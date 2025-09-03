Ajker Patrika
ভিয়েতনামের কাছে হারল বাংলাদেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০: ০৭
থান নানের সঙ্গে বল দখলের লড়াইয়ে বাংলাদেশের জায়ান আহমেদ। ছবি: সংগৃহীত
শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখা মিলেছে একই চিত্রের। স্বাগতিক ভিয়েতনামের দাপটের সামনে দাঁড়াতেই বাংলাদেশ। অনূর্ধ্ব-২৩ এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে শুরুটাও হলো তাই ২-০ গোলের হার দিয়ে। গোলের ব্যবধান কম থাকার পেছনে কৃতিত্ব পেতেই পারেন গোলরক্ষক মেহেদী হাসান শ্রাবণ। দারুণ কয়েকটি সেভ করেছেন তিনি। কিন্তু তাঁর একার পারফরম্যান্স ঢাকতে পারেনি বাংলাদেশের ব্যর্থতা।

ভিয়েত ত্রি স্টেডিয়ামে ম্যাচের শুরু থেকে বাংলাদেশ থাকে চাপের ওপর। বাঁ প্রান্ত দিয়ে একের পর এক আক্রমণ শানাতে থাকে ভিয়েতনাম। তা থামানোর কোনো উপায়ই যেন খুঁজে পাচ্ছিলেন বাংলাদেশের রাইটব্যাক রিমন হোসেন। ১০ মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে গুয়েন ফি হোয়াংয়ের শট ফিরে আসে পোস্টে লেগে। ১৫ মিনিটে অবশ্য ঠিকই এগিয়ে যায় স্বাগতিকেরা। বাংলাদেশের রক্ষণের ভুলে বল পেয়ে যান গুইয়েন দিন বাক। তাঁর পাস থেকে কোনাকুনি শটে জাল খুঁজে নেন গুইয়েন গক মাই।

পিছিয়ে যাওয়ার পর বাংলাদেশের সহকারী কোচ হাসান আল মামুন চেষ্টা করেন হাই প্রেসিং কৌশল সাজানোর। জ্বরের কারণে ডাগআউটে ছিলেন না প্রধান কোচ সাইফুল বারী টিটু। হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছে তাঁকে।

৩৫ মিনিটে মোরসালিনের ফ্রি কিক সহজেই তালুবন্দী করেন ভিয়েতনামের গোলরক্ষক ত্রান ত্রুং কিয়েন। ৪১ মিনিটে বাঁ প্রান্ত দিয়ে আল আমিনের শটও খুঁজে পায়নি লক্ষ্য। ফলে এগিয়ে থেকেই বিরতিতে যায় ভিয়েতনাম।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে বদলি করানো হয় কিউবা মিচেলকে। প্রথমার্ধে খুব একটা কার্যকরী দেখা যায়নি ইংলিশ ক্লাব সান্ডারল্যান্ডের যুব দলে খেলা এই মিডফিল্ডারকে। এমনকি বাংলাদেশ যখন প্রেস করার চেষ্টা করছিল, তখন অনেকটাই রয়েসয়ে খেলেন তিনি। পাসও দিতে পারছিলেন না ঠিক মতো। আরেক প্রবাসী জায়ান আহমেদ অবশ্য ছিলেন দারুণ। যুক্তরাষ্ট্র থেকে আসা এই লেফটব্যাক গতিতে ক্রমশ পরাস্ত করেন স্বাগতিক ফুটবলারদের।

জায়ানের পারফরম্যান্স ছাপিয়ে দ্বিতীয়ার্ধে আক্রমণের ধারা ধরে রাখে ভিয়েতনাম। ৫৯ মিনিটে জুয়ান বাকের ভলি পোস্টের বাইরে দিয়ে না গেলে ব্যবধান দ্বিগুণ করতে পারত ভিয়েতনাম। ৬২ মিনিটে আবারও লক্ষ্যভেদের চেষ্টা করেন বাক। কর্নারের বিনিময়ে কোনাকুনি সেই শট ঠেকিয়ে দেন বাংলাদেশ গোলরক্ষক মেহেদী হাসান শ্রাবণ। ৭৪ মিনিটে লে ভিক্তরের ভলিও বিপদমুক্ত করেন তিনি।

৭৭ মিনিটে গোলের খুব কাছেই ছিল ভিয়েতনাম। গুইয়েন কুয়োক ভিয়েতের শট শ্রাবণ ঠেকালেও বাংলাদেশের রক্ষণ ছিল বিপদের মুখে। ফিরতি বল থেকে পাওয়া পাসে লক্ষ্যভেদ করার চেষ্টা করেন ভিক্তর। কিন্তু তাঁর শট ফিরে আসে বারে লেগে।

৮৩ মিনিটে কাঙ্ক্ষিত গোল পেয়েই যান ভিক্তর। কুয়োক ভিয়েতের নেওয়া কর্নারে দূরের পোস্ট থেকে হেড করেন ফাম লি দুক। ফিরতি হেডে ভিক্তর বল পৌঁছে দেন জালে। দ্বিগুণ করেন ব্যবধান। যোগ করা সময়ের চতুর্থ মিনিটে ফি হোয়াংয়ের শট বারে লাগলেও কিছুটা হতাশা কাজ করে স্বাগতিকদের মধ্যে। কিন্তু মাঠ তারা ছেড়েছে জয়ের আনন্দেই।

‘সি’ গ্রুপের দ্বিতীয় ম্যাচে ৬ সেপ্টেম্বর ইয়েমেনের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ। ১১ গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন ও সেরা চার রানার্সআপ জায়গা পাবে মূলপর্বে।

বিষয়:

খেলাবাংলাদেশ ফুটবলফুটবল
