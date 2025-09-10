Ajker Patrika
নেপাল থেকে জামালদের ফেরাতে বিশেষ ফ্লাইট, অপেক্ষা অনুমতির

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯: ৫১
টিম হোটেলে জিম সেশনে ফুটবলাররা। ছবি : বাফুফে
টিম হোটেলে জিম সেশনে ফুটবলাররা। ছবি : বাফুফে

স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে নেপালের কাঠমান্ডুর পরিস্থিতি। এক দিনেরও বেশি সময় বন্ধের পর আজ দুপুরে খুলে দেওয়া হয়েছে কাঠমান্ডুর ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। ফেরার আশায় ক্ষণ গুনছে বাংলাদেশ ফুটবল দল।

বিমানবাহিনী থেকে বিশেষ ফ্লাইটে করে ফেরানোর চেষ্টা চলছে জামাল-তপুদের। তবে এখনো মেলেনি ত্রিভুবন বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের অনুমতি। নেপালে থাকা বাফুফের নির্বাহী কমিটির সদস্য ইকবাল হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘বিমানবন্দর খুলে দিয়েছে। বিমানবাহিনীর বিশেষ ফ্লাইটে ফেরানোর জন্য বাফুফে চেষ্টা করছে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের অনুমতি নেওয়ার। আজ ফেরা যাবে কি না তা এখনো বোঝা যাচ্ছে না।’

টিম হোটেলে আজ জিম সেশনও করেছে পুরো দল। তপু বর্মণ বলেন, ‘আসলে গতকাল যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, হঠাৎ করেই আমরা একটা সমস্যার মুখোমুখি হই। আজকে যে অবস্থা আমরা সবাই বুঝতে পারছি এবং দেখছি, নেপাল খুবই শান্ত আছে। যে দুশ্চিন্তা আমাদের ছিল, আমাদের পরিবারের ছিল, প্রতিটি খেলোয়াড় সবার পরিবারের সাথে কথা বলেছে, তাদেরকে বুঝিয়েছে আসলে কী সমস্যার মুখোমুখি হয়েছি এবং এখন কেমন আছি। নিশ্চিতভাবেই আমার মনে হয়, আমরা এখন যেভাবে আছি, নিরাপদ আছি। আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে, আমরা কিন্তু আজকে জিম সেশন করেছি।’

দ্রুত ফেরার আশায় রয়েছেন তপু, ‘পেশাদার খেলোয়াড় ও জাতীয় দলের খেলোয়াড় হিসেবে দুই-তিন দিন তো ট্রেনিং বন্ধ রাখা যায় না। এই পরিপেক্ষিতে কোচ আমাদের অনুশীলনের শিডিউল দিয়ে দিয়েছেন। আজকে সকালে জিম সেশন করেছি। আমরা ৩৬ জন এখানে আটকে আছি। আশা করি, আমরা দ্রুত দেশে ফিরে যাব।’

