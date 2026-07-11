সিরিজ খুঁইয়ে মিরাজদের জয়ে ফেরা

সেঞ্চুরির জন্য কম চেষ্টা করলেন না তানজিদ হাসান তামিম। সফল হননি এই ওপেনার। ছক্কার উদ্দেশে উড়িয়ে মারতে গিয়ে ধরা পড়লে তাঁর ইনিংস কাটা পড়ে। তামিমের পরই পরই বিদায় নেন তাওহীদ হৃদয়। টানা দুই উইকেট হারালেও আজ আর হতাশা নিয়ে মাঠ ছাড়তে হয়নি বাংলাদেশ।
সিরিজের শেষ ওয়ানডেতে জিম্বাবুয়েকে ৭ উইকেটে হারাল বাংলাদেশ। এই জয়ে ২-১ ব্যবধানে সিরিজ শেষ করল সফরকারী দল। টানা দুই ওয়ানডে হেরে আগেই সিরিজ হাতছাড়া করা দলটির সামনে আজ ছিল কেবল ধবলধোলাই এড়ানোর লড়াই। সে লড়াইয়ে জিতল বাংলাদেশ।
উত্তর আমেরিকায় চলমান বিশ্বকাপে রেফারিং নিয়ে চলমান আলোচনা ও বিতর্ককে পাত্তা দিচ্ছেন না আর্জেন্টিনার ডিফেন্ডার লিসান্দ্রো মার্তিনেস। বরং ম্যাচ কর্মকর্তাদের কাজের প্রশংসা করে মাঠের পারফরম্যান্সেই মনোযোগ ধরে রাখতে চান ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড তারকা।১ ঘণ্টা আগে
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