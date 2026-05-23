শান্ত-রাব্বিদের সেঞ্চুরির দিনে তাইজুলের ৫, দাপটের সঙ্গে জিতল মোহামেডান

সংস্করণ বদলেছে, বদলেছে টুর্নামেন্টের ধরনও। তবে বদলাননি নাজমুল হোসেন শান্ত। পাকিস্তান সিরিজের ফর্মটা টেনে এনেছেন ঢাকা প্রিমিয়ার লিগেও (ডিপিএল)। তাঁর দুর্দান্ত সেঞ্চুরিতে দাপুটে জয় পেয়েছে আবাহনী।
শান্তর পাশাপাশি সেঞ্চুরি পেয়েছেন ইরফান শুক্কুর, ফজলে মাহমুদ রাব্বি, এনামুল হক এনামও তিন অঙ্কের দেখা। ব্যাটারদের দাপটের দিনে তাইজুল ইসলাম দেখিয়েছেন তাঁর ঘূর্ণি জাদু। মোহামেডানের হয়ে খেলা এই বাঁহাতি স্পিনার ঘূর্ণিজাদুতে নিয়েছেন ৫ উইকেট। বিকেএসপির চার নম্বর মাঠে গুলশান ক্রিকেট ক্লাবের বিপক্ষে মোহামেডান পেয়েছে ২৩৭ রানের বিশাল জয়।
ইউল্যাব ক্রিকেট গ্রাউন্ডে আজ আবাহনীর বিপক্ষে টস জিতে আগে ব্যাটিং নিয়ে অগ্রণী ব্যাংক ক্লাব ৪২.১ ওভারে ১৭৮ রানে গুটিয়ে গেছে। ছয় নম্বরে নামা নাসির হোসেন ৫৮ বলে করেছেন ৫৬ রান। আবাহনীর অধিনায়ক মোসাদ্দেক হোসেন সৈকতসহ দুটি করে উইকেট নিয়েছেন রোহনত দৌলা বর্ষণ, রাকিবুল হাসান, মাহফুজুর রহমান রাব্বি ও সৈয়দ খালেদ আহমেদ।
১৭৯ রানের মামুলি লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ১১০ বল হাতে রেখে ৯ উইকেটে জিতেছে আবাহনী। ম্যাচসেরা হয়েছেন শান্ত। আবাহনীর এই ওপেনার ৯০ বলে ৭টি করে চার ও ছক্কায় ১০৮ রান করেছেন। উইকেটরক্ষক ব্যাটার মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন ৫৬ রানের ইনিংস খেলেছেন। তবে ওপেনার জিসান আলম (৬) ব্যর্থ হয়েছেন। তাঁর উইকেট পেয়েছেন সন্দ্বীপ রায় চৌধুরী।
বিকেএসপির চার নম্বর মাঠে আজ আগে ব্যাটিং নেওয়া মোহামেডানের তিন ব্যাটার ফিফটি করেছেন। অধিনায়ক তাওহীদ হৃদয় করেছেন ৮৬ রান। মুশফিকুর রহিম ও আফিফ হোসেন ধ্রুবর ব্যাট থেকে এসেছে ৭২ ও ৫৫ রান। তিন ফিফটিতে আগে ৫০ ওভারে ৯ উইকেটে ৩৪৫ রান করে দলটি। ৩৪৬ রানের পাহাড়সমান লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ৩৩.২ ওভারে ১০৮ রানে গুটিয়ে যায় গুলশান ক্রিকেট ক্লাব। ৯.২ ওভারে ২৬ রানে ৫ উইকেট নিয়ে তাইজুল হয়েছেন ম্যাচসেরা। দিয়েছেন এক ওভার মেডেনও।
রান বন্যা হয়েছে বিকেএসপির তিন নম্বর মাঠে। ৩৪১ রানের ম্যাচে ব্রাদার্স ইউনিয়নকে ৭ রানে হারিয়েছে বসুন্ধরা স্ট্রাইকার্স। ফজলে মাহমুদ রাব্বির ১১৩ বলে ১৩২ রানের ইনিংসে আগে ব্যাটিং করে ৫০ ওভারে ৫ উইকেটে ৩২৪ রান করেছে বসুন্ধরা স্ট্রাইকার্স। রাব্বি আহত অবসর হয়ে মাঠ ছেড়েছেন। রান তাড়া করতে নেমে পুরো ৫০ ওভার ব্যাটিং করলেও ৯ উইকেটে ৩১৭ রানে আটকে যায় ব্রাদার্স ইউনিয়ন। ম্যাচসেরা হয়েছেন রাব্বি।
বসুন্ধরা স্পোর্টস ক্লাবে ঢাকা লেপার্ডস-রূপগঞ্জ টাইগার্স ক্রিকেট ক্লাব ৪৫ ওভারে নামিয়ে আনা হয়েছে। টস জিতে আগে ব্যাটিং করে ৫ উইকেটে ২৭৬ রান করেছে ঢাকা লেপার্ডস। সর্বোচ্চ ৯১ রান করেছেন ইফতেখার হোসেন ইফতি। তবে মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ সেঞ্চুরি (১০০*) করেও দলের হার এড়াতে পারেনি রূপগঞ্জ টাইগার্স ক্রিকেট ক্লাব। ৫ উইকেটে ২৪৬ রানে আটকে যায় দলটি। ৩০ রানের জয়ে ম্যাচসেরা হয়েছেন ইফতি।
এদিকে মিরপুরে গাজী গ্রুপ ক্রিকেটার্সের বিপক্ষে টস জিতে আগে ফিল্ডিং নিয়েছে লিজেন্ডস অব রূপগঞ্জ। আগে ব্যাটিং পাওয়া গাজী গ্রুপ ক্রিকেটার্স ৪৭.৪ ওভারে ২১০ রানে গুটিয়ে গেছে। জবাবে ৩২.২ ওভারে ৩ উইকেটে ২১১ রান করেছে লিজেন্ডস অব রূপগঞ্জ। ১০৬ বল হাতে রেখে পাওয়া ৭ উইকেটের জয়ে রূপগঞ্জ উইকেটরক্ষক ইরফান শুক্কুর ম্যাচসেরা হয়েছেন। ৭৫ বলে ১৮ চার ও ৫ ছক্কায় করেন ১২৭ রান।
পিকেএসপিতে টস হেরে আগে ব্যাটিং পেয়ে সিটি ক্লাব ৫০ ওভারে ৭ উইকেটে করেছে ২৬৬ রান। এই রানই প্রাইম ব্যাংককে হারাতে যথেষ্ট হয়ে গেছে। ৫০ ওভার ব্যাটিং করেও ৯ উইকেেট ২৪৭ রানে আটকে যায় প্রাইম ব্যাংক। সিটির মিডল অর্ডার ব্যাটার এনামুল হক এনাম ৯৭ বলে ৬ চার ও ৫ ছক্কায় ১০৫ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে ম্যাচসেরা হয়েছেন।
বিশ্বকাপ শুরু হতে ২০ দিনও বাকি নেই। ১১ জুন মেক্সিকোর আজতেকা স্টেডিয়ামে মেক্সিকো-দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচ দিয়ে শুরু ‘দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ’। আর আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচ ১৭ জুন। যা এখন থেকে হিসেব করলে ২৫ দিন পর। তবে টুর্নামেন্ট মাঠে গড়ানোর আগেই আর্জেন্টিনার কপালে পড়েছে চিন্তার ভাঁজ।১ ঘণ্টা আগে
ইয়োহান ক্রুইফ, মার্কো ফন বাস্তেন, রুড গুলিত, ডেনিস বার্গক্যাম্প, আরিয়ান রোবেন—চাইলে ডাচ কিংবদন্তি ফুটবলারদের এই তালিকাটাকে অনেক লম্বা করা যায়। বিশ্ব ফুটবলে ছাপ রাখা অনেক ফুটবলারই জন্ম নিয়েছে দেশটিতে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, কখনোই বিশ্বকাপ জিততে পারেনি নেদারল্যান্ডস।৩ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশের কাছে ধবলধোলাইয়ের পর সমালোচনার ঝড় বয়ে যাচ্ছে পাকিস্তানের ওপর দিয়ে। রমিজ রাজা, বাসিত আলী, কামরান আকমালরা ধুয়ে দিচ্ছেন পাকিস্তানকে। সবচেয়ে বেশি ঝড় বয়ে যাচ্ছে পাকিস্তান অধিনায়ক শান মাসুদের ওপর দিয়ে। বাংলাদেশের কাছে ধবলধোলাই হওয়ার পর নেতৃত্ব হারানোর শঙ্কায় আছেন তিনি।৫ ঘণ্টা আগে
২০২৬ লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগ (এলপিএল) শুরু হতে এখনো বাকি দেড় মাস। গতকাল থেকেই ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো তারকা ক্রিকেটারদের দলে ভেড়াতে শুরু করেছে। এখন পর্যন্ত দুই বাংলাদেশি ক্রিকেটার দল পেয়েছেন এবারের এলপিএলে। শ্রীলঙ্কার এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টে সাকিব আল হাসান, তাসকিন আহমেদ খেলবেন একই দলে।৫ ঘণ্টা আগে