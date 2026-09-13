Ajker Patrika
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ফুটবল

ছয় গোলের রোমাঞ্চের মাঝেই মাঠে কাঠবিড়ালির আগমন, অতঃপর…

ক্রীড়া ডেস্ক    
ছয় গোলের রোমাঞ্চের মাঝেই মাঠে কাঠবিড়ালির আগমন, অতঃপর…
মাঠে ঢুকে পড়া সেই কাঠবিড়ালি। ছবি: সংগৃহীত

ছয় গোলের রোমাঞ্চকর লড়াই, শেষ মুহূর্তে সমতা। এর মধ্যেই ম্যাচের আলো কেড়ে নিল একটি কাঠবিড়ালি। মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) শনিবার রাতে টিকিউএল স্টেডিয়ামে এফসি সিনসিনাটি ও শার্লট এফসির ৩-৩ ড্রয়ের ম্যাচে মাঠে ঢুকে পড়ে প্রাণীটি। তাতে কিছুক্ষণের জন্য থমকে যায় খেলা, গ্যালারির দর্শকদের মনোযোগ চলে যায় অপ্রত্যাশিত এই অতিথির দিকে।

ম্যাচের ৩৫তম মিনিটে টার্ফে ঢুকে পড়ে কাঠবিড়ালিটি। মাঠজুড়ে ছোটাছুটি করতে থাকলে গ্যালারিতে শুরু হয় উল্লাস ও হাসির রোল। তাকে মাঠের বাইরে সরিয়ে নিতে এগিয়ে আসেন গ্রাউন্ডস স্টাফরা। শেষ পর্যন্ত নিরাপদে কাঠবিড়ালিটিকে সরিয়ে নেওয়ার পর প্রায় তিন মিনিটের বিরতি শেষে আবার শুরু হয় খেলা।

কাঠবিড়ালির এই কাণ্ড অবশ্য ম্যাচের উত্তেজনার একমাত্র চমক ছিল না। দুই দল মিলে ছয় গোলের দারুণ লড়াই উপহার দেয় দর্শকদের। সিনসিনাটির হয়ে কেভিন ডেনকি যোগ করা সময়ে গোল করে দলকে ৩-৩ সমতায় ফেরান। ফলে ঘরের মাঠে এক পয়েন্ট নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয় সিনসিনাটিকে।

ম্যাচের পর কাঠবিড়ালিটিই হয়ে ওঠে আলোচনার অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু। মেজর লিগ সকারে কোনো প্রাণীর এভাবে মাঠে ঢুকে পড়ার ঘটনা অবশ্য নতুন নয়। দুই বছর আগে ফিলাডেলফিয়ায় একটি রাকুন মাঠে ঢুকে পড়েছিল। পরবর্তীতে সামাজিক মাধ্যমে সেটা ভাইরাল হয়েছিল।

এ ছাড়া এমএলএসের বিভিন্ন ম্যাচে প্রাণী বা অন্য অপ্রত্যাশিত অতিথির মাঠে ঢুকে পড়ার ঘটনা ঘটেছে। সবশেষ টিকিউএল স্টেডিয়ামে ছয় গোলের রোমাঞ্চকর ম্যাচে কয়েক মিনিটের জন্য সব আলো কেড়ে নিয়েছিল ছোট্ট এক কাঠবিড়ালি।

বিষয়:

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