Ajker Patrika
English
ফুটবল

বাংলাদেশের ব্রাজিল ভক্তদের ধন্যবাদ দিলেন কাসেমিরো

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ৩০ জুন ২০২৬, ০২: ৫৭
বাংলাদেশের ব্রাজিল ভক্তদের ধন্যবাদ দিলেন কাসেমিরো
গোলের পর কাসেমিরোর স্বস্তি। ছবি: এএফপি

বিশ্বকাপ এলেই ব্রাজিল–আর্জেন্টিনার সমর্থনে দুভাগে ভাগ হয়ে যায় বাংলাদেশ। রাত হোক বা ভোর— বাংলাদেশি সমর্থকদের কাছে প্রিয় দলের খেলা দেখতে কোনো কিছুই বাধা মানে না। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কল্যাণে তা এখন পুরো বিশ্বই জানে। জানেন ব্রাজিলিয়ান মিডফিল্ডার কাসেমিরোও।

পিছিয়ে পড়েও শেষ বত্রিশের ম্যাচে জাপানকে ২–১ গোলে হারিয়ে শেষ ষোলোর টিকিট কেটেছে ব্রাজিল। ম্যাচে সেলেসাওদের হয়ে সমতা সূচক গোলটি করেছেন কাসেমিরো। হয়েছেন ম্যাচসেরা খেলোয়াড়ও। ম্যাচ শেষে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন বাংলাদেশি ভক্তদের প্রতি। মিক্সড জোনে এক বাংলাদেশি সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে কাসেমিরো বলেন, ‘সমর্থনের জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ, বাংলাদেশ।’

শুধু ভক্তদের মন জয় করাই নয়, জাপানের বিপক্ষে গোল করে কাসেমিরো নিজেকে নিয়ে গেছেন এক অনন্য উচ্চতায়. বিশ্বকাপের ইতিহাসে ১২টি ম্যাচ খেলে একটিতেও হারের মুখ না দেখার রেকর্ড স্পর্শ করেছেন এই মিডফিল্ডার. এই কীর্তি গড়ার পথে তিনি মারিও জাগালো, হুলিও ওলার্তিকলচিয়া, মেমফিস ডিপাই এবং ডালি ব্লিন্ডের মতো কিংবদন্তিদের পাশে নিজের নাম লিখিয়েছেন।

নিজের মানসিক দৃঢ়তা নিয়ে কাসেমিরো জানান, ম্যাচের প্রথমার্ধে প্রতিপক্ষের রক্ষণভাগ জমাট থাকলেও কোচের পরামর্শ মেনে তারা শান্ত থেকেছেন। তিনি বলেন, ‘দ্বিতীয়ার্ধে কোচ আমাদের মূলত শান্ত থাকার পরামর্শ দেন। তিনি বলেছিলেন, আমরাই ম্যাচে আধিপত্য বিস্তার করছি এবং সুযোগ আসবেই।’

বিষয়:

ফুটবল বিশ্বকাপব্রাজিল ফুটবলফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত