Ajker Patrika
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ফুটবল

ফ্রান্সকে হুঙ্কার দিয়ে ইয়ামাল বললেন, ভয় পাই না

ক্রীড়া ডেস্ক    
ফ্রান্সকে হুঙ্কার দিয়ে ইয়ামাল বললেন, ভয় পাই না
নিজেদের প্রতি আত্মবিশ্বাসী স্প্যানিশ তারকা। ছবি: সংগৃহীত

বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ফ্রান্সের বিপক্ষে মাঠে নামার আগে বেশ আত্মবিশ্বাসী স্পেন। উল্টো প্রতিপক্ষকে হুঙ্কার দিয়ে রাখলেন স্প্যানিশদের তারকা উইঙ্গার লামিনে ইয়ামাল। জানালেন, শক্তিশালী ফ্রান্সের বিপক্ষে নামার আগে কোনো চাপ অনুভব করছেন না তাঁরা।

এবারের বিশ্বকাপে গোল করে আলোচনায় আসতে না পারলেও দলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন ইয়ামাল। ব্যক্তিগত পারফরম্যান্স নিয়ে কোনো উদ্বেগ নেই ১৮ বছর বয়সী এই তারকার। ইয়ামালের বিশ্বাস, ফ্রান্সের বিপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে দারুণ কিছু করবেন তিনি।

ফ্রান্সের বিপক্ষে সাম্প্রতিক লড়াইয়ে স্পেনের সাফল্য আত্মবিশ্বাস জোগাচ্ছে ইয়ামালকে। ২০২৪ ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপ এবং ২০২৫ উয়েফা নেশনস লিগ—উভয় টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালে ফরাসিদের হারিয়ে ফাইনালে পা রাখে স্পেন। সেই দুই ম্যাচের স্মৃতি নিয়ে আরও একবার সেমিফাইনালের মঞ্চে ফ্রান্সকে ভয় দেখাতে চান ইয়ামাল।

ম্যাচের আগে নিজের মানসিক অবস্থার কথা জানিয়ে ইয়ামাল বলেন, ‘তারা আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল আমি ভয় পাচ্ছি কি না। আমি বলেছি, না। কুন্দে যেমন বলেছে, ফুটবল এমনই। এটাই বাস্তবতা। আমি কোনো চাপ অনুভব করছি না। আপনারাই বলছেন আমি আমার সেরা ছন্দে নেই, তাই আমার কাছ থেকে বেশি কিছু প্রত্যাশা করা উচিত নয়। কিন্তু আমার বিশ্বাস, আগামীকাল সবকিছু ভালো হবে। আমি নিশ্চিত, দিনটি বিশেষ হতে যাচ্ছে।’

স্পেন-ফ্রান্সের এই দ্বৈরথকে পুরো টুর্নামেন্টের অন্যতম সেরা ম্যাচ হিসেবে দেখছেন ইয়ামাল। দুই দলের শক্তিমত্তা ও সামর্থ্যের ভারসাম্যই ম্যাচটিকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলবে বলে মনে করেন তিনি। গুরুত্বপূর্ণ এই ম্যাচের আগে চাপ নয়, বরং নিজের মতো থাকতেই পছন্দ করছেন বার্সেলোনার এই ফুটবলার।

ইয়ামাল বলেন, ‘আমি খুব শান্ত আছি। আসলে এখন আমি আমার ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি, চুল কাটাতে। ম্যাচটি দারুণ হতে যাচ্ছে। এটি এমন একটি ম্যাচ, যেটা সবাই দেখতে চেয়েছিল। দুই দলই আক্রমণ করবে এবং রক্ষণও সামলাবে। সম্ভবত এটি খুবই সমান-সমান একটি ম্যাচ হবে। আমি জানি, এটি আমার ক্যারিয়ারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ।’

বিষয়:

খেলাফুটবলফ্রান্স ফুটবলস্পেন ফুটবললামিনে ইয়ামালফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬
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