দোন্নারুম্মাকে নিয়ে গার্দিওলার রসিকতা, ‘সে অনেক লম্বা’

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০: ২১
সিটির হয়ে অনুশীলনে দোন্নারুম্মা। ছবি: এক্স
সিটির হয়ে অনুশীলনে দোন্নারুম্মা। ছবি: এক্স

পিএসজি ছেড়ে ম্যানচেস্টার সিটিতে যোগ দিয়েছেন জিয়ানলুইজি দোন্নারুম্মা। তাতে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে (ইপিএল) খেলার স্বপ্নপূরণ হয়েছে ২৬ বছর বয়সী গোলরক্ষকের। এবার ইতিহাদের ক্লাবটিতে নতুন চ্যালেঞ্জের অপেক্ষায় আছেন এই ইতালিয়ান তারকা।

পরশু প্রিমিয়ার লিগে ঘরের মাঠে নগর প্রতিদ্বন্দ্বী ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের মুখোমুখি হবে ম্যানচেস্টার সিটি। সেই ম্যাচে দোন্নারুম্মাকে খেলানো নিয়ে সিটি কোচ পেপ গার্দিওলা বলেন, ‘সে অনেক লম্বা। সব গোলরক্ষকই গোল সেভ করে, দলের ভেতর নিজের ব্যক্তিত্ব নিয়ে আসে এবং বড় প্রভাব রেখেছে। বড় ম্যাচগুলোতে সেটাই করেছে। সে গোল হজম করবে, কিন্তু আমরা সবাই চেষ্টা করব সে যাতে গোল হজম না করে।’

এসি মিলান ছেড়ে ২০২১ সালে পিএসজিতে নাম লেখান দোন্নারুম্মা। অল্প সময়েই প্যারিসের ক্লাবটির ভরসা বনে যান তিনি। জিতেছেন সম্ভাব্য সব ধরনের শিরোপা। সর্বশেষ মৌসুমে পিএসজির হয়ে বহুল আকাঙ্ক্ষিত উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ জেতার পেছনে রাখেন বড় অবদান। কিন্তু মৌসুম শুরুর আগে কোচ লুইস এনরিকের সঙ্গে মনোমালিন্যের ঝেরে দলে জায়গা হারান তিনি। শেষমেশ পিএসজি ছেড়ে সিটিতে নতুন অধ্যায়ের জন্য মুখিয়ে আছেন এই গোলরক্ষক।

ম্যানসিটির সঙ্গে দোন্নারুম্মার চুক্তি হয়েছে পাঁচ বছরের। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ‘এটা আমার জীবন এবং ক্যারিয়ারের এক নতুন অধ্যায়। ম্যানচেস্টার সিটির হয়ে প্রিমিয়ার লিগে খেলাটা আমার জন্য এক বিরাট আবেগের। আমি এই চ্যালেঞ্জ নিতে প্রস্তুত। আমি সব সময় প্রিমিয়ার লিগে খেলার স্বপ্ন দেখেছি। কারণ, এটি বিশ্বের সেরা লিগ। আমি মনে করি প্রিমিয়ার লিগে সাফল্য অর্জন করা একজন খেলোয়াড়ের ক্যারিয়ারের সর্বোচ্চ। তাই আমি এই ক্লাবে আসতে পেরে সত্যিই খুশি।’

দোন্নারুম্মার মতে, ভালো কিছুর জন্য দল হিসেবে খেলার বিকল্প নেই, ‘আমি তাদের হয়ে মাঠে নামতে ইচ্ছুক, যারা আমার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ করার জন্য এত আগ্রহ দেখিয়েছে। আশা করি, ক্লাবের সেই আস্থা ফিরিয়ে আনতে পারব। আমাদের এমন একটি শক্তিশালী এবং ঐক্যবদ্ধ দল হতে হবে, যেখানে সবাই একে অপরের খেয়াল রাখাবে। এটাই হবে আমাদের সাফল্যের মূল চাবিকাঠি। একসঙ্গে আমরা অসাধারণ সাফল্য অর্জন করতে পারব।’

খেলাফুটবলম্যানচেস্টার সিটি
