অনেক কিছু ঠিক করতে হবে, বলছেন মেসি

কেপ ভার্দের বিপক্ষে ৩-২ ব্যবধানের রুদ্ধশ্বাস জয়ে আর্জেন্টিনা বিশ্বকাপের শেষ ষোলোর টিকিট কেটেছে ঠিকই, কিন্তু মাঠের পারফরম্যান্স পুরোপুরি সন্তুষ্ট করতে পারেনি অধিনায়ক লিওনেল মেসিকে। ম্যাচ শেষে মিশ্র এক অনুভূতি দেখা গেল তাঁর চোখে-মুখে। একদিকে শেষ ষোলোয় ওঠার স্বস্তি, অন্যদিকে ভুলগুলো নিয়ে আত্মসমালোচনা। জয়ের আনন্দের চেয়ে মাঠের ভুলত্রুটি নিয়েই বেশি কথা বললেন আলবিসেলেস্তে অধিনায়ক।
কেপ ভার্দে যে মোটেও সহজ প্রতিপক্ষ ছিল না, তা মনে করিয়ে দিয়ে ম্যাচ শেষে মেসি বলেন, ‘আমরা জানতাম ম্যাচটি খুব কঠিন হতে যাচ্ছে; এই দলটি এমনি এমনি স্পেন কিংবা উরুগুয়ের কাছে হারেনি।’
ম্যাচের শুরুতে মেসির গোলে আর্জেন্টিনা সুবিধাজনক অবস্থানে থাকলেও পরে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। সেই পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে মেসি বলেন, ‘আমরা সবচেয়ে কঠিন কাজটাই করেছিলাম—প্রথম গোলটা পেয়ে যাওয়া। আমরা ভেবেছিলাম এর মাধ্যমে আমরা আমাদের চেনা ছন্দ খুঁজে পাব এবং কিছুটা নির্ভার হতে পারব, কিন্তু ঘটেছে ঠিক তার উল্টোটা। আমরা বলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলি, রক্ষণাত্মক হয়ে পড়ি এবং কার্যকরভাবে প্রেসিং করতে পারিনি। ওরা ওদের শক্তিকে কাজে লাগিয়েছে।’
শুধু জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ার মানসিকতায় যে আর্জেন্টিনা বিশ্বাসী নয়, তা অধিনায়কের স্পষ্ট কথাতেই ফুটে উঠেছে। নকআউটের চাপ প্রসঙ্গে মেসির অকপট বক্তব্য, ‘আমরা জানতাম এটা কঠিন হবে; এটা একটা নকআউট টুর্নামেন্ট এবং এখানে কেউ আপনাকে কোনো কিছু বিনামূল্যে দেবে না। যদিও আমরা সবসময় দলগুলোর নাম বা খ্যাতি দেখে তাদের অবমূল্যায়ন করি, কিন্তু আমরা জানতাম এই ম্যাচটা মোটেও সহজ হবে না। এই বিশ্বকাপ আপনাকে এটাই শেখাচ্ছে—সবকিছুই খুব সমানে-সমান, খুবই জটিল এবং প্রতিটি ম্যাচই খুব কঠিন হতে যাচ্ছে।’
ম্যাচে দলের ফুটবলারদের ওপর দিয়ে যাওয়া ধকল এবং পরবর্তী রাউন্ডের আগে দ্রুত ঘুরে দাঁড়ানোর ওপর জোর দিয়ে তিনি যোগ করেন, ‘আজ আমরা বরাবরের মতোই দুর্দান্ত শারীরিক পরিশ্রম করেছি। এখন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো বিশ্রাম নেওয়া, সামনে কী আসছে তা নিয়ে ভাবা, ইতিবাচক দিকগুলো গ্রহণ করা এবং নেতিবাচক বিষয়গুলো ঠিক করা, যার সংখ্যা আজ অনেক ছিল।’
টাইব্রেকারের ভাগ্যপরীক্ষায় যাওয়ার ঠিক আগমুহূর্তে জয় তুলে নেওয়া আর্জেন্টিনা এখন শেষ ষোলোর মঞ্চে মঙ্গলবার মিসরের মুখোমুখি হওয়ার প্রস্তুতি শুরু করবে। তবে কেপ ভার্দের বিপক্ষে এই রুদ্ধশ্বাস পরীক্ষা যে স্কালোনির দলকে পরবর্তী ম্যাচগুলোর জন্য আরও সতর্ক করে দিল।২৬ মিনিট আগে
যখন মনে হচ্ছিল ম্যাচটি টাইব্রেকারের দিকে যাচ্ছে, ঠিক তখনই ১১১ মিনিটে আসে আর্জেন্টিনার সেই কাঙ্ক্ষিত জয়সূচক গোল। লিওনেল মেসির নিখুঁত কর্নার কিক থেকে বক্সে শূন্যে ভেসে দুর্দান্ত হেডে বল জালে জড়ান ক্রিস্টিয়ান রোমেরো। এই গোলের জোগান দিয়ে কিংবদন্তি দিয়েগো ম্যারাডোনার রেকর্ড ভেঙে বিশ্বকাপের ইতিহাসে সর্বো৩৫ মিনিট আগে
টানটান উত্তেজনা, একের পর এক আক্রমণ আর অতিরিক্ত সময়ের শ্বাসরুদ্ধকর নাটকীয়তা—সব মিলিয়ে মায়ামির মাঠ রূপ নিয়েছিল এক চরম স্নায়ুযুদ্ধে।বিশ্বকাপের শেষ বত্রিশের নকআউট পর্বে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনাকে রীতিমতো কাঁপিয়ে দিয়েছে টুর্নামেন্টের সবচেয়ে বড় চমক কেপ ভার্দে। গ্রুপ পর্বে কোনো ম্যাচ না হেরে, ৩টি ড্রয়ে১ ঘণ্টা আগে
কেপ ভার্দের গল্প শেষ হওয়ার নয়। পিছিয়ে পড়লেও কীভাবে ঘুরে দাঁড়াতে হয়, তা শেখাচ্ছে তারা। তাও বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের বিপক্ষে। মায়ামিতে শেষ বত্রিশের লড়াই তাই অতিরিক্ত সময়েও রূপ নিয়েছে সমতায়। ম্যাচের ১০৩ মিনিটে দুর্দান্ত এক গোলেে ব্যবধান ২–২ করেছেন সিডনি লোপেস।১ ঘণ্টা আগে