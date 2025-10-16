কলম্বিয়াকে হারিয়ে ১৮ বছর পর ফাইনালে আর্জেন্টিনা

ক্রীড়া ডেস্ক
২০২৫ ফিফা অনূর্ধ্ব-২০ বিশ্বকাপে দুরন্ত গতিতে ছুটছে আর্জেন্টিনা। নকআউট পর্বের একের পর এক বাধা পেরিয়ে এবার তারা উঠল ফাইনালে। যেখানে সেমিফাইনালে আলবিসেলেস্তেরা জয় পেয়েছে কলম্বিয়ার বিপক্ষে।
আর্জেন্টিনা সবশেষ অনূর্ধ্ব-২০ বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠেছিল ২০০৭ সালে। কানাডায় অনুষ্ঠিত বয়সভিত্তিক ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল তাঁরা। আর্জেন্টিনার অনূর্ধ্ব-২০ বিশ্বকাপে ষষ্ঠ শিরোপা জয়ী দলে খেলেছিলেন সার্জিও আগুয়েরো, আনহেল দি মারিয়া, সার্জিও রোমেরোর মতো তারকারা। ১৮ বছর পর তাঁদের উত্তরসূরীরা আলবিসেলেস্তেদের তুলল ফাইনালের মঞ্চে। সেমিতে কলম্বিয়াকে এবার ১-০ গোলে হারিয়েছে আর্জেন্টিনা। আলবিসেলেস্তেদের সামনে এখন সপ্তমবারের মতো অনূর্ধ্ব-২০ বিশ্বকাপের শিরোপা জয়ের হাতছানি।
জুলিও মার্তিনেজ প্রাদানোস স্টেডিয়ামে আজ বাংলাদেশ সময় সকালে হয়েছে আর্জেন্টিনা-কলম্বিয়া সেমিফাইনাল। আক্রমণ, বল দখল ও শট নেওয়ার প্রতিযোগিতা হয়েছে সমানে সমানে। কলম্বিয়া ৫৪ শতাংশ বল দখলে রেখে প্রতিপক্ষের লক্ষ্য বরাবর নিয়েছে চার শট। অন্যদিকে আর্জেন্টিনার দখলে বল ছিল ৪৬ শতাংশ। কলম্বিয়ার লক্ষ্য বরাবর আর্জেন্টিনা নিয়েছে ৫ শট। যার মধ্যে কেবল একটিকে গোলে পরিণত করতে পেরেছে আলবিসেলেস্তেরা। ৭২ মিনিটে গোলটি করেছেন আর্জেন্টাইন স্ট্রাইকার মাতেও সিলভেত্তি। তাঁকে অ্যাসিস্ট করেছেন জিয়ানলুকা প্রিস্টিয়ান্নি।
গোল হজমের পর কলম্বিয়া ১০ জনের দলে পরিণত হয়। ৭৯ মিনিটে লাল কার্ড দেখেন দলটির এক মিডফিল্ডার জন আলেক্সান্দার রেন্তেরিয়া আরিয়াস। তিনি লাল কার্ড দেখেছেন মূলত জোড়া হলুদ কার্ডের কারণে। শেষ পর্যন্ত ১-০ গোলে হেরে ফাইনালে আর ওঠা হলো না কলম্বিয়ার। তাদের খেলতে হবে তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচ। শনিবার হুলিও মার্তিনেজ প্রাদানোস স্টেডিয়ামে এই ম্যাচ খেলতে নামে কলম্বিয়া। সেদিন বাংলাদেশ সময় রাত ১টায় শুরু হবে ফ্রান্স-কলম্বিয়া অনূর্ধ্ব-২০ বিশ্বকাপের তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচ।
২০২৫ ফিফা অনূর্ধ্ব-২০ বিশ্বকাপের আরেক সেমিফাইনাল ফ্রান্স-মরক্কো ম্যাচটা হয়েছে হাড্ডাহাড্ডি। এলিয়াস ফিগুয়েরা ব্র্যান্ডার স্টেডিয়ামে প্রথমে ম্যাচটা ১-১ সমতায় শেষ হয়েছে। যার মধ্যে মরক্কো গোল উপহার পেয়েছে। ৩২ মিনিটে ফরাসি গোলরক্ষক লিসান্দ্রু পিয়েরা ওলমেতা আত্মঘাতী গোল করেছেন। টাইব্রেকারে ৫-৪ গোলের জয় পেয়েছে মরক্কো। ৬ গোলের মধ্যে পাঁচটিতে গোলে পরিণত করতে পেরেছে মরক্কো। তবে ফ্রান্সের জিলিয়ান এনগুয়েসান গোল মিস করতেই ফাইনাল নিশ্চিত হয় মরক্কোর। শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে রোববার মুখোমুখি হবে আর্জেন্টিনা-মরক্কো। হুলিও মার্তিনেজ প্রাদানোস স্টেডিয়ামে সেদিন বাংলাদেশ সময় ভোর পাঁচটায় শুরু হবে ফাইনাল।
