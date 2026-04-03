কেন ফ্রান্স থেকে অবসর নিতে চেয়েছিলেন এমবাপ্পে

আপডেট : ০৩ এপ্রিল ২০২৬, ১৮: ৫৭
ফ্রান্সের হয়ে ২০১৮ বিশ্বকাপ জিতেছেন এমবাপ্পে। ছবি: সংগৃহীত

ফ্রান্স জাতীয় দল থেকে অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন কিলিয়ান এমবাপ্পে। ২০২১ সালের ইউরো থেকে ফরাসিদের বিদায়ের পর মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন এই তারকা ফরোয়ার্ড। যার পেছনে ছিল বর্ণবাদী আক্রমণের তিক্ত অভিজ্ঞতা।

সেবারের ইউরোতে শেষ ষোলতে টাইব্রেকারে সুইজারল্যান্ডের কাছে হেরে টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নেয় ফ্রান্স। সে ম্যাচে ফ্রান্সের হয়ে একমাত্র পেনাল্টি মিস করেন এমবাপ্পে—যা তাঁকে কঠোর সমালোচনার মুখে ঠেলে দেয়। একই সঙ্গে বর্ণবাদী মন্তব্যের শিকার হন এমবাপ্পে। এমন তিক্ত অভিজ্ঞতার পর জাতীয় দল থেকে অবসর নিতে তখনকার ফরাসি ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি নোয়েল লে গ্রের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন এই ফুটবলার।

সম্প্রতি সতীর্থ অরেলিয়েঁ চুয়ামেনির পডকাস্টে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এমবাপ্পে বলেন, ‘আমি বলেছিলাম, আর ফিরতে চাই না। আমি নোয়েল লে গ্রের সঙ্গে দেখা করি এবং তাঁকে বলি—আমি আর খেলব না। ভাবছিলাম, আমি এমন মানুষের জন্য খেলছি যারা গোল না করলে আমাকে ‘বানর’ বলে। এমন মানুষের জন্য আমি খেলতে পারি না। এ জন্য আমি সেই সিদ্ধান্তে (অবসর) পৌঁছেছিলাম। আমি বলেছিলাম—আর খেলতে চাই না। আমি প্যারিসে ফিরে যাচ্ছি, সেখানে আমার কোনো সমস্যা নেই।’

নোয়েল এমবাপ্পেকে অবসরের সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসতে বলেন এবং বিষয়টি ভুলে যাওয়ার পরামর্শ দেন। পরে নিজের সিদ্ধান্ত বদলে আবারও ফ্রান্সের জার্সিতে মাঠে ফেরেন রিয়াল মাদ্রিদ তারকা। তিনি বলেন, ‘নোয়েল লে গ্রে আমাকে বলেছিলেন—তুমি কি ভাবছো, এমনভাবে বের হয়ে যাবে আর আমি ‘ঠিক আছে’ বলব? তিনি আমাকে বিষয়টি ভুলে যেতে বলেন।’

অবসরের সিদ্ধান্ত থেকে সরে এলেও বর্ণবাদী আচরণ জাতীয় দলে অভিজ্ঞতা বদলে দিয়েছে বলে জানান এমবাপ্পে, ‘জাতীয় দলে যোগ দেওয়ার পর আমি দ্রুত বিশ্বকাপ (২০১৮ বিশ্বকাপ) জিতি, জাতীয় নায়ক হয়ে যাই। তখন মনে হয়েছিল—ফ্রান্স দারুণ! কিন্তু এরপর এমন একটা ঘটনার মুখোমুখি হলাম। এটা খুব কঠিন ছিল।’

চৈত্রসংক্রান্তিতে রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে সাধারণ ছুটি

ক্রুকে উদ্ধারে কী কী প্রযুক্তি ব্যবহার করল যুক্তরাষ্ট্র, ইরানিরা কেন খুঁজে পেল না

ইরানের বিক্ষোভকারীদের অস্ত্র পাঠিয়েছিলাম, কুর্দিরা মেরে দিয়েছে: ট্রাম্প

সড়ক পরিবহনমন্ত্রী আ.লীগের মন্ত্রীদের মতো উত্তর দিয়েছেন: বিএনপির এমপি মনিরুল

৪৮১ ভুয়া মুক্তিযোদ্ধার গেজেট বাতিল: মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী

এলাকার খবর
Loading...

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

পিএসএলে রিশাদরা কি আজ হারের বৃত্ত থেকে বের হতে পারবেন

ক্রিকেটারদের সঙ্গে কী কথা হয়েছে বিসিবি সভাপতির

বাফুফের নজরে আরও ৬ প্রবাসী

‘আন্তর্জাতিক ক্রিকেট শেখার জায়গা না’

