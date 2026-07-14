Ajker Patrika
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ফুটবল

বিশ্বকাপ থেকে বিদায়ের পর রাজকীয় সংবর্ধনা পেল নরওয়ে

ক্রীড়া ডেস্ক    
বিশ্বকাপ থেকে বিদায়ের পর রাজকীয় সংবর্ধনা পেল নরওয়ে
ছাদখোলা বাসে সংবর্ধনা পেয়েছেন হালান্ডরা। ছবি: সংগৃহীত

বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিলেও দেশে ফিরে বীরের সংবর্ধনা পেয়েছে নরওয়ে। রাজধানী ওসলোতে সোমবার আরলিং হালান্ডদের স্বাগত জানাতে জড়ো হয়েছিলেন হাজারো সমর্থক। রাজপরিবারের সদস্যদের উপস্থিতিতে উৎসবমুখর পরিবেশে উদযাপিত হয় নরওয়ের ইতিহাসের অন্যতম সেরা বিশ্বকাপ অভিযান।

নিজেদের ইতিহাসে এবারই প্রথমবার বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে খেলেছে নরওয়ে। গ্রুপপর্বে ইরাক ও সেনেগালকে হারিয়ে সেরা ৩২-এ জায়গা করে নেয় তারা। আইভোরি কোস্টকে হারিয়ে শেষ ষোলোতে পা রাখে। সেখানেই সবচেয়ে বড় চমক উপহার দেয় হালান্ডরা। ব্রাজিলকে ২-১ গোলে হারিয়ে শেষ আটে পা রাখে নরওয়ে।

২৮ বছর পর বিশ্বকাপে ফেরা নরওয়ের হয়ে দুর্দান্ত পারফর্ম করেন হালান্ড। নরওয়ের ফুটবলারদের দেশে ফেরার পথেও ছিল বিশেষ আয়োজন। দলের ইনস্টাগ্রামে প্রকাশিত ভিডিওতে দেখা যায়, অসলো পর্যন্ত নরওয়েজিয়ান সামরিক বাহিনীর যুদ্ধবিমান খেলোয়াড়দের বহনকারী বিমানকে নিরাপত্তা দিয়ে নিয়ে আসে। বিমানবন্দরে তাঁদের জন্য অপেক্ষা করছিল রাজকীয় সংবর্ধনা।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে নরওয়ের রাজপরিবারের শীর্ষ সদস্যরাও অংশ নেন। বিশ্বকাপ চলাকালে জনপ্রিয় হয়ে ওঠা ঐতিহ্যবাহী ভাইকিং রো উদযাপনে হাজারো সমর্থকের সঙ্গে যোগ দেন ক্রাউন প্রিন্স হাকোন। অধিনায়ক মার্টিন ওদেগার্ড ও হালান্ড যেভাবে বিশ্বকাপে জয় উদযাপনের সময় ঢোল বাজিয়ে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিতেন, একইভাবে ঢোল বাজিয়ে উদযাপনের সূচনা করেন তিনি।

উদযাপনের অংশ হিসেবে খোলা ছাদওয়ালা বাসে শহরজুড়ে শোভাযাত্রা করেন ফুটবলাররা। এ সময় রাস্তায় মানুষের ঢল নামে। এ সময় সমর্থকদের অভিবাদনের জবাব দিয়েছেন হালান্ডরা।

নরওয়ের স্বপ্নভঙ্গ হয় কোয়ার্টার ফাইনালে। মায়ামিতে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে অতিরিক্ত সময়ে জুড বেলিংহামের করা একমাত্র গোলে হেরে বিশ্বকাপ অভিযান শেষ হয় তাদের। সেই জয়ে ইংল্যান্ড সেমিফাইনালে পা রেখেছে। ফাইনালে ওঠার মিশনে আর্জেন্টিনার বিপক্ষে খেলতে নামবে টমাস টুখেলের দল।

বিষয়:

খেলাফুটবলনরওয়েফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬
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