ফুটবল

৭ মিনিটে হ্যাটট্রিক করে এমবাপ্পে এখন রোনালদোর পাশে

ক্রীড়া ডেস্ক    
হ্যাটট্রিক করে কিলিয়ান এমবাপ্পে এখন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর পাশে বসেছেন। ছবি: এক্স
হ্যাটট্রিক করে কিলিয়ান এমবাপ্পে এখন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর পাশে বসেছেন। ছবি: এক্স

অলিম্পিয়াকোস-রিয়াল মাদ্রিদ নাকি এমবাপ্পে-অলিম্পিয়াকোস—গত রাতে কারাইসকাকিস স্টেডিয়ামে চ্যাম্পিয়নস লিগের ম্যাচটিকে ভক্ত-সমর্থকেরা চাইলে যেকোনো নামে ডাকতে পারেন। চার গোলের চারটিই করে কিলিয়ান এমবাপ্পে বসে গেছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর পাশে। রোনালদোর পাশে নাম লেখাতে গিয়ে এমবাপ্পে ৭ মিনিটে হ্যাটট্রিক করেছেন।

কারাইসকাকিস স্টেডিয়ামে ম্যাচে অলিম্পিয়াকোস-রিয়াল মাদ্রিদের লড়াইটা হয়েছে সমানে সমানে। ৭ গোলের রোমাঞ্চে রিয়াল মাদ্রিদ জিতেছে ৪-৩ গোলে। ২২, ২৪, ২৯ ও ৬০ মিনিটে গোল চারটি করেছেন এমবাপ্পে। চ্যাম্পিয়নস লিগে রিয়ালের হয়ে এক ম্যাচে চার গোল করার কীর্তি শুধু রোনালদো আর এমবাপ্পের। ২০১৫ সালে মালমোর বিপক্ষে চার গোল করেছিলেন রোনালদো। তাতে রিয়াল মাদ্রিদ ৮-০ গোলের বিশাল জয় পেয়েছিল।

এমবাপ্পে গত রাতে অলিম্পিয়াকোসের বিপক্ষে ৪ গোলের মধ্যে দুটিই করেছেন ভিনিসিয়ুস জুনিয়রের অ্যাসিস্টে। অপর দুই গোল করতে এমবাপ্পেকে সহায়তা করেছেন এদুয়ার্দো কামাভিঙ্গা ও আর্দা গুলার। চার গোল করে দলকে জিতিয়ে উচ্ছ্বসিত এমবাপ্পে বলেন,‘খুবই খুশি আমি। গোল করাটা সব সময়ই আনন্দের। সতীর্থরা আমাকে অ্যাসিস্ট করেছেন। এমন খেলোয়াড়দের সঙ্গে খেলতে পেরে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি। সব সময় গোলের চেষ্টা করি। কখনো হয়। কখনো হয় না।’

সব ধরনের প্রতিযোগিতা মিলে রিয়াল মাদ্রিদ সবশেষ ম্যাচ জিতেছিল ১ নভেম্বর। লা লিগার সেই ম্যাচে ভ্যালেন্সিয়াকে ৪-০ গোলে হারিয়েছিল রিয়াল। এরপর টানা তিন ম্যাচে জয়ের দেখা পায়নি লস ব্লাঙ্কোসরা। যার মধ্যে চ্যাম্পিয়নস লিগে লিভারপুলের কাছে রিয়ালের হারের ঘটনা রয়েছে। রায়ো ভায়োকানো, এলচে—লা লিগায় এই দুই দলের বিপক্ষে ড্র করেছে রিয়াল। গতকাল অলিম্পিয়াকোসকে হারাতেও বেশ বেগ পেতে হয়েছে রিয়ালের। ৮ মিনিটে চিকুইনহো গোল করে অলিম্পিয়াকোসকে এগিয়ে দেন। তবে এমবাপ্পের হ্যাটট্রিকে ৩-১ ব্যবধানে এগিয়ে যায় রিয়াল।

প্রথমার্ধে পিছিয়ে থাকা অলিম্পিয়াকোস দ্বিতীয়ার্ধে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়ায়। ৫২ ও ৮১ মিনিটে মেহদী তারেমি ও আইয়ুব আল কাবি গোল করে অলিম্পিয়াকোসকে তাঁরা সমতায় ফিরিয়েছেন। ৬০ মিনিটে এমবাপ্পের গোলটাই মূলত ম্যাচে পার্থক্য গড়ে দিয়েছে। ৪-৩ গোলে জয়ের পর ফরাসি ফরোয়ার্ড বলেন, ‘জেতা খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আমাদের মতো দলের জন্য তিন ম্যাচ না জেতা অনেক বড় ব্যাপার। বেশ ভালো লাগছে।’

চ্যাম্পিয়নস লিগ ইতিহাসে দ্বিতীয় দ্রুততম হ্যাটট্রিকের কীর্তি এখন এমবাপ্পের। ৬ মিনিট ১২ সেকেন্ডে হ্যাটট্রিক করে এই টুর্নামেন্টে দ্রুততম হ্যাটট্রিকের কীর্তি মোহাম্মদ সালাহর। ২০২২ সালে সালাহর হ্যাটট্রিকে লিভারপুল ৭-১ গোলে জিতেছিল রেঞ্জার্সের বিপক্ষে। এমবাপ্পেময় ম্যাচে ৪-৩ গোলে জিতে পয়েন্ট তালিকায় সেরা পাঁচে উঠে এসেছে রিয়াল। ৫ ম্যাচে ৪ জয় ও ১ হারে ১২ পয়েন্ট নিয়ে জাবি আলোনসোর রিয়াল লিগ পর্বের পয়েন্ট তালিকায় এখন পাঁচে।

বিষয়:

খেলাএমবাপ্পেফুটবলরিয়াল মাদ্রিদ
ক্রিকেট

বিপিএলে নাঈম শেখ ‘এ’, নাহিদ রানা ‘সি’ ক্যাটাগরিতে

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৭ নভেম্বর ২০২৫, ১৩: ৪৮
নাঈম শেখ ‘এ’ ক্যাটাগরিতে থাকলেও ‘সি’ ক্যাটাগরিতে আছেন নাহিদ রানা। ছবি: বিসিবি
নাঈম শেখ ‘এ’ ক্যাটাগরিতে থাকলেও ‘সি’ ক্যাটাগরিতে আছেন নাহিদ রানা। ছবি: বিসিবি

ঘরোয়া ক্রিকেটে রানের বন্যা বইয়ে দিলেও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে হাবুডুবু খেতে থাকেন নাঈম শেখ। জাতীয় দলে তিনি থাকেন আসা-যাওয়ার মধ্যে। আর নাহিদ রানা গত বছর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হওয়ার পর নিয়মিত খেলছেন তিনি। অথচ বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) নিলামের তালিকায় দেখা গেল, নাহিদ রানা আছেন ‘সি’ ক্যাটাগরিতে। ‘এ’ ক্যাটাগরিতে রাখা হয়েছে নাঈম শেখকে।

নিলামে থাকা ক্রিকেটারদের তালিকা এরই মধ্যে সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। অনেক ক্রিকেটারেরই সঠিক মূল্যায়ন হয়নি বলে এই সমালোচনা হচ্ছে। ফ্র্যাঞ্চাইজি সূত্রে জানা গেছে, ২০২৬ বিপিএলে নিলামে দেশীয় ক্রিকেটারদের জন্য ৬ ক্যাটাগরি করা হয়েছে। নাঈম শেখ, নাহিদ রানা, সৌম্য সরকার, মোহাম্মদ সাইফ উদ্দিন, তাওহীদ হৃদয়সহ নিলামের তালিকায় আছেন ১৬৬ দেশি ক্রিকেটার।

সর্বোচ্চ ‘এ’ ক্যাটাগরিতে থাকা ক্রিকেটারদের ভিত্তিমূল্য ৫০ লাখ টাকা। ‘বি’, ‘সি’, ‘ডি, ’ই’ ও ‘এফ’ ক্যাটাগরিতে থাকা ক্রিকেটারদের ভিত্তিমূল্য ৩৫ লাখ, ২২ লাখ, ১৮ লাখ, ১৪ লাখ ও ১১ লাখ টাকা। টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক লিটন দাসের পাশাপাশি নাঈম শেখ, মেহেদী হাসান মিরাজ, মোস্তাফিজুর রহমান, তাসকিন আহমেদ, তানজিদ হাসান তামিম—এই ৬ ক্রিকেটার আছেন ‘এ’ ক্যাটাগরিতে। যাঁদের মধ্যে মিরাজকে সরাসরি চুক্তিতে নিয়েছে সিলেট টাইটান্স। মোস্তাফিজ ও তাসকিনকে সরাসরি চুক্তিতে নিয়েছে রংপুর রাইডার্স ও ঢাকা ক্যাপিটালস।

চার দিনের সংস্করণে জাতীয় লিগ ক্রিকেটের (এনসিএল) ২০২৫-২৬ মৌসুমে ৪০৩ রান করে দুইয়ে নাঈম শেখ। ২০২৫ বিপিএলে খুলনা টাইগার্সের হয়ে ৫১১ রান করে সেবার সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহক হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু যখন তাঁর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পরিসংখ্যান দেখা হবে, সেখানে বলার মতো কিছুই খুঁজে পাওয়া যাবে না। ২০১৯ থেকে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের হয়ে ১ টেস্ট, ৯ ওয়ানডে ও ৩৮ টি-টোয়েন্টি খেলেছেন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৪৮ ম্যাচে করেছেন চার ফিফটি। সবশেষ ফিফটি এসেছে ২০২১ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে। বাজে পারফরম্যান্সের কারণে জাতীয় দলে থিতু হতে না পারা ক্রিকেটারকে বিপিএলের ‘এ’ ক্যাটাগরিতে রাখা নিয়ে সমালোচনা হচ্ছে। এদিকে গতির ঝড় তোলা নাহিদ রানা, কদিন আগে রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপে নেতৃত্ব দেওয়া আকবর আলী, সেই টুর্নামেন্টের আবু হায়দার রনি, রিপন মন্ডলদের মতো ক্রিকেটারদের রাখা হয়েছে বিপিএলের ‘সি’ ক্যাটাগরিতে।

আকবর আলীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ ‘এ’ দল রাইজিং স্টার্স টুর্নামেন্টে রানার্সআপ হয়েছে। সেই টুর্নামেন্টে সর্বোচ্চ ১১ উইকেট নিয়েছেন রিপন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট না হলেও ইমার্জিং টিমস এশিয়া কাপে ভারত ও পাকিস্তানের বিপক্ষে যেভাবে ম্যাচ দুটি সুপার ওভারে নিয়ে গিয়েছিল, তাতে আকবর-রিপনদের কৃতিত্ব দিতেই হবে। আর নাহিদ রানা ২০২৪ সাল থেকে এখন পর্যন্ত আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ১০ টেস্ট, ৫ ওয়ানডে ও ১ টি-টোয়েন্টি খেলেছেন। বাংলাদেশের জার্সিতে সীমিত ওভারের ক্রিকেট না খেললেও বিপিএলে ধারাবাহিকভাবে ভালো করে আসছেন তিনি। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিকে বিদায় বলা মুশফিকুর রহিম, মাহমুদউল্লাহ রিয়াদসহ ‘বি’ ক্যাটাগরিতে আছেন নাজমুল হোসেন শান্ত, পারভেজ হোসেন ইমন, তাওহীদ হৃদয়রা।

মুশফিক, মাহমুদউল্লাহ, শান্তকে ‘বি’ ক্যাটাগরিতে রাখার একটা কারণ না হয় বোঝা গেল। শান্ত আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিকে বিদায় না বললেও বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি দলে তিনি ব্রাত্য হয়ে পড়েছেন। কিন্তু ইমন-হৃদয়ের মতো তরুণরা বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি দলে নিয়মিত খেলছেন। তামিম ইকবালের পর বাংলাদেশের হয়ে টি-টোয়েন্টিতে দ্বিতীয় সেঞ্চুরি ইমন করেছেন এ বছরের মে মাসে। ঘরোয়া ক্রিকেটে ইমনের ঝোড়ো ব্যাটিংয়ের কথা সবারই জানা। তানজিদ তামিমের সঙ্গে ইমনকে চাইলে ‘এ’ ক্যাটাগরিতে রাকা যেত।

সদ্য সমাপ্ত রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপের দল থাকা হাবিবুর রহমান সোহান, জিসান আলমরা আছেন ‘ডি’ ক্যাটাগরিতে। এই সোহানই ৩৪ বলে সেঞ্চুরি করে বাংলাদেশের হয়ে টি-টোয়েন্টিতে দ্রুততম সেঞ্চুরির কীর্তি গড়েছেন। সোহানের মতো ঝড় তুলতে পারেন জিসানও।

২০১২ ও ২০১৩ বিপিএলের পর অবশেষে এই টুর্নামেন্টে হতে যাচ্ছে নিলাম। ঢাকার রেডিসেন হোটেলে ৩০ নভেম্বর হবে ২০২৬ বিপিএলের নিলাম। নিলামের তালিকায় থাকা ১৬৬ ক্রিকেটারের মধ্যে ১০ ক্রিকেটারকে সরাসরি চুক্তিতে নিয়েছে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো। এবারের বিপিএলে প্রথমবারের মতো অংশ নিচ্ছে নোয়াখালী এক্সপ্রেস। ৬ দলের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্ট মাঠে গড়াচ্ছে ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে।

২০২৬ বিপিএলে কোন ক্যাটাগরিতে কত ক্রিকেটার

এ ৬

বি ২০

সি ১৮

ডি ১৯

ই ৩৭

এফ ৬৬

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেটটি-টোয়েন্টি ক্রিকেট
ক্রিকেট

ভারতের এই বিমান সার্ভিসের মতো ‘জঘন্য’ অভিজ্ঞতা আগে হয়নি সিরাজের

ক্রীড়া ডেস্ক    
এয়ার ইন্ডিয়ার সার্ভিসকে ধুয়ে দিয়েছেন মোহাম্মদ সিরাজ। ছবি: ক্রিকইনফো
এয়ার ইন্ডিয়ার সার্ভিসকে ধুয়ে দিয়েছেন মোহাম্মদ সিরাজ। ছবি: ক্রিকইনফো

দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে টেস্ট সিরিজে ধবলধোলাইয়ের পর স্বাভাবিকভাবেই হতাশ ভারতীয় ক্রিকেট দল। গুয়াহাটিতে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে ৪০৮ রানে হারের পর মোহাম্মদ সিরাজের মেজাজ আরও খারাপ হলো এয়ার ইন্ডিয়ার সার্ভিস নিয়ে। ফ্লাইট বিলম্বিত হওয়ায় এয়ার ইন্ডিয়াকে ধুয়ে দিয়েছেন সিরাজ।

গুয়াহাটি থেকে হায়দরাবাদে নিজের বাড়িতে ফিরতে চাচ্ছিলেন সিরাজ। স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৭টা ২৫ মিনিটে গুয়াহাটির লোকপ্রিয়া গোপিনাথ বরদোলই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে হায়দরাবাদের উদ্দেশে উড়াল দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা পার হয়ে যাওয়ার পরও বিমান যখন ছাড়ার নাম নিচ্ছে না, তখন সিরাজ সামাজিক মাধ্যমে ক্ষোভ ঝেরেছেন। নিজের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে ৩১ বছর বয়সী ভারতীয় পেসার লিখেছেন, ‘এয়ার ইন্ডিয়া ফ্লাইট আইএক্স ২৮৮৪ গুয়াহাটি থেকে হায়দরাবাদের উদ্দেশে উড়াল দেওয়ার কথা ছিল ৭টা ২৫ মিনিটে। কিন্তু এখন পর্যন্ত এয়ারলাইনের কাছ থেকে কোনো যোগাযোগ করা হয়নি। বারবার বলার পরও কোনো যথেষ্ট কারণ ছাড়াই ফ্লাইট দেরি করছে। সত্যিই এটা হতাশাজনক।’

ফ্লাইট বিলম্বের ব্যাপারে এয়ার ইন্ডিয়া কর্তৃপক্ষ যথাযথ পদক্ষেপ না নিলে এদের সেবা না নিতে যাত্রীদের অনুরোধ করেছেন সিরাজ। গুয়াহাটি থেকে হায়দরাবাদ যেতে বিলম্ব হওয়ায় এক্স হ্যান্ডলে ভারতীয় পেসার লিখেছেন, ‘প্রত্যেক যাত্রীর এটা স্বাভাবিক প্রশ্ন (ফ্লাইট দেরি হওয়া নিয়ে প্রশ্ন করা)। ফ্লাইট এরই মধ্যে ৪ ঘণ্টা দেরি হয়েছে এবং কোনো আপডেট নেই। বিমান যাত্রায় সবচেয়ে বাজে অভিজ্ঞতা হয়েছে। যদি কর্তৃপক্ষ পদক্ষেপ না নেয়, আমি আর কাউকে এই বিমানে উঠতে বলব না।’

গৌতম গম্ভীর ২০২৪-এর জুলাইয়ে ভারতের প্রধান কোচ হওয়ার পর সাদা বলের ক্রিকেটে দুর্দান্ত খেলছে দল। ২০২৫ চ্যাম্পিয়নস ট্রফি জিতেছে ভারত। কিন্তু টেস্টে দলটির অবস্থা তথৈবচ। তাঁর অধীনে ১৯ টেস্ট খেলে তারা জিতেছে কেবল ৭ ম্যাচ। হেরেছে ১০ টেস্ট ও ২ টেস্ট ড্র করেছে ভারত। যার মধ্যে গত বছর নিউজিল্যান্ডের কাছে ৩-০ ব্যবধানে ঘরের মাঠে ধবলধোলাই হয়েছে ভারত। এবারও ভারত নিজেদের ডেরায় ২-০ ব্যবধানে হোয়াইটওয়াশ হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে। সিরিজে সর্বোচ্চ ১৭ উইকেট নিয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার স্পিনার সায়মন হারমার। তাঁর গড় ৮.৯৪। সিরাজ এই সিরিজে ৬ উইকেট নিয়ে ২৯ গড়ে। প্রত্যেক উইকেট নিয়ে ৪৯ বল করতে হয়েছে তাঁকে।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটভারতীয় ক্রিকেটদক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেট
খেলা

ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের ব্যর্থতা ভুলে নামছে বাংলাদেশ, খেলা দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২৭ নভেম্বর ২০২৫, ১২: ৫৬
বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরু হচ্ছে আজ। ছবি: বিসিবি
বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরু হচ্ছে আজ। ছবি: বিসিবি

চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে গত মাসে তিনটি টি-টোয়েন্টি খেলেছিল বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ। উইন্ডিজের কাছে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ধবলধোলাই হয়েছিল বাংলাদেশ। একই মাঠে আজ শুরু হচ্ছে বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হবে সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টি। বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড প্রথম টি-টোয়েন্টি সরাসরি সম্প্রচার করবে টি-স্পোর্টস। সন্ধ্যায় ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজে মুখোমুখি হচ্ছে পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা। ফুটবলে রাতে ইউরোপা লিগের ম্যাচ রয়েছে। একনজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

প্রথম টি-টোয়েন্টি

বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড

সন্ধ্যা ৬টা

সরাসরি

টি স্পোর্টস

ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি

পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা

সন্ধ্যা ৭টা

সরাসরি

এ স্পোর্টস

আবুধাবি টি-টেন

বিকেল ৫টা ৩০ মি., সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ১

ফুটবল খেলা সরাসরি

উয়েফা ইউরোপা লিগ

অ্যাস্টন ভিলা-ইয়াং বয়েজ

রাত ১১টা ৪৫ মিনিট

সরাসরি

রেঞ্জার্স-স্পোর্টিং ব্রাগা

রাত ২টা

সরাসরি

সনি টেন ১

রিয়াল বেতিস-এফসি উটরেখ্ট

রাত ২টা

সরাসরি

সনি টেন ৫

বিষয়:

খেলাটিভিতে আজকের খেলা
ক্রিকেট

ভারতের ভরাডুবির পর আইপিএলকে খোঁচা দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেটারের

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২৭ নভেম্বর ২০২৫, ১১: ৫০
আইপিএলকে খোঁচা দিলেন হার্শেল গিবস। ছবি: ক্রিকইনফো
আইপিএলকে খোঁচা দিলেন হার্শেল গিবস। ছবি: ক্রিকইনফো

অর্থের ঝনঝনানি, চার-ছক্কার ধুন্ধুমার ক্রিকেট—সব মিলিয়ে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগকে (আইপিএল) ‘পাখির চোখ’ করে থাকেন ক্রিকেটাররা। অনেক ধনাঢ্য ব্যবসায়ীদেরও নজর থাকে এই টুর্নামেন্টে। কিন্তু ভারতের ভরাডুবি হলে আইপিএলকে তোলা হয় কাঠগড়ায়। দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে ভরাডুবির পর ভারতের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টকে খোঁচা দিলেন হার্শেল গিবস।

আইপিএলের জন্য বছরে প্রায় তিন মাসের জন্য আলাদা একটা উইন্ডো রাখা হয়। ২০২২ থেকে ১০ দলের টুর্নামেন্ট আইপিএল হওয়ার পর ম্যাচ সংখ্যা হয়ে গেছে ৭৪। এত বিপুল পরিমাণ ম্যাচ আয়োজন করতে সময় তো বেশি লাগবেই। ২০২৬ আইপিএলের সূচি এখনো চূড়ান্ত না হলেও মার্চ থেকে মে মাস পর্যন্ত হবে বলে শোনা যাচ্ছে। দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে টেস্ট সিরিজে ২-০ ব্যবধানে ভারত ধবলধোলাই হওয়ার পর আইপিএল নিয়ে সামাজিকমাধ্যমে একটি পোস্ট দিয়েছেন গিবস। ৫১ বছর বয়সী প্রোটিয়া ব্যাটার নিজের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে গতকাল লিখেছেন, ‘আইপিএলকে সংক্ষিপ্ত করুন ও বেশি বেশি টেস্ট খেলুন।’

কলকাতায় দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজের প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসে ৩ বলে ৪ রান করার পর ঘাড়ে চোট পান শুবমান গিল। নিয়মিত টেস্ট অধিনায়ক সেই টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে আর ব্যাটিংয়ের সুযোগ পাননি। খেলা হয়নি গুয়াহাটিতে গতকাল শেষ হওয়া দ্বিতীয় টেস্টেও। ৪০৮ রানে হারের পর যখন ভারতীয় দলকে নিয়ে একের পর এক সমালোচনা হচ্ছে, তখন নীরবতা ভাঙলেন গিল। ২৬ বছর বয়সী এই ক্রিকেটার বলেন, ‘শান্ত সাগর কখনো আপনাকে শেখাবে না কী করে জাহাজ চালাতে হয়। ঝড়ের সময় শক্ত হাতে পরিস্থিতি সামাল দিতে হয়। আমাদের একে অপরের ওপর বিশ্বাস রাখতে হবে। সামনে এগিয়ে যেতে হবে। শক্ত হতে হবে।’

গৌতম গম্ভীর ২০২৪-এর জুলাইয়ে ভারতের প্রধান কোচ হওয়ার পর সাদা বলের ক্রিকেটে দুর্দান্ত খেলছে দল। ২০২৫ চ্যাম্পিয়নস ট্রফি জিতেছে ভারত। কিন্তু টেস্টে দলটির অবস্থা তথৈবচ। তাঁর অধীনে ১৯ টেস্ট খেলে তারা জিতেছে কেবল ৭ ম্যাচ। হেরেছে ১০ টেস্ট ও ২ টেস্ট ড্র করেছে ভারত। যার মধ্যে গত বছর নিউজিল্যান্ডের কাছে ৩-০ ব্যবধানে ঘরের মাঠে ধবলধোলাই হয়েছে ভারত। এবারও ভারত নিজেদের ডেরায় ২-০ ব্যবধানে হোয়াইটওয়াশ হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটভারতীয় ক্রিকেটদক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেট
