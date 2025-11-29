Ajker Patrika
ফুটবল

অঘটনের শিকার চ্যাম্পিয়ন মোহামেডান

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
লিগে দুর্দশা কাটছেই না মোহামেডানের। ফাইল ছবি
আগের ম্যাচে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী আবাহনী লিমিটেডকে হারিয়ে দিয়েছিল ছন্দে ফেরার বার্তা। অথচ ফকিরেরপুল ইয়ংমেন্স ক্লাবের সামনে মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব ধরা দিল অচেনা রূপে। তলানির দলের কাছে হেরে নিজেদেরও তলানিতে রাখল বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা।

বাংলাদেশ ফুটবল লিগে আজ মোহামেডানকে ২-০ গোলে হারিয়ে অঘটনের জন্ম দিয়েছে ফকিরেরপুল। মানিকগঞ্জে শহীদ মিরাজ–তপন স্টেডিয়ামে দুটো গোলই তারা পেয়েছে ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধে।

গোলশূন্য প্রথমার্ধের পর ৪৯ মিনিটে ফকিরেরপুলকে এগিয়ে দেন ইরফান হোসেন। ৪৭ মিনিটে জটলার মধ্য থেকে বল জালে পাঠান তিনি।

৬১ মিনিটে দ্বিগুণ হয় ব্যবধান। আরিয়ান হোসেনের সঙ্গে ওয়ান–টু করে বক্সে ঢুকে পড়েন বেন ইব্রাহিম। দু্ই ডিফেন্ডারের মাঝখান দিয়ে বল পাঠিয়ে মোহামেডান গোলরক্ষক সাকিব আল হাসানকে পরাস্ত করেন আইভরি কোস্টের এই ফরোয়ার্ড। তাতেই যেন যতি পড়ে মোহামেডানের ম্যাচে ফেরার আশায়। ফকিরেরপুলের সঙ্গে চার দেখায় এনিয়ে দ্বিতীয়বার হারল তারা। গত মৌসুমে লিগে প্রথম দেখায় ঘরের মাঠে হেরেছে ১–০ গোলে।

৪ ম্যাচে ৪ পয়েন্ট নিয়ে মোহামেডানের অবস্থান এখন টেবিলের নয়ে। প্রথম জয় পাওয়া ফকিরেরপুল সমান পয়েন্ট নিয়ে আছে আটে। দিনের অপর ম্যাচে গাজীপুরের শহীদ বরকত স্টেডিয়ামে পিডব্লিউডি স্পোর্টস ক্লাবের বিপক্ষে গোলশূন্য ড্র করেছে ব্রাদার্স ইউনিয়ন।

