Ajker Patrika
ফুটবল

৯০ মিনিটের গোলে জিতল আইভরি কোস্ট

ক্রীড়া ডেস্ক    
৯০ মিনিটের গোলে জিতল আইভরি কোস্ট
শেষ মুহূর্তের গোলে জিতল আইভরি কোস্ট। ছবি: এএফপি

একটা সময় ইকুয়েডর-আইভরি কোস্ট ম্যাচের পরিণতি গোলশূন্য ড্রই মনে হচ্ছিল। সেই ম্যাচে একেবারে শেষ মুহূর্তে এসে জিতল আইভরি কোস্ট।

বিষয়:

খেলাফুটবলফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬
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