শেষ ষোলোতে রিয়ালের সামনে ‘পুরোনো দুশমন’

চ্যাম্পিয়নস লিগ
সুইজারল্যান্ডের নিওনে ইউরোপিয়ান ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থার (উয়েফা) সদর দপ্তরে আজ চ্যাম্পিয়নস লিগের ২০২৫-২৬ মৌসুমের শেষ ষোলর ড্র অনুষ্ঠিত হয়েছে। কোয়ার্টার ফাইনালের মিশনে কঠিন পরীক্ষা দিতে হবে রিয়াল মাদ্রিদকে। ম্যানচেস্টার সিটিকে পেয়েছে মাদ্রিদের ক্লাবটি।
টানা কয়েক বছর ধরেই চ্যাম্পিয়নস লিগে রিয়াল-সিটির লড়াই যেন নিয়মে পরিণত হয়েছে। আরও একবার দু্ই জায়ান্টের লড়াই দেখার অপেক্ষায় ফুটবলপ্রেমীরা।
আইসিসির সাদা বলের টুর্নামেন্টে দাপট দেখিয়ে খেলছে ভারত। ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, ২০২৫ চ্যাম্পিয়নস ট্রফি জিতেছে এশিয়া মহাদেশের এই দল। কিন্তু এবার ঘরের মাঠে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে এখনো তাদের সেমিফাইনাল নিশ্চিত হয়নি। দলের আশা যখন সুতোয় ঝুলছে, তখন প্রধান কোচ গৌতম গম্ভীরকে সতর্ক করলেন ইংল্যান্ডের পেসার স২৭ মিনিট আগে
বয়সকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে একের পর এক কীর্তি গড়ে চলেছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। মাঠের পারফরম্যান্সের পাশাপাশি সামাজিক মাধ্যমে অনুসারী, টাকা-পয়সা—এসব দিকেও পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড বেশ এগিয়ে। সম্প্রতি স্পেনের এক ক্লাব কিনেছেন। তবে এই ক্লাবের হয়ে খেলতে পারবেন কি না, তা নিয়ে রয়েছে অনিশ্চয়তা।১ ঘণ্টা আগে
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সুপার এইট থেকে বিদায়ঘণ্টা বেজে গেছে শ্রীলঙ্কার। আয়োজক হওয়ায় আগেভাগেই ২০১৪ সালের চ্যাম্পিয়নদের বিদায়ে একটু বেশিই মন খারাপ ভক্তদের। দলের পারফরম্যান্স নিয়ে সমালোচনাও হচ্ছে বেশ। এমতাবস্থায় বিশ্বকাপ থেকে বিদায়ের জন্য ভক্তদের কাছে ক্ষমা চাইলেন শ্রীলঙ্কার অধিনায়ক দাসুন শানাকা।২ ঘণ্টা আগে
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে টানা তিন ম্যাচে শূন্য রানে আউট হওয়ার পর অভিষেক শর্মাকে ‘স্লগার’ আখ্যা দিয়েছিলেন মোহাম্মদ আমির। তবে সেটা মানতে নারাজ ভারতের সাবেক স্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বিন। এই ইস্যুতে পাকিস্তানের সাবেক পেসারের কঠোর সমালোচনা করেছেন তিনি।৩ ঘণ্টা আগে