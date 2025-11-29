অঘটনের শিকার চ্যাম্পিয়ন মোহামেডান

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আগের ম্যাচে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী আবাহনী লিমিটেডকে হারিয়ে দিয়েছিল ছন্দে ফেরার বার্তা। অথচ ফকিরেরপুল ইয়ংমেন্স ক্লাবের সামনে মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব ধরা দিল অচেনা রূপে। তলানির দলের কাছে হেরে নিজেদেরও তলানিতে রাখল বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা।
বাংলাদেশ ফুটবল লিগে আজ মোহামেডানকে ২-০ গোলে হারিয়ে অঘটনের জন্ম দিয়েছে ফকিরেরপুল। মানিকগঞ্জে শহীদ মিরাজ–তপন স্টেডিয়ামে দুটো গোলই তারা পেয়েছে ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধে।
গোলশূন্য প্রথমার্ধের পর ৪৯ মিনিটে ফকিরেরপুলকে এগিয়ে দেন ইরফান হোসেন। ৪৭ মিনিটে জটলার মধ্য থেকে বল জালে পাঠান তিনি।
৬১ মিনিটে দ্বিগুণ হয় ব্যবধান। আরিয়ান হোসেনের সঙ্গে ওয়ান–টু করে বক্সে ঢুকে পড়েন বেন ইব্রাহিম। দু্ই ডিফেন্ডারের মাঝখান দিয়ে বল পাঠিয়ে মোহামেডান গোলরক্ষক সাকিব আল হাসানকে পরাস্ত করেন আইভরি কোস্টের এই ফরোয়ার্ড। তাতেই যেন যতি পড়ে মোহামেডানের ম্যাচে ফেরার আশায়। ফকিরেরপুলের সঙ্গে চার দেখায় এনিয়ে দ্বিতীয়বার হারল তারা। গত মৌসুমে লিগে প্রথম দেখায় ঘরের মাঠে হেরেছে ১–০ গোলে।
৪ ম্যাচে ৪ পয়েন্ট নিয়ে মোহামেডানের অবস্থান এখন টেবিলের নয়ে। প্রথম জয় পাওয়া ফকিরেরপুল সমান পয়েন্ট নিয়ে আছে আটে। দিনের অপর ম্যাচে গাজীপুরের শহীদ বরকত স্টেডিয়ামে পিডব্লিউডি স্পোর্টস ক্লাবের বিপক্ষে গোলশূন্য ড্র করেছে ব্রাদার্স ইউনিয়ন।
জুনিয়র (অনূর্ধ্ব-২১) হকি বিশ্বকাপে অভিষেক হলো বাংলাদেশের। শক্তিশালী অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৫-৩ গোলে হারলেও আজ লড়াই করেছে মেহরাব হোসেন সামিনের দল। তিনটি গোলই এসেছে আমিরুল ইসলামের স্টিক থেকে। হকির বিশ্বকাপ ইতিহাসে হ্যাটট্রিক করা প্রথম বাংলাদেশি তিনি।
চেন্নাইয়ের মেয়র রাধাকৃষ্ণণ স্টেডিয়ামে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হার অনুমিত থাকলেও হাল না ছেড়ে লড়াইয়ের পণ নিয়ে নামে বাংলাদেশ। প্রথম কোয়ার্টার শেষে ১-১ সমতায়ও রাখে খেলা। প্রথম মিনিটে অস্ট্রেলিয়াকে এগিয়ে দেন অলিভার উইল। ১৪ মিনিটে পেনাল্টি কর্নার থেকে সমতা ফেরান আমিরুল।
দ্বিতীয় কোয়ার্টারে অবশ্য একচ্ছত্র আধিপত্য দেখায় অস্ট্রেলিয়া। ২৪ মিনিটের ভেতরই ব্যবধান করে ফেলে ৪-১। ১৮ মিনিটে ইয়ান গ্রোবলার, ২২ মিনিটে ডিলান ব্রিক ও ২৪ মিনিটে জাল কাঁপান ডানকান জ্যাকসন।
তৃতীয় কোয়ার্টারে তিনটি পেনাল্টি কর্নার পেলেও বাংলাদেশ কাজে লাগাতে পারে মাত্র একটি। ৪২ মিনিটে সেখান থেকে গোল আদায় করে নেন আমিরুল। তাতে ঘাম ছুটে যায় অস্ট্রেলিয়ার। ৪৮ মিনিটে ডেকিন স্টেঞ্জারের গোলে অস্ট্রেলিয়া ব্যবধান বাড়ালেও ম্যাচ শেষ হওয়ার আগে ৫৯ মিনিটে পেনাল্টি কর্নার থেকে হ্যাটট্রিক পূরণ করেন আমিরুল।
দ্বিতীয় ম্যাচে কাল দক্ষিণ কোরিয়ার মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ।
ব্যাটারদের কল্যাণে জয়ের ভীত তৈরি হয়েছিল দ্বিতীয় দিনেই। সে ভীতের উপর দাঁড়িয়ে বাকি কাজটুকু সারলেন বোলাররা। ৩ দিনের প্রথম ম্যাচে শ্রীলঙ্কা অনূর্ধ্ব ১৭ দলকে ২৭ রানে হারিয়ে শুভসূচনা করল বাংলাদেশ।
স্বাগতিকদের এই জয়ের কারিগর রাকিবুল হোসেন। ব্যাটে-বলে দুর্দান্ত ছিলেন তিনি। অলরাউন্ড পারফর্ম করে জিতেছেন ম্যাচের সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার। ব্যাট হাতে ৬১ রান করেছেন রাকিবুল। পাশাপাশি নিয়েছেন ৪ উইকেট। সব মিলিয়ে প্রায় একা হাতেই বাংলাদেশকে জেতালেন এই কিশোর।
মিরপুর শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে বাংলাদেশের দেওয়া ২৬৬ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে শ্রীলঙ্কা থামে ২৩৮ রানে। রাকিবুলের পাশাপাশি স্বাগতিকদের জয়ে অবদান আছে জুনায়েদ হোসেনের। তাঁর ৮৭ রানে ভর দিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে ২৪৭ রান তোলে বাংলাদেশ। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৪১ রান করেন রাকিবুল।
লক্ষ্য তাড়ায় শ্রীলঙ্কার হয়ে সর্বোচ্চ ৬১ রান করেন ভেরারত্নে। ৪০ রান আসে আরোশা সিথুমিনার ব্যাট থেকে। ২২ রান করেন জেসন ফার্নান্দো। ৩২ রানে ৪ উইকেট নেন রাকিবুল। মাহাবির, নুবায়েত ও শাহিদ নেন দুটি করে উইকেট।
প্রথম ইনিংসে ১২০ রানে থামে বাংলাদেশ। ৩৬ রান আসে আদ্রিতর ব্যাট থেকে। রাকিবুল ২০ এবং লরেন্স রয় ও জুনায়েদ করেন সমান ১৯ রান। ২৯ রানে ৪ উইকেট নেন মানিথা রাজাপাকশে। গিমহান মেন্ডিস ও হিমারু দিশান দুটি করে উইকেট নেন।
জবাবে মাহিনুজ্জামান মাহাবির, শাহিদুল ইসলাম শাহিদদের দুর্দান্ত বোলিংয়ে ১০২ রানে গুটিয়ে যায় শ্রীলঙ্কা। সফরকারীদের হয়ে সর্বোচ্চ ২৭ রান করেন সানুল ভেরারত্নে। ২৪ রান এনে দেন দিশান। ২২ রানে ৩ ব্যাটারকে ফিরিয়ে বাংলাদেশের সেরা বোলার মাহাবির।
ব্যাটিং ব্যর্থতায় প্রথম টি–টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের সঙ্গী হয়েছে ৩৯ রানের হার। সিরিজ বাঁচাতে দ্বিতীয় ম্যাচে আয়ারল্যান্ডকে হারাতেই হবে। এমন সমীকরণে চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টস হেরেছেন লিটন দাস। টস জিতে স্বাগতিকদের আগে ফিল্ডিংয়ের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন সফরকারী দলের অধিনায়ক পল স্টার্লিং।
৩ পরিবর্তন নিয়ে মাঠে নেমেছে বাংলাদেশ। প্রথম ম্যাচের একাদশ থেকে বাদ পড়েছেন জাকের আলী অনিক, শরিফুল ইসলাম ও রিশাদ হোসেন। একাদশে নেওয়া হয়েছে মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন, নুরুল হাসান সোহান, শেখ মেহেদিকে।
দুই দলের একাদশ:
বাংলাদেশ : লিটন দাস (অধিনায়ক), তানজিদ হাসান তামিম, পারভেজ হোসেন, সাইফ হাসান, তাওহীদ হৃদয়, মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন, নুরুল হাসান সোহান, শেখ মেহেদি, মোস্তাফিজুর রহমান, নাসুম আহমেদ, তানজিম সাকিব।
আয়ারল্যান্ড: পল স্টার্লিং (অধিনায়ক), টিম টেক্টর, হ্যারি টেক্টর, লোরকান টাকার (উইকেটরক্ষক), বেন ক্যালিৎজ, জর্জ ডকরেল, গ্যারেথ ডেলানি, মার্ক অ্যাডায়ার, ব্যারি ম্যাকার্থি, ম্যাথু হামফ্রিস ও জশ লিটল।
বিপিএলের নিলামের জন্য চূড়ান্ত খেলোয়াড় তালিকায় নাম নেই এনামুল হক বিজয়ের। কেন এনামুল নেই, সে ব্যাখ্যা বিসিবি দেয়নি। তবে বিসিবি আগেই জানিয়েছিল, ফিক্সিংয়ের অভিযোগ ওঠা ক্রিকেটারদের নিলামে রাখা হবে না। তাই এনামুলের বাদ পড়ার কারণটাও আর বুঝে নিতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় কারও।
বাদ বিপিএলের খেলোয়াড় তালিকায় থেকে বাদ পক্ষে চটেছেন এনামুল। তাঁর দাবি, বিসিবি প্রমাণ না দিয়ে দোষী সাব্যস্ত করছে তাঁদের। আজকের পত্রিকাকে এনামুল বললেন, ‘এ নিয়ে আমি বিসিবির সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেছি। মিঠু ভাই, ফাহিম ভাই, লিপু ভাই, সিইও কিংবা বুলবুল ভাই, সবার সঙ্গেই কথা বলার চেষ্টা করেছি। কিন্তু কারও সাড়া পাইনি। তাঁরা রেসপন্স করলে জানতে চাইতাম আমার অপরাধটা কী? কী প্রমাণের ভিত্তিতে আমাকে বাইরে রাখা হলো সেটা জানতে চাইতাম।’ কোনো কিছু প্রমাণ না করেই তাকে চূড়ান্ত খেলোয়াড় তালিকায় না রেখে সামাজিকভাবে হেয় করা হচ্ছে বলেও দাবি তোলেন এনামুল, ‘এভাবে আমাকে সমাজের মধ্যে অপমান, অসম্মান করা হচ্ছে। আমার যদি কোনো দোষ থাকে, ত্রুটি থাকে, তাহলে সেটা প্রমাণ করে শাস্তি দিক। কিন্তু সেটা প্রমাণ না করে এক বছর ধরে আমাকে অসম্মান করা হচ্ছে, এটা আমি মেনে নেব না।’
ফিক্সিং সম্পর্কিত কোনো জিজ্ঞাসাবাদে তাঁকে ডাকা হয়েছিল কি না—এ প্রশ্নের জবাবে এনামুল বলেন, ‘হ্যাঁ’, জানিয়ে এনামুল বলেন,‘ শুধু আমাকে কেন, তাদের মনে হলে পৃথিবী যে কাউকেই ডাকতে পারে। তারা যা যা জানতে চেয়েছি আমি তার উত্তর দিয়েছি। কিন্তু (শাস্তি হিসেবে যদি) আমাকে যদি খেলোয়াড় তালিকার বাইরে রাখা হয়, তাহলে বিসিবি প্রমাণ দিক, আমার অপরাধটা কী। কোনো প্রমাণ ছাড়া আমি শাস্তি মেনে নেব না।’
শুধু এনামুল হক বিজয়ই নন, চূড়ান্ত খেলোয়াড় তালিকা থেকে বাদ পড়েছেন সানজামুল ইসলাম, শফিউল ইসলাম, মিজানুর রহমান, নিহাদুজ্জামান ও আলাউদ্দিন বাবুও।
