Ajker Patrika
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ক্রিকেট

সিরিজ খুঁইয়ে মিরাজদের জয়ে ফেরা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
সিরিজ খুঁইয়ে মিরাজদের জয়ে ফেরা
জয়ে ওয়ানডে সিরিজ শেষ করল মিরাজের দল। ছবি: জিম্বাবুয়ে ক্রিকেট

সেঞ্চুরির জন্য কম চেষ্টা করলেন না তানজিদ হাসান তামিম। সফল হননি এই ওপেনার। ছক্কার উদ্দেশে উড়িয়ে মারতে গিয়ে ধরা পড়লে তাঁর ইনিংস কাটা পড়ে। তামিমের পরই পরই বিদায় নেন তাওহীদ হৃদয়। টানা দুই উইকেট হারালেও আজ আর হতাশা নিয়ে মাঠ ছাড়তে হয়নি বাংলাদেশ।

সিরিজের শেষ ওয়ানডেতে জিম্বাবুয়েকে ৭ উইকেটে হারাল বাংলাদেশ। এই জয়ে ২-১ ব্যবধানে সিরিজ শেষ করল সফরকারী দল। টানা দুই ওয়ানডে হেরে আগেই সিরিজ হাতছাড়া করা দলটির সামনে আজ ছিল কেবল ধবলধোলাই এড়ানোর লড়াই। সে লড়াইয়ে জিতল বাংলাদেশ।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেট
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