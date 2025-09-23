Ajker Patrika
> খেলা
> ফুটবল

চোট কাটিয়ে মাঠে নামার অপেক্ষায় বার্সা ডিফেন্ডার

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২: ২০
হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে পড়েছিলেন বালদে। তার মাঠে ফেরা নিয়ে তাড়াহুড়ো করতে চায় না কাতালানরা। ছবি: বার্সেলোনা
হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে পড়েছিলেন বালদে। তার মাঠে ফেরা নিয়ে তাড়াহুড়ো করতে চায় না কাতালানরা। ছবি: বার্সেলোনা

রক্ষণভাগের দুই খেলোয়াড় চোট পাওয়ায় বেশ চিন্তিতই ছিল বার্সেলোনা। এবার কিছুটা হলেও চিন্তা কমল কাতালানদের। চোট কাটিয়ে অনুশীলনে ফিরেছেন দলটির লেফট ব্যাক আলেহান্দ্রো বালদে। যদিও কবে মাঠে নামবেন এই ২১ বছর বয়সী ফুটবলার, সেটা এখনো নিশ্চিত নয়।

আন্তর্জাতিক বিরতিতে অনুশীলনের সময় হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পান বালদে। চোট সেরে ওঠায় আজ দলীয় অনুশীলনে যোগ দিয়েছেন এই স্প্যানিশ ফুটবলার। প্রতিবেদনে এমনটাই জানিয়েছে স্পোর্ট।

বাঁ পায়ের ফিমোরাল বাইসেপসে আঘাত পেয়েছিলেন বালদে। পেশিবহুল হওয়ায় এই চোট অত্যন্ত সংবেদনশীল। তাই সুস্থ হয়ে অনুশীলনে ফিরলেও তাঁর ম্যাচ খেলা নিয়ে তাড়াহুড়ো করতে চায় না বার্সা—এমনটাই দাবি স্পোর্টের। লা লিগায় ২৬ সেপ্টেম্বর ওবিয়েদোর বিপক্ষে মাঠে নামবে জায়ান্টরা। ২৮ সেপ্টেম্বর তাদের প্রতিপক্ষ রিয়াল সোসিয়েদাদ। লিগ ম্যাচ দুটিতে বালদের মাঠের নামার সম্ভাবনা খুবই কম।

চ্যাম্পিয়নস লিগে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে আগামী ২ অক্টোবর ঘরের মাঠ এস্তাদিও অলিম্পিক লুইস কোম্পানিজে পিএসজিকে আতিথেয়তা দেবে বার্সা। প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, ইউরোপ-সেরার ম্যাচ দিয়ে মাঠে প্রত্যাবর্তন হতে পারে রক্ষণভাগের এই ফুটবলারের।

বালদে ফিরলেও পাউ কুবারসিকে নিয়ে চিন্তা থেকেই গেল বার্সার। ১৯ সেপ্টেম্বর নিউক্যাসলের বিপক্ষে চ্যাম্পিয়নস লিগের ম্যাচে হাঁটুতে চোট পান এই সেন্টার ব্যাক। আপাতত সতর্কতার সঙ্গে অনুশীলন করছেন ১৮ বছর বয়সী এই ফুটবলার। তাঁর মাঠে ফেরা নিয়ে কিছু জানায়নি স্পেনের শীর্ষ ক্লাবটি।

বিষয়:

খেলাফুটবলবার্সেলোনা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

১৫ শিক্ষার্থীকে যৌন হেনস্তার অভিযোগ ইবির এক ছাত্রীর বিরুদ্ধে

এক নারীকে স্ত্রী দাবি করে দুই পুরুষের টানাটানি, শেষে ৩ জনই কারাগারে

মার্কা শাপলাই হতে হবে, না হলে নির্বাচন কীভাবে হয় দেখে নেব: সারজিস আলম

ইসির তালিকায় ‘শাপলা’ নেই, বিকল্প প্রতীক নিতে হবে এনসিপিকে

এই আক্রমণ আখতার হোসেনকে এক বিন্দুও দুর্বল করবে না: তাসনিম জারা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

এই আক্রমণ আখতার হোসেনকে এক বিন্দুও দুর্বল করবে না: তাসনিম জারা

এই আক্রমণ আখতার হোসেনকে এক বিন্দুও দুর্বল করবে না: তাসনিম জারা

ফ্রান্সে ৯ মসজিদের সামনে শূকরের মাথা, ক্ষুব্ধ ও সতর্ক মুসলিমরা

ফ্রান্সে ৯ মসজিদের সামনে শূকরের মাথা, ক্ষুব্ধ ও সতর্ক মুসলিমরা

তাহসান তো জিহাদিদের মতোই কথা বললেন: তসলিমা

তাহসান তো জিহাদিদের মতোই কথা বললেন: তসলিমা

মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ফাইল বাসায় নিয়ে গায়েব করেন উপদেষ্টা— আসিফ মাহমুদের বিরুদ্ধে চট্টগ্রামের মেয়রের অভিযোগ

উপদেষ্টা আসিফের বিরুদ্ধে গুরুতর অনিয়মের অভিযোগ তুললেন চট্টগ্রামের মেয়র শাহাদাত

চীনা যুদ্ধবিমান থেকে এলএস-৬ বোমা ফেলে কেন নিজ দেশে ‘হত্যাযজ্ঞ’ চালাল পাকিস্তান

চীনা যুদ্ধবিমান থেকে এলএস-৬ বোমা ফেলে কেন নিজ দেশে ‘হত্যাযজ্ঞ’ চালাল পাকিস্তান

সম্পর্কিত

পাকিস্তানের সামনে ১৩৪ রানের লক্ষ্য

পাকিস্তানের সামনে ১৩৪ রানের লক্ষ্য

চোট কাটিয়ে মাঠে নামার অপেক্ষায় বার্সা ডিফেন্ডার

চোট কাটিয়ে মাঠে নামার অপেক্ষায় বার্সা ডিফেন্ডার

ভারতের কোচের চোখে মোস্তাফিজ চ্যাম্পিয়ন বোলার

ভারতের কোচের চোখে মোস্তাফিজ চ্যাম্পিয়ন বোলার

উগান্ডা দলে ডাক পাওয়া কে এই ভারতীয় ক্রিকেটার

উগান্ডা দলে ডাক পাওয়া কে এই ভারতীয় ক্রিকেটার