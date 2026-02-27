Ajker Patrika
শেষ ষোলোতে রিয়ালের সামনে ‘পুরোনো দুশমন’

আপডেট : ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১৮: ০১
আজ শেষ ষোলোর ড্র অনুষ্ঠিত হয়েছে। ফাইল ছবি

সুইজারল্যান্ডের নিওনে ইউরোপিয়ান ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থার (উয়েফা) সদর দপ্তরে আজ চ্যাম্পিয়নস লিগের ২০২৫-২৬ মৌসুমের শেষ ষোলর ড্র অনুষ্ঠিত হয়েছে। কোয়ার্টার ফাইনালের মিশনে কঠিন পরীক্ষা দিতে হবে রিয়াল মাদ্রিদকে। ম্যানচেস্টার সিটিকে পেয়েছে মাদ্রিদের ক্লাবটি।

টানা কয়েক বছর ধরেই চ্যাম্পিয়নস লিগে রিয়াল-সিটির লড়াই যেন নিয়মে পরিণত হয়েছে। আরও একবার দু্ই জায়ান্টের লড়াই দেখার অপেক্ষায় ফুটবলপ্রেমীরা।

বিষয়:

খেলাফুটবলরিয়াল মাদ্রিদচ্যাম্পিয়নস লিগ
