বৃষ্টিতে ম্যাচ পরিত্যক্ত হলেও প্লে অফে রিশাদের হোবার্ট

ক্রীড়া ডেস্ক
রিশাদ হোসেনের মতো তাঁর দল হোবার্ট হারিকেন্সও বিগ ব্যাশে দারুণ সময় পার করছে। টানা জয়ে টেবিলের শীর্ষে অবস্থান করছে তারা। তবে নবম ম্যাচে তাদের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়াল বৃষ্টি। অপয়া বৃষ্টিতে ভেসে গেল সিডনি স্ট্রাইকার্সের সঙ্গে হোবার্টের ম্যাচটি। তবে ঠিকই প্লে অফে জায়গা করে নিয়েছে রিশাদরা।
প্রথম ৮ ম্যাচে ৬ জয় পেয়েছিল হোবার্ট। ১২ পয়েন্ট নিয়ে আজ বাংলাদেশ সময় সকালে সিডনির বিপক্ষে মাঠে নামে নাথান এলিসের দল। ম্যাচের ভেন্যু সিডনিতে আগে থেকেই ছিল বৃষ্টির হানা। বৃষ্টি থামায় খেলা শুরু হয়। কিন্তু ৫ ওভার বল মাঠে গড়ানোর পর ফের বৃষ্টি নামলে আর খেলা চালিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়নি। কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর অফিসিয়ালরা ম্যাচ পরিত্যক্ত করেন। ৯ ম্যাচ শেষে হোবার্টের সংগ্রহ দাঁড়াল ১৩ পয়েন্ট। সবার আগে লিগ পর্বের বাধা অতিক্রম করেছে তারা। ৯ পয়েন্ট নিয়ে তিনে আছে সিডনি।
সিডনির বিপক্ষে হোবার্টের শুরুটা ছিল দারুণ। ৫ ওভারে কোনো উইকেট তুলে নিতে না পারলেও ৩২ রান দেয় সফরকারীরা। বৃষ্টির কারণে উইকেট থেকে বাড়তি সুবিধা পেয়েছে হোবার্টের পেসাররা। সেই সঙ্গে দারুণ লাইন লেন্থে বল করে গেছেন রাইলি মেরেডিথ, ওয়েবস্টার, বিলি স্টানলেকরা। সব মিলিয়ে তাই হাত খুলে খেলার সুযোগ পায়নি সিডনির দুই ওপেনার বাবর আজম ও স্টিভ স্মিথ। ৯ রান করতেই ১৪ বল খেলেন সাবেক পাকিস্তানি অধিনায়ক। তাঁর সঙ্গী স্মিথ ১৬ বলে ১৯ রানে অপরাজিত ছিলেন।
বৃষ্টিতে খেলার বন্ধ হওয়ার আগে হোবার্টের হয়ে পাঁচটি ওভারই করেন পেসাররা। একাদশে থাকলেও বোলিংয়ে আসার সুযোগ পাননি রিশাদ। ওভারপ্রতি ৭.৬৩ রান দিয়ে ৮ ইনিংসে ১১ উইকেট নিয়েছেন এই লেগস্পিনার। উইকেটশিকারীদের তালিকার নয়ে আছেন তিনি।
এই বিপিএলই বাংলাদেশের টি-টোয়েন্টি দলের বিশ্বকাপ প্রস্তুতির টুর্নামেন্ট। ৩৪ ম্যাচের চলতি বিপিএলে এরই মধ্যেই হয়ে গেছে অর্ধেকের বেশি, ২০টি ম্যাচ। তো এ পর্যায়ে এসে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের বাংলাদেশ দলে থাকা ক্রিকেটারদের প্রস্তুতিটা কেমন হলো?৭ মিনিট আগে
শীর্ষেই ছিল রংপুর রাইডার্স। কিন্তু চট্টগ্রাম রয়্যালসের দাপটে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) এবারের পর্বের লিগ টেবিলের দুইয়ে নেমে যেতে হয়েছে তাদের। হারানো সিংহাসন ফিরে পাওয়ার মিশনে আজ দুপুরে মাঠে নামবে নুরুল হাসান সোহানের দল। তাদের প্রতিপক্ষ রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। বিপিএলে দিনের অপর ম্যাচে ঢাকা ক্যাপিট১ ঘণ্টা আগে
বর্ণাঢ্য ক্লাব ক্যারিয়ার মোহাম্মদ সালাহর। চেলসি, লিভারপুলের মতো ইউরোপসেরা ক্লাবের হয়ে সম্ভাব্য সব ধরনের শিরোপা জিতেছেন এই ফরোয়ার্ড। কিন্তু কখনো মিসরের হয়ে শিরোপা উঁচিয়ে ধরা হয়নি তাঁর। সেই অপেক্ষার পালা শেষ করতে আরেকটি সুযোগ পেয়েছেন তিনি। আফ্রিকান কাপ অব নেশনসের সেমিফাইনালে উঠেছে সালাহর মিসর।১ ঘণ্টা আগে
স্প্যানিশ সুপার কাপের ফাইনালে এল ক্লাসিকো দেখতে চাওয়ার আশা পূরণ হয়েছে বার্সেলোনার কোচ হান্সি ফ্লিকের। এখন নির্ভার হয়ে শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচ ঘিরে পরিকল্পনা আঁটছেন তিনি। তবে ফ্লিকের মতো নির্ভার থাকার সুযোগ নেই জাবি রিয়াল মাদ্রিদের কোচ জাবি আলোনসোর। মাথার ওপর চাপ এবং ভবিষ্যতের শঙ্কা নিয়ে ফাইনালের মঞ্চ২ ঘণ্টা আগে