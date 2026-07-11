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ফুটবল

সুইজারল্যান্ড ম্যাচের আগে একাদশ নিয়ে ভাবনায় আর্জেন্টিনা কোচ

ক্রীড়া ডেস্ক    
সুইজারল্যান্ড ম্যাচের আগে একাদশ নিয়ে ভাবনায় আর্জেন্টিনা কোচ
সুইজারল্যান্ড পরীক্ষার আগে একাদশ নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেননি স্কালোনি। ছবি: সংগৃহীত

আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা। বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে সুইজারল্যান্ডের বিপক্ষে মাঠে নামবে আর্জেন্টিনা। তবে শেষ মুহূর্তে এসেও একাদশ চূড়ান্ত করতে পারেননি দলটির প্রধান কোচ লিওনেল স্কালোনি। এমনটাই জানিয়েছে টিওয়াইসি স্পোর্টস।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মিসরের বিপক্ষে জয় পাওয়া দলের ওপরই আস্থা রাখতে চান স্কালোনি। তবে দুটি জায়গা নিয়ে এখনো সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছেন এই কোচ। রাইটব্যাকে নাউয়েল মলিনা ও গনসালো মন্তিয়েলের মধ্যে একজনকে বেছে নিতে হবে তাঁকে। অন্যদিকে, মাঝমাঠে নিকোলাস গনসালেসকে খেলানোর সম্ভাবনা থাকলেও আপাতত এগিয়ে রয়েছেন আলেক্সিস মাক আলিস্তার।

মিসরের বিপক্ষে বদলি হিসেবে নেমে দলের ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াইয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন মাক আলিস্তার ও গনসালেস। তাই তাঁদের নিয়ে আলাদাভাবে ভাবছেন স্কালোনি। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, আক্রমণভাগে পরিবর্তনের সম্ভাবনা খুবই কম। লাউতারো মার্তিনেসের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকলেও শুরুর একাদশে নিজের জায়গা ধরে রাখছেন হুলিয়ান আলভারেস।

সুইজারল্যান্ড ম্যাচে বড় ধরনের কোনো চমক নিয়ে মাঠে নামবে না আর্জেন্টিনা, সেটা এখন পরিষ্কার। শেষ অনুশীলনের পর একাদশ চূড়ান্ত করতে খেলোয়াড়দের পর্যবেক্ষণ করেছেন স্কালোনি। সবকিছু ঠিক থাকলে মিসরের বিপক্ষে খেলা দলের সঙ্গে খুব বেশি পার্থক্য দেখা যাবে না।

একাদশ নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে স্কালোনি বলেন, ‘আমি আগেও কয়েকবার একই দল খেলিয়েছি। এবারও যদি তা করি, অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। যদিও এক-দুটি পরিবর্তন হতে পারে, তবে আপাতত আগের ম্যাচের দলের সঙ্গে খুব মিল থাকা একটি একাদশই নামানোর পরিকল্পনা রয়েছে। খেলার দিক থেকে মিসরের বিপক্ষে আমরা অনেক ভালো দিক দেখিয়েছি।’

আর্জেন্টিনার সম্ভাব্য একাদশ: এমিলিয়ানো মার্তিনেস; নাউয়েল মলিনা অথবা গনসালো মন্তিয়েল, ক্রিস্তিয়ান রোমেরো, লিসান্দ্রো মার্তিনেস, নিকোলাস তাগলিয়াফিকো; রদ্রিগো দে পল, এনসো ফার্নান্দেস, লিয়ান্দ্রো পারেদেস, আলেক্সিস মাক আলিস্তার অথবা নিকোলাস গনসালেস; লিওনেল মেসি ও হুলিয়ান আলভারেস।

বিষয়:

খেলাসুইজারল্যান্ডফুটবলআর্জেন্টিনা ফুটবলফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬
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