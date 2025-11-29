Ajker Patrika
ফুটবল

মালয়েশিয়াকে হারিয়ে বাংলাদেশকে আজারবাইজানের বার্তা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
গোলের পর আজারবাইজান ফুটবলারদের উচ্ছ্বাস। ছবি: বাফুফে
গোলের পর আজারবাইজান ফুটবলারদের উচ্ছ্বাস। ছবি: বাফুফে

প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ তো বটেই এশিয়ার মাটিতে খেলতে এসেছে ইউরোপের দল আজারবাইজান। ত্রিদেশীয় নারী ফুটবল সিরিজে নিজেদের প্রথম ম্যাচে আজ মালয়েশিয়াকে ২-০ গোলে হারিয়েছে তারা।

জাতীয় স্টেডিয়ামে গোল দুটি আসে প্রথমার্ধেই। চতুর্থ মিনিটে আজারবাইজানকে এগিয়ে দেন পেরিতান বোজদাগ। ২৪ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ হয় নিগার মিরজালিয়েভার গোলে। দ্বিতীয়ার্ধে কোনো গোল না হলেও জয় পেতে কোনো অসুবিধা হয়নি আজারবাইজানের। এই জয়ে বরং বার্তা দিয়ে রাখল বাংলাদেশকে। কারণ তাদের পরের ম্যাচটি যে ২ ডিসেম্বর বাংলাদেশের বিপক্ষে।

গত বুধবার মালয়েশিয়ার কাছে ১-০ গোলে হেরেছে বাংলাদেশ। এরপরই আলোচনায় কোচ পিটার বাটলারের হাইলাইন ডিফেন্সের কৌশল। র‍্যাঙ্কিংয়ের ৩০ ধাপ এগিয়ে থাকা আজারবাইজানের (৭৪) বিপক্ষে কতটুকু কাজে দেবে তা। বাটলার অবশ্য নাছোড়বান্ধা। কোনোভাবেই নিজের অবস্থান থেকে সরে আসবেন না তিনি। তাই আজারবাইজানের বিপক্ষেও তিনি সাজাবেন একই ছকে।

বিষয়:

খেলাবাংলাদেশ ফুটবলফুটবল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...