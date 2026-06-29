Ajker Patrika
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ফুটবল

চোখে রক্ত নিয়ে ব্রাজিলকে জিতিয়েছেন মার্তিনেল্লি

ক্রীড়া ডেস্ক    
চোখে রক্ত নিয়ে ব্রাজিলকে জিতিয়েছেন মার্তিনেল্লি
জয়সূচক গোলের পর মার্তিনেল্লির উচ্ছ্বাস। ছবি: এএফপি

ঘুরে দাঁড়ানো জয়ে বিশ্বকাপের শেষ ষোলোয় পা রেখেছে ব্রাজিল। হিউস্টনে শেষ বত্রিশের ম্যাচে জাপানকে ২-১ গোলে হারিয়েছে তারা। নাটকীয় সেই জয়ের নায়ক গাব্রিয়েল মার্তিনেল্লি। যোগ করা সময়ের পঞ্চম মিনিটে তাঁর গোলেই জয় নিশ্চিত হয় সেলেসাওদের।

জয়ের পর তাই আবেগে ভাসছেন মার্তিনেল্লি। তবে মনে মনে ঠিকই জানতেন সুযোগ আসবেই। প্রথমার্ধে দল পিছিয়ে পড়লেও মনোবাল হারাননি তিনি। ম্যাচের ৬৫ মিনিটে মাথিয়াস কুনিয়ার পরিবর্তে তাঁকে বদলি খেলোয়াড় হিসেবে মাঠে নামেন এই উইঙ্গার।

ম্যাচ শেষে মার্তিনেল্লি বলেন, ‘এই মুহূর্তে আমার হৃদয়ে যে আনন্দ হচ্ছে, তা বর্ণনা করার মতো কোনো শব্দ আমার জানা নেই। এটা আসলে বুঝিয়ে বলা অসম্ভব। পুরো বিষয়টা নিজের ভেতর উপলব্ধি করতে আমার আরও কিছুটা সময় লাগবে। গত দিন আমার একটি শট পোস্টে লেগেছিল, তবে আমি জানতাম আবারও সুযোগ আসবে। আমি সত্যিই বাকরুদ্ধ।’

ম্যাচ জেতানো গোল করে ব্রাজিলের জয় নিশ্চিত করলেও জাপানি ডিফেন্সের কড়া পাহারায় মার্তিনেল্লিকে বেশ বড় শারীরিক আঘাতও সইতে হয়েছে। রক্তাক্ত চোখ নিয়ে মাঠ ছাড়ার পর নিজের চোটের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেন, ‘একটি কর্নার কিকের সময় আমি যখন বল প্রতিহত করতে গিয়েছিলাম, তখন প্রতিপক্ষের একজন ডিফেন্ডার সম্ভবত আমার চোখে কনুই দিয়ে আঘাত করেন। আমার মনে হয় চোখ থেকে কিছুটা রক্তও বের হচ্ছে, তবে দলের এই ঐতিহাসিক জয়ের পর এই কষ্টের মূল্য আছে।’

কোচ পজিশন বদলালেও নিজের ওপর ঠিকই আস্থা রাখছেন মার্তিনেল্লি, ‘উইং বা মাঝমাঠ—যেখানেই হোক না কেন, কীভাবে মাঝের ভূমিকাটা পালন করা যায়, তা নিয়ে কোচ আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন। আমি কেবল নিজের সেরাটা দিয়ে ব্রাজিলকে সবচেয়ে ভালো উপায়ে সাহায্য করার চেষ্টা করছি।’

বিষয়:

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