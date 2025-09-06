সাইক্লিং করতে গিয়ে মারাত্মক দুর্ঘটনার শিকার পিএসজি কোচ

ক্রীড়া ডেস্ক
বিপদ যে কখন কার দরজায় কড়া নাড়বে, সেটা কেউই আগে থেকে বলতে পারে না। প্যারিস সেইন্ট জার্মেইয়ের (পিএসজি) কোচ লুইস এনরিকে কি ঘুণাক্ষরেও টের পেয়েছিলেন এমন মারাত্মক বিপদ ঘটতে যাচ্ছে তাঁর সঙ্গে! শখের বশে সাইকেল চালাতে গিয়ে হাড় ভেঙে ফেলেছেন এনরিকে।
সাইক্লিং করতে গিয়ে মারাত্মক দুর্ঘটনায় পড়েছেন এনরিকে। এতে তার কাঁধের (কলারবোন) হাড় ভেঙেছে বলে জানিয়েছে পিএসজি। চ্যাম্পিয়নস লিগজয়ী কোচের এখন করতে হবে অস্ত্রোপচার। নিজেদের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে পিএসজি লিখেছে, ‘সাইক্লিং করতে গিয়ে দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন এনরিকে। পিএসজির প্রধান কোচ লুইস এনরিকে নিয়েছেন জরুরি চিকিৎসা। ক্লাব তাঁর পাশে আছে। তিনি যেন দ্রুত সেরে ওঠেন, সেটাই আমাদের চাওয়া। পরিস্থিতি অনুযায়ী এরপর আপডেট জানানো হবে।’
এনরিকের দুর্ঘটনা কীভাবে হয়েছে, সে ব্যাপারে অবশ্য বিস্তারিত জানা যায়নি। এখন চলছে ক্লাব ফুটবলের বিরতি। সেপ্টেম্বর উইন্ডোতে দলগুলো যখন বিশ্বকাপ বাছাইয়ে ব্যস্ত, তখন অবসর সময়টা নিজের মতো করে কাটাতে চেয়েছিলেন এনরিকে। শখের বশে সাইকেল চালাতে গিয়েই এবার ঘটালেন বিপত্তি। পিএসজির পরের ম্যাচ ১৪ সেপ্টেম্বর। সেদিন বাংলাদেশ সময় রাত ৯টা ১৫ মিনিটে পার্ক দে প্রিন্সেসে শুরু হবে লিগ ওয়ানের পিএসজি-লাঁস ম্যাচ।
২০১৯-২০ মৌসুমের চ্যাম্পিয়নস লিগের ফাইনালে উঠেও শিরোপা জিততে পারেনি পিএসজি। বায়ার্ন মিউনিখের কাছে ১-০ গোলে হেরে রানার্সআপ হয়েছিল প্যারিসিয়ানরা। এনরিকের অধীনে সেই আক্ষেপ পিএসজি ঘুচিয়েছে মে মাসে। ইন্টার মিলানকে ৫-০ গোলে হারিয়ে ২০২৪-২৫ মৌসুমের চ্যাম্পিয়নস লিগ জিতে প্রথমবারের মতো এই টুর্নামেন্টের শিরোপা জেতে পিএসজি। গত মাসে টটেনহামকে টাইব্রেকারে হারিয়ে উয়েফা সুপার কাপ জিতেছে পিএসজি। প্যারিসিয়ানরা এবার চ্যাম্পিয়নস লিগের শিরোপা ধরে রাখার অভিযানে নামবে ১৭ সেপ্টেম্বর। সেদিন ২০২৫-২৬ মৌসুমের চ্যাম্পিয়নস লিগের গ্রুপ পর্বে আতালান্তার বিপক্ষে খেলবে পিএসজি।
