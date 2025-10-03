Ajker Patrika
> খেলা
> ফুটবল

২০২৬ বিশ্বকাপের অফিশিয়াল বল ট্রাইওন্ডা আসলে কী

ক্রীড়া ডেস্ক    
২০২৬ বিশ্বকাপের অফিশিয়াল বল ট্রাইওন্ডা। ছবি: সংগৃহীত
২০২৬ বিশ্বকাপের অফিশিয়াল বল ট্রাইওন্ডা। ছবি: সংগৃহীত

২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপের যে এক বছরও বাকি নেই। ৮ মাস আগেই যেন বেজে গেছে বিশ্বকাপের দামামা। ১২ সেপ্টেম্বর টিকিট বিক্রির কার্যক্রমের প্রথম ধাপেই জমা পড়েছিল এক লাখের বেশি আবেদন। পরবর্তীতে বিশ্বকাপের তিন মাসকটের পর এবার ফিফা প্রকাশ করল বিশ্বকাপের অফিশিয়াল বল ট্রাইওন্ডা।

বিশ্বকাপের অফিশিয়াল ট্রাইওন্ডা বলের উদ্বোধনও হয়েছে জমকালো এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। জার্মানির ইয়ুর্গেন ক্লিন্সমান, ব্রাজিলের কাফু, ইতালির আলেসান্দ্রো দেল পিয়েরো, স্পেনের জাভি হার্নান্দেজ, ফ্রান্সের জিনেদিন জিদান—নিউইয়র্কের ব্রুকলিন ব্রিজ পার্কে এই অনুষ্ঠানে একে একে হাজির হলেন পাঁচ বিশ্বকাপজয়ী ফুটবল। প্রত্যেকের হাতেই ছিল একটি করে ফুটবল। এমন মুহূর্ত তো আর সব সময় আসে না। ব্রাজিলের কিংবদন্তি কাফুও তাই ভিডিও করে রাখলেন ট্রাইওন্ডার উদ্বোধন অনুষ্ঠানের মুহূর্ত।

২০২৬ বিশ্বকাপের অফিশিয়াল বলের নাম ট্রাইওন্ডা এসেছে দুটি স্প্যানিশ শব্দ ‘ট্রাই’ ও ‘ওন্ডা’ থেকে। ‘ট্রাই’ অর্থ তিন আর ওন্ডা মানে ঢেউ। বলে লাল, সবুজ, নীল—এই তিন রঙের ঢেউ দিয়ে আয়োজক দেশগুলোকে বোঝানো হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, মেক্সিকো—এই তিন দেশে আগামী বছরের জুন-জুলাইয়ে হবে ফুটবল বিশ্বকাপ। যুক্তরাষ্ট্রের জন্য তারকা, কানাডার জন্য ম্যাপল পাতা ও মেক্সিকোর জন্য ইগল প্রতীক ব্যবহার করা হয়েছে। এসব প্রতীক বলের ওপর গ্রাফিকস আকারে খোদাই করা হয়েছে। সোনালি রঙের ছোঁয়াও রয়েছে বলটিতে।

অ্যাডিডাসের কানেক্টেড বল প্রযুক্তিই ট্রাইওন্ডায় ব্যবহার করা সবচেয়ে বড় নতুনত্ব। বলের একপাশে বসানো হয়েছে ৫০০ হার্জ সেন্সর। এটা ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারির (ভিএআর) ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকা ম্যাচ কর্মকর্তাদের রিয়েল–টাইম তথ্য দেবে। তাতে দ্রুততম সময়ের মধ্যে অফসাইড ধরা যাবে। হ্যান্ডবল, ফাউলের মতো বিতর্কিত পরিস্থিতিও এই সেন্সরের মাধ্যমে সহজেই চিহ্নিত করা যাবে।

২০২৬ বিশ্বকাপের অফিশিয়াল বল ট্রাইওন্ডার উদ্বোধনের কথা ফিফা গত রাতে নিজেদের অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে প্রকাশ করেছে। বিশ্বকাপে এই বল মাঠে কবে গড়াবে, সেই প্রতীক্ষায় যেন এখন ঘুম আসছে না ফিফা প্রেসিডেন্ট জিয়ান্নি ইনফান্তিনোর। ফিফার বার্তায় ইনফান্তিনো বলেন, ‘২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপের অফিশিয়াল ম্যাচ বল তো এখানেই। এটাই হচ্ছে সৌন্দর্য। ট্রাইওন্ডাকে উপস্থাপন করতে পেরে আমি অনেক খুশি ও গর্বিত। অ্যাডিডাস আরও একটি ফিফা বিশ্বকাপের বল উন্মোচন করেছে। কানাডা, মেক্সিকো, যুক্তরাষ্ট্র—এই তিন দেশের আবেগ ও ঐক্যের প্রতিফলন রয়েছে সেখানে। ফিফা বিশ্বকাপের জন্য ক্ষণগণনা চলছে। বল মাঠে কবে গড়াবে, সেটা দেখতে তর সইছে না।’

২০২৬ বিশ্বকাপের তিন রঙিন মাসকট প্রকাশ করল ফিফা২০২৬ বিশ্বকাপের তিন রঙিন মাসকট প্রকাশ করল ফিফা

২০২২ সালে সর্বশেষ কাতারে আয়োজিত ফুটবল বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল আর্জেন্টিনা। সেবার খেলেছিল ৩২ দল।আর্জেন্টিনা আগামী বছর নামবে শিরোপা ধরে রাখার লক্ষ্য নিয়ে। ২০২৬ সালের ১১ জুন থেকে ১৯ জুলাই পর্যন্ত হবে ৪৮ দলের বিশ্বকাপ। যুক্তরাষ্ট্রের ১১ শহর, মেক্সিকোর তিন ও কানাডার দুই শহরে হবে আগামী বিশ্বকাপ।

২০২৬ বিশ্বকাপের টিকিট পেতে এক দিনে ১৫ লাখের বেশি আবেদন২০২৬ বিশ্বকাপের টিকিট পেতে এক দিনে ১৫ লাখের বেশি আবেদন

বিষয়:

খেলাফুটবলবিশ্বকাপ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

২০২৫ সালে বসবাসের জন্য সেরা ৫ দেশ

২০২৫ সালে বসবাসের জন্য সেরা ৫ দেশ

ট্রাম্পের পরিকল্পনা: গাজায় কি শান্তি আসবে

ট্রাম্পের পরিকল্পনা: গাজায় কি শান্তি আসবে

খুলনার ৬ আসন: বিএনপির মনোনয়ন-দৌড়ে যাঁরা

খুলনার ৬ আসন: বিএনপির মনোনয়ন-দৌড়ে যাঁরা

কুয়েতে সশস্ত্র বাহিনীর অস্ত্র মেরামত করতেন, সেই পরিচয়পত্র দেখিয়ে উত্তরায় চাঁদাবাজি

কুয়েতে সশস্ত্র বাহিনীর অস্ত্র মেরামত করতেন, সেই পরিচয়পত্র দেখিয়ে উত্তরায় চাঁদাবাজি

পদ্মা অয়েল কোম্পানি: সিবিএ নেতার তিন কোটির গাড়ি-বাড়ি ও ব্যবসা

পদ্মা অয়েল কোম্পানি: সিবিএ নেতার তিন কোটির গাড়ি-বাড়ি ও ব্যবসা

সম্পর্কিত

২০২৬ বিশ্বকাপের অফিশিয়াল বল ট্রাইওন্ডা আসলে কী

২০২৬ বিশ্বকাপের অফিশিয়াল বল ট্রাইওন্ডা আসলে কী

আফগানদের বিপক্ষে আজই কি তাহলে সিরিজ বাংলাদেশের

আফগানদের বিপক্ষে আজই কি তাহলে সিরিজ বাংলাদেশের

‘বাংলাদেশকে ম্যাচ জিততে সহায়তা করেছে আফগানিস্তান’

‘বাংলাদেশকে ম্যাচ জিততে সহায়তা করেছে আফগানিস্তান’

ম্যাচের আগে আমার জন্য দোয়া করেন মা: মারুফা

ম্যাচের আগে আমার জন্য দোয়া করেন মা: মারুফা