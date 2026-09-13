ছয় গোলের রোমাঞ্চের মাঝেই মাঠে কাঠবিড়ালির আগমন, অতঃপর…

ছয় গোলের রোমাঞ্চকর লড়াই, শেষ মুহূর্তে সমতা। এর মধ্যেই ম্যাচের আলো কেড়ে নিল একটি কাঠবিড়ালি। মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) শনিবার রাতে টিকিউএল স্টেডিয়ামে এফসি সিনসিনাটি ও শার্লট এফসির ৩-৩ ড্রয়ের ম্যাচে মাঠে ঢুকে পড়ে প্রাণীটি। তাতে কিছুক্ষণের জন্য থমকে যায় খেলা, গ্যালারির দর্শকদের মনোযোগ চলে যায় অপ্রত্যাশিত এই অতিথির দিকে।
ম্যাচের ৩৫তম মিনিটে টার্ফে ঢুকে পড়ে কাঠবিড়ালিটি। মাঠজুড়ে ছোটাছুটি করতে থাকলে গ্যালারিতে শুরু হয় উল্লাস ও হাসির রোল। তাকে মাঠের বাইরে সরিয়ে নিতে এগিয়ে আসেন গ্রাউন্ডস স্টাফরা। শেষ পর্যন্ত নিরাপদে কাঠবিড়ালিটিকে সরিয়ে নেওয়ার পর প্রায় তিন মিনিটের বিরতি শেষে আবার শুরু হয় খেলা।
কাঠবিড়ালির এই কাণ্ড অবশ্য ম্যাচের উত্তেজনার একমাত্র চমক ছিল না। দুই দল মিলে ছয় গোলের দারুণ লড়াই উপহার দেয় দর্শকদের। সিনসিনাটির হয়ে কেভিন ডেনকি যোগ করা সময়ে গোল করে দলকে ৩-৩ সমতায় ফেরান। ফলে ঘরের মাঠে এক পয়েন্ট নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয় সিনসিনাটিকে।
ম্যাচের পর কাঠবিড়ালিটিই হয়ে ওঠে আলোচনার অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু। মেজর লিগ সকারে কোনো প্রাণীর এভাবে মাঠে ঢুকে পড়ার ঘটনা অবশ্য নতুন নয়। দুই বছর আগে ফিলাডেলফিয়ায় একটি রাকুন মাঠে ঢুকে পড়েছিল। পরবর্তীতে সামাজিক মাধ্যমে সেটা ভাইরাল হয়েছিল।
এ ছাড়া এমএলএসের বিভিন্ন ম্যাচে প্রাণী বা অন্য অপ্রত্যাশিত অতিথির মাঠে ঢুকে পড়ার ঘটনা ঘটেছে। সবশেষ টিকিউএল স্টেডিয়ামে ছয় গোলের রোমাঞ্চকর ম্যাচে কয়েক মিনিটের জন্য সব আলো কেড়ে নিয়েছিল ছোট্ট এক কাঠবিড়ালি।
রায়ো ভায়েকানোকে ৪-১ গোলে হারিয়ে লা লিগায় জয়ে ফিরেছে রিয়াল মাদ্রিদ। বড় ব্যবধানে জিতেও দলের পারফরম্যান্সের কিছু দিক নিয়ে সন্তুষ্ট হতে পারছেন না প্রধান কোচ জোসে মরিনিও। বিশেষ করে দ্বিতীয়ার্ধে দলের শারীরিক ও মানসিক শক্তি কমে যাওয়া এবং সুযোগ নষ্টের প্রবণতা ভাবাচ্ছে তাঁকে।৪৩ মিনিট আগে
নিউইয়র্কের ফ্লাশিং মিডোজে অবশেষে নিজের নামের পাশে ইউএস ওপেনের শিরোপা লিখলেন এলেনা রিবাকিনা। ফাইনালে দুইবারের ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন আরিনা সাবালেঙ্কাকে ৬-৪, ৫-৭, ৬-২ গেমে হারিয়ে প্রথমবার ইউএস ওপেন জিতলেন কাজাখস্তানের ২৭ বছর বয়সী তারকা।১ ঘণ্টা আগে
শুরুতেই পিছিয়ে পড়ার পর ভাগ্যক্রমে পাওয়া গোলে সমতায় ফেরে ইন্টার মায়ামি। এরপর লিওনেল মেসির দৃষ্টিনন্দন গোলে লিড নেয় ফ্লোরিডার ক্লাবটি। এই গোলে ভর করে জয়ের স্বপ্নই বুনছিল তারা। কিন্তু শেষ দিকে গোল হজম করে স্বপ্নভঙ্গ হয় মায়ামির।২ ঘণ্টা আগে
নারী এশিয়া কাপের ফাইনালে ভারতের প্রতিপক্ষ শ্রীলঙ্কা। দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচটি শুরু হবে আজ বাংলাদেশ সময় রাত ৮টায়। সরাসরি সম্প্রচার করবে টি স্পোর্টস। বাংলাদেশকে হারিয়ে ফাইনালে পা রাখে ভারত। অন্যদিকে দ্বিতীয় সেমিফাইনালে পাকিস্তানকে হারিয়ে ফাইনালের টিকিট কাটে লঙ্কানর৩ ঘণ্টা আগে