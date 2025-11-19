Ajker Patrika
নিজেদের ভুলে জিততে না পারলেও চিন্তিত নন ব্রাজিল কোচ

ক্রীড়া ডেস্ক    
তিউনিসিয়ার বিপক্ষে ড্রয়ের পরও চিন্তিত নন ব্রাজিল কোচ কার্লো আনচেলত্তি। ছবি: এএফপি
তিউনিসিয়ার বিপক্ষে ড্রয়ের পরও চিন্তিত নন ব্রাজিল কোচ কার্লো আনচেলত্তি। ছবি: এএফপি

সেনেগালের পর তিউনিসিয়াকে হারানোর সুযোগও তৈরি হয়েছিল ব্রাজিলের কাছে। তিউনিসিয়ার বিপক্ষে গত রাতে পিছিয়ে থাকার পর দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়ায় কালো আনচেলত্তির দল। পেনাল্টি থেকে সমতায় ফেরার পর মুহুর্মুহু প্রতিপক্ষের রক্ষণভাগে আক্রমণ করে ব্রাজিল। কিন্তু নিজেদের ভুলেই জয়হীন থেকে মাঠ ছাড়তে হয়েছে আনচেলত্তির দলকে।

ফ্রান্সের লিগ ওয়ান ক্লাব লিলের মাঠ ডেকাথলন স্টেডিয়ামে গত রাতে প্রীতি ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছে ব্রাজিল-তিউনিসিয়া। ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের কাছে রেখেও ব্রাজিলের ফুটবলারদের মধ্যে দেখা গেছে সমন্বয়ের অভাব। ব্রাজিলের এলোমেলো ফুটবলের সুযোগ কাজে লাগিয়ে ২৩ মিনিটে প্রতি-আক্রমণে গোল করেন তিউনিসিয়ার ফরোয়ার্ড হাজেম মাসতৌরি। সমতায় ব্রাজিল ফিরেছে প্রথমার্ধের শেষেই। ৪৪ মিনিটে পেনাল্টি থেকে সমতাসূচক গোল করেন ব্রাজিল ফরোয়ার্ড এস্তেভাও।

১-১ গোলের সমতায় প্রথমার্ধ শেষের পর ম্যাচে এগিয়ে যাওয়ার দারুণ সুযোগ তৈরি হয়েছিল ব্রাজিলের কাছে। তবে ৭৬ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করতে ব্যর্থ হন লুকাস পাকেতা। এই গোল করলে ব্রাজিলের জয়ের সমূহ সম্ভাবনা হতো। কিন্তু পাকেতার এই মিসই যে ম্যাচের পার্থক্য গড়ে দিয়েছে, ম্যাচ শেষে তো সেটা স্পষ্ট। শেষ পর্যন্ত ১-১ গোলের ড্র নিয়ে মাঠ ছাড়ে ব্রাজিল-তিউনিসিয়া। এদিকে আগামী বছরের জুন-জুলাইয়ে যুক্তরাষ্ট্র-কানাডা-মেক্সিকোতে শুরু হবে ২৩তম ফুটবল বিশ্বকাপ। ‘দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ’ সামনে রেখে দল ঠিক পথে এগোচ্ছে আছে বলে মনে করেন কার্লো আনচেলত্তি। তিউনিসিয়া ম্যাচ শেষে ব্রাজিল কোচ বলেন, ‘বিশ্বকাপে সেরা অবস্থায় থেকে যেতে চাচ্ছি আমরা। দল সঠিক অবস্থাতেই আছে। সেনেগালের বিপক্ষে আমরা ভালো খেলেছি। আজ (গতকাল) তিউনিসিয়ার বিপক্ষে খেলাটা কঠিন ছিল।’

সমতায় থাকা ম্যাচে এগিয়ে যেতে তিউনিসিয়া প্রতি-আক্রমণে বেশ কিছু গোলের সুযোগও তৈরি করে। তারা গোল না পেলেও ব্রাজিলের সামনে গোল করার সহজ সুযোগ এসেছিল। কিন্তু পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের আক্রমণগুলো অনেকটাই ছিল লক্ষ্যহীন। সেখানে একটা পেনাল্টি মিস তো ব্রাজিলের জন্য অনেক বড় পার্থক্য গড়ে দিয়েছে। তিউনিসিয়ার বিপক্ষে ১-১ গোলে ড্রয়ের পর আনচেলত্তি বলেন, ‘তিউনিসিয়ার খেলার ধরন আলাদা। তারা দারুণ ব্লক করেছে। এমন রক্ষণভাগ চিড়ে গোল করাটা সত্যিই অনেক কঠিন।’

তিউনিসিয়ার বিপক্ষে ১-১ গোলে ড্রয়ের ম্যাচে বাড়তি দুশ্চিন্তাও তৈরি হয়েছে ব্রাজিলের। লিগামেন্টের চোট নিয়ে এই প্রীতি ম্যাচেও খেলেছেন এদের মিলিতাও। তবে ৬০ মিনিটে মিলিতাও পাস দেওয়ার পর হঠাৎ থেমে গেছেন। বেশ অস্বস্তি নিয়েই তিনি মাঠ ছেড়েছেন। এর আগে এ সপ্তাহের শনিবার রাতে সেনেগালের বিপক্ষে ২-০ গোলে জিতেছিল ব্রাজিল। ১৮ ম্যাচে ২৮ পয়েন্ট নিয়ে ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের পয়েন্ট তালিকার পাঁচে থেকে শেষ করেছিল সেলেসাওরা। বিশ্বকাপের আগে আনচেলত্তির দলের আর কোনো ম্যাচ নেই।

