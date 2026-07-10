বিশ্বকাপ ব্যর্থতার পর নতুন কোচ পেল রোনালদোরা

বিশ্বকাপে হতাশাজনক পারফরম্যান্সের পর নতুন প্রধান কোচের নাম ঘোষণা করেছে পর্তুগাল ফুটবল ফেডারেশন (এফপিএফ)। হোর্হে জেসুসকে প্রধান কোচের দায়িত্ব দিয়েছে সংস্থাটি। আজ এক বিবৃতিতে এফপিএফ বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।
কোচ হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার পর আজ লিসবনে এফপিএফের সদর দপ্তরে আনুষ্ঠানিকভাবে জেসুসকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছে। স্প্যানিশ কোচ রবার্তো মার্তিনেসের স্থলাভিষিক্ত হলেন ৭১ বছর বয়সী জেসুস। বিশ্বকাপ থেকে পর্তুগালের বিদায়ের পর চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ায় দায়িত্ব ছাড়েন মার্তিনেস।
জাতীয় দলের কোচ হিসেবে এটি জেসুসের প্রথম দায়িত্ব। ৩৬ বছরের দীর্ঘ কোচিং ক্যারিয়ারে এত দিন শুধুই ক্লাব ফুটবলে কাজ করেছেন তিনি। এই অভিজ্ঞ কোচের সঙ্গে ২০৩০ বিশ্বকাপ পর্যন্ত চুক্তি করেছে এফপিএফ। সংস্থাটির বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘আজ আমরা নতুন এক যাত্রা শুরু করছি। জাতীয় দলে আপনাকে স্বাগতম, মিস্টার হোর্হে জেসুস।’
গত মে মাসে আল নাসরের দায়িত্ব ছাড়েন জেসুস। তাঁর অধীনেই সৌদি ক্লাবটি প্রো লিগের শিরোপা জিতেছিল। আল নাসরের ডাগআউটে থাকার সুবাদে পর্তুগালের দুই তারকা ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো ও জোয়াও ফেলিক্সের সঙ্গেও কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে তাঁর। যেটা নতুন অধ্যায়ে জেসুসের জন্য বাড়তি সুবিধা এনে দেবে।
পর্তুগিজ ফুটবলেও জেসুসের অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ। নিজের দেশের ১১টি ক্লাবে কোচিং করিয়েছেন তিনি। এই কোচের অধীনে ১০টি শিরোপা জিতেছে বেনফিকা। দেশের বাইরে ব্রাজিলের ঐতিহ্যবাহী ক্লাব ফ্লামেঙ্গোকেও ২০১৯ সালের জুন থেকে ২০২০ সালের জুলাইয়ের মধ্যে পাঁচটি বড় শিরোপা এনে দেন। এ ছাড়া ২০২৩-২৪ মৌসুমে আল হিলালকে ঘরোয়া ট্রেবল জেতানোর কৃতিত্বও রয়েছে জেসুসের।
বিশ্বকাপে প্রত্যাশা পূরণ করতে না পারায় দ্রুত নতুন কোচ নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেয় পর্তুগাল। ২০২৫ নেশনস লিগের চ্যাম্পিয়ন দলটি বিশ্বকাপে নিজেদের সেরাটা দেখাতে পারেনি। শেষ ষোলোতে স্পেনের কাছে ১-০ গোলে হেরে বিদায় নিতে হয় তাদের। আগামী ২৪ সেপ্টেম্বর নেশনস লিগের গ্রুপ ‘ডি’-তে ওয়েলসের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে পর্তুগালের প্রধান কোচ হিসেবে অভিষেক হবে জেসুসের।
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