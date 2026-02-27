রোনালদো কি নিজের কেনা ক্লাবে খেলতে পারবেন

বয়সকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে একের পর এক কীর্তি গড়ে চলেছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। মাঠের পারফরম্যান্সের পাশাপাশি সামাজিক মাধ্যমে অনুসারী, টাকা-পয়সা—এসব দিকেও পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড বেশ এগিয়ে। সম্প্রতি স্পেনের এক ক্লাব কিনেছেন। তবে এই ক্লাবের হয়ে খেলতে পারবেন কি না, তা নিয়ে রয়েছে অনিশ্চয়তা।
স্পেনের দ্বিতীয় স্তরের ক্লাব আলমেরিয়ার ২৫ শতাংশ মালিকানা কিনেছেন রোনালদো। নিজের বিনিয়োগ কোম্পানি ‘সিআরসেভেন স্পোর্টস ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানির' মাধ্যমেই শেয়ার কিনেছেন। যদিও টাকার অঙ্কটা এখনো জানা যায়নি। সে আলোচনা আপাতত একদিকেই থাক। নতুন ক্লাবের মালিক রোনালদোকে কি মাঠে দেখা যাবে, এ ব্যাপারে স্পষ্ট কিছু জানাতে পারছেন না আলমেরিয়া কোচ রুবি। রোনালদো প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘এটা খুব দারুণ ব্যাপার হবে যদি সে এখানে খেলে। মালিকপক্ষের সঙ্গে রোনালদোর সম্পর্ক অনেক ভালো। আপনারা জানেন। কিন্তু এখানে একটা প্রশ্ন আছে। সে এই ক্লাবের মালিক। যদি সে খেলতে চায়, তাহলে যিনি কোচ হবেন, তাকে সাদরে বরণ করা হবে। আমার কোনো সন্দেহ নেই।’
ফুটবল ইতিহাসের অন্যতম সেরা খেলোয়াড় রোনালদো চোটে তেমন একটা পড়েন না বললেই চলে। ফিটনেস নিয়ে কতটা সচেতন, সেটা তো বোঝাই যাচ্ছে। স্পেনের যে ক্লাব রোনালদো কিনেছেন, সেই ক্লাবে তাঁকে দেখতে উন্মুখ হয়ে আছেন রুবি। স্প্যানিশ ক্লাবটির ম্যানেজার বলেন, ‘আমরা অবশ্যই অনেক খুশি। তাকে আমরা স্বাগত জানাই। যার ফুটবল সম্পর্কে শতভাগ ধারণা আছে, তার মতো একজন ফুটবলার আমাদের ক্লাবকে সাহায্য করতে পারে।’
স্প্যানিশ ক্লাব আলমেরিয়া তাদের ইতিহাসে একমাত্র শিরোপা জিতেছে ২০২১-২২ মৌসুমে। সেবার সেকুন্দা ডিভিশন ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল দলটি। রোনালদোর মতো ফুটবল কিংবদন্তির জাদুর স্পর্শে বদলেও যেতে পারে আলমেরিয়া। স্পোর্টিং সিপি, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড, রিয়াল মাদ্রিদ, জুভেন্টাস, আল নাসর—ক্লাব ক্যারিয়ারে এই পাঁচ দলের হয়ে খেলছেন তিনি। ক্লাব ফুটবলে ১০৭৯ ম্যাচে করেছেন ৮১৬ গোল। সব ক্লাবের হয়েই তাঁর শিরোপা জয়ের কীর্তি রয়েছে।
১০০০ গোলের মিশন নিয়ে নামা রোনালদো দিনকে দিন ক্ষুধার্ত হয়ে উঠছেন। পেশাদার ফুটবলে এখন পর্যন্ত ৯৬৫ গোল করেছেন তিনি। আন্তর্জাতিক ফুটবলে সর্বোচ্চ ১৪৩ গোলের কীর্তিও তাঁর। পর্তুগালের হয়ে একটি করে ইউরো ও নেশনস লিগের শিরোপা জিতেছেন। ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপ দিয়েই বিশ্বকাপ ক্যারিয়ারের ইতি টানবেন তিনি। হয়তোবা আলমেরিয়ার হয়েই রোনালদো ১০০০ গোলের মাইলফলক ছুঁতে পারেন।
সুইজারল্যান্ডের নিওনে ইউরোপিয়ান ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থার (উয়েফা) সদর দপ্তরে আজ চ্যাম্পিয়নস লিগের ২০২৫-২৬ মৌসুমের শেষ ষোলর ড্র অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেমিফাইনালের মিশনে কঠিন পরীক্ষা দিতে হবে রিয়াল মাদ্রিদকে। ম্যানচেস্টার সিটিকে পেয়েছে মাদ্রিদের ক্লাবটি।২২ মিনিট আগে
আইসিসির সাদা বলের টুর্নামেন্টে দাপট দেখিয়ে খেলছে ভারত। ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, ২০২৫ চ্যাম্পিয়নস ট্রফি জিতেছে এশিয়া মহাদেশের এই দল। কিন্তু এবার ঘরের মাঠে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে এখনো তাদের সেমিফাইনাল নিশ্চিত হয়নি। দলের আশা যখন সুতোয় ঝুলছে, তখন প্রধান কোচ গৌতম গম্ভীরকে সতর্ক করলেন ইংল্যান্ডের পেসার স২৭ মিনিট আগে
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সুপার এইট থেকে বিদায়ঘণ্টা বেজে গেছে শ্রীলঙ্কার। আয়োজক হওয়ায় আগেভাগেই ২০১৪ সালের চ্যাম্পিয়নদের বিদায়ে একটু বেশিই মন খারাপ ভক্তদের। দলের পারফরম্যান্স নিয়ে সমালোচনাও হচ্ছে বেশ। এমতাবস্থায় বিশ্বকাপ থেকে বিদায়ের জন্য ভক্তদের কাছে ক্ষমা চাইলেন শ্রীলঙ্কার অধিনায়ক দাসুন শানাকা।২ ঘণ্টা আগে
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে টানা তিন ম্যাচে শূন্য রানে আউট হওয়ার পর অভিষেক শর্মাকে ‘স্লগার’ আখ্যা দিয়েছিলেন মোহাম্মদ আমির। তবে সেটা মানতে নারাজ ভারতের সাবেক স্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বিন। এই ইস্যুতে পাকিস্তানের সাবেক পেসারের কঠোর সমালোচনা করেছেন তিনি।৩ ঘণ্টা আগে