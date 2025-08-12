Ajker Patrika
> খেলা
> ফুটবল

কোহলিকে পেছনে ফেলে সেরা পাঁচে ওয়ার্নার, শীর্ষে কে

ক্রীড়া ডেস্ক    
৫১ বলে ১২ চার ও ১ ছক্কায় ৭১ রান করেছেন ওয়ার্নার। ছবি: এক্স
আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিলেও ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে খেলা চালিয়ে যাচ্ছেন ডেভিড ওয়ার্নার। টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক হওয়ার দৌড়ে ছুটছেন বেশ ভালোভাবেই। গতকাল ভারতের বিরাট কোহলিকে টপকে তালিকার পাঁচে উঠে এসেছেন বাঁহাতি এই ওপেনার।

ইংল্যান্ডের ১০০ বলের টুর্নামেন্ট ‘দ্য হান্ড্রেডে’ ওয়ার্নার খেলছেন লন্ডন স্পিরিটের হয়ে। গতকাল ম্যানচেস্টার অরজিনালসের বিপক্ষে ৫১ বলে ১২ চার ও ১ ছক্কায় ৭১ রান করেন তিনি। যদিও জিততে পারেনি তাঁর দল। ১৬৪ রানের লক্ষ্য নেমে হেরেছে ১০ রানে।

৭১ রানের ইনিংসের পর টি-টোয়েন্টতে ওয়ার্নারের মোট সংগ্রহ ১৩ হাজার ৫৪৫ রান। ৪১৯ টি-টোয়েন্টি ম্যাচে ১৪০ এর বেশি স্ট্রাইকরেটসহ ৮ সেঞ্চুরি ও ১১৩ ফিফটি আছে তাঁর। ১৫ হাজার ৫৪৩ রান নিয়ে ছয়ে কোহলি।

তালিকায় অনেকদিন ধরে সবার ওপরে আছেন ‘ইউনিভার্স বস’ খ্যাত ক্যারিবিয়ান কিংবদন্তি ক্রিস গেইল। ৪৬৩ ম্যাচে ১৪ হাজার ৫৬২ রান করেছেন তিনি। ১৩ হাজার ৮৫৪ রান নিয়ে দুইয়ে আরেক ক্যারিবিয়ান কাইরন পোলার্ড। তিনে থাকা অ্যালেক্স হেলসের ১৩ হাজার ৮১৪ রান ও ১৩ হাজার ৫৭১ রান নিয়ে চারে আছেন শোয়েব মালিক। গেইল বাদে সেরা পাঁচে থাকা বাকি ব্যাটাররা এখনো খেলা চালিয়ে যাচ্ছেন।

দ্য হান্ড্রেডে এবারই প্রথম খেলছেন ওয়ার্নার। গতবছর জানুয়ারিতে পাকিস্তানের বিপক্ষে সিডনি টেস্ট খেলে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানান ৩৮ বছর বয়সী এই ওপেনার।

বিষয়:

খেলাক্রিকেট
