৬৬ ম্যাচ খেলেছেন এমবাপ্পে। ৫৩ গোলের পাশাপাশি অ্যাসিস্ট করেছেন ৬ গোলে। তবে ২০২৪-২৫ মৌসুম এমবাপ্পেকে শেষ করতে হয়েছিল মেজর কোনো টুর্নামেন্টের শিরোপা না জেতার আক্ষেপে।
