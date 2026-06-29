বাংলাদেশের ব্রাজিল ভক্তদের ধন্যবাদ দিলেন কাসেমিরো

বিশ্বকাপ এলেই ব্রাজিল–আর্জেন্টিনার সমর্থনে দুভাগে ভাগ হয়ে যায় বাংলাদেশ। রাত হোক বা ভোর— বাংলাদেশি সমর্থকদের কাছে প্রিয় দলের খেলা দেখতে কোনো কিছুই বাধা মানে না। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কল্যাণে তা এখন পুরো বিশ্বই জানে। জানেন ব্রাজিলিয়ান মিডফিল্ডার কাসেমিরোও।
পিছিয়ে পড়েও শেষ বত্রিশের ম্যাচে জাপানকে ২–১ গোলে হারিয়ে শেষ ষোলোর টিকিট কেটেছে ব্রাজিল। ম্যাচে সেলেসাওদের হয়ে সমতা সূচক গোলটি করেছেন কাসেমিরো। হয়েছেন ম্যাচসেরা খেলোয়াড়ও। ম্যাচ শেষে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন বাংলাদেশি ভক্তদের প্রতি। মিক্সড জোনে এক বাংলাদেশি সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে কাসেমিরো বলেন, ‘সমর্থনের জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ, বাংলাদেশ।’
শুধু ভক্তদের মন জয় করাই নয়, জাপানের বিপক্ষে গোল করে কাসেমিরো নিজেকে নিয়ে গেছেন এক অনন্য উচ্চতায়. বিশ্বকাপের ইতিহাসে ১২টি ম্যাচ খেলে একটিতেও হারের মুখ না দেখার রেকর্ড স্পর্শ করেছেন এই মিডফিল্ডার. এই কীর্তি গড়ার পথে তিনি মারিও জাগালো, হুলিও ওলার্তিকলচিয়া, মেমফিস ডিপাই এবং ডালি ব্লিন্ডের মতো কিংবদন্তিদের পাশে নিজের নাম লিখিয়েছেন।
নিজের মানসিক দৃঢ়তা নিয়ে কাসেমিরো জানান, ম্যাচের প্রথমার্ধে প্রতিপক্ষের রক্ষণভাগ জমাট থাকলেও কোচের পরামর্শ মেনে তারা শান্ত থেকেছেন। তিনি বলেন, ‘দ্বিতীয়ার্ধে কোচ আমাদের মূলত শান্ত থাকার পরামর্শ দেন। তিনি বলেছিলেন, আমরাই ম্যাচে আধিপত্য বিস্তার করছি এবং সুযোগ আসবেই।’
নেইমারের এই বার্তার পেছনে কারণ হলো জোয়াকিম ক্লেমেন্টের সাম্প্রতিক একটি ভবিষ্যদ্বাণী। জার্মান এই অর্থনীতিবিদ ২০১৪ সাল থেকে প্রতিটি বিশ্বকাপের চ্যাম্পিয়ন দলের নাম সঠিকভাবে বলে আসছিলেন। নিজের গাণিতিক মডেলে তিনি মাথাপিছু জিডিপি, জনসংখ্যা এবং তাপমাত্রার মতো নানা সূচক ব্যবহার করেন। ৯ এপ্রিল প্রকাশিত তাঁর৬ মিনিট আগে
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