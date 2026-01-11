চট্টগ্রামকে পেছনে ফেলে রংপুর কি শীর্ষে ফিরতে পারবে

ক্রীড়া ডেস্ক
শীর্ষেই ছিল রংপুর রাইডার্স। কিন্তু চট্টগ্রাম রয়্যালসের দাপটে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) এবারের পর্বের লিগ টেবিলের দুইয়ে নেমে যেতে হয়েছে তাদের। হারানো সিংহাসন ফিরে পাওয়ার মিশনে আজ দুপুরে মাঠে নামবে নুরুল হাসান সোহানের দল। তাদের প্রতিপক্ষ রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। বিপিএলে দিনের অপর ম্যাচে ঢাকা ক্যাপিটালস খেলবে নোয়াখালী এক্সপ্রেসের বিপক্ষে। একনজরে আজকের টিভি সূচি।
ক্রিকেট
বিপিএল
রাজশাহী ওয়ারিয়র্স-রংপুর রাইডার্স
বেলা ১ টা, সরাসরি
ঢাকা ক্যাপিটালস-নোয়াখালী এক্সপ্রেস
সন্ধ্যা ৬ টা, সরাসরি
টি স্পোর্টস, নাগরিক টিভি
বিগ ব্যাশ লিগ
সিডনি সিক্সার্স-হোবার্ট হারিকেনস
সকাল ৯টা ৫ মি. , সরাসরি
অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্স-পার্থ স্কর্চার্স
বেলা ২টা ১৫ মি. , সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১
প্রথম ওয়ানডে
ভারত-নিউজিল্যান্ড
বেলা ২ টা, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২
তৃতীয় টি-টোয়েন্টি
শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তান
সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মি. , সরাসরি
পিটিভি স্পোর্টস
এসএ ২০
ইস্টার্ন কেপ-ডারবান
সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মি. , সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
শীর্ষেই ছিল রংপুর রাইডার্স। কিন্তু চট্টগ্রাম রয়্যালসের দাপটে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) এবারের পর্বের লিগ টেবিলের দুইয়ে নেমে যেতে হয়েছে তাদের। হারানো সিংহাসন ফিরে পাওয়ার মিশনে আজ দুপুরে মাঠে নামবে নুরুল হাসান সোহানের দল। তাদের প্রতিপক্ষ রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। বিপিএলে দিনের অপর ম্যাচে ঢাকা ক্যাপিটালস খেলবে নোয়াখালী এক্সপ্রেসের বিপক্ষে। একনজরে আজকের টিভি সূচি।
ক্রিকেট
বিপিএল
রাজশাহী ওয়ারিয়র্স-রংপুর রাইডার্স
বেলা ১ টা, সরাসরি
ঢাকা ক্যাপিটালস-নোয়াখালী এক্সপ্রেস
সন্ধ্যা ৬ টা, সরাসরি
টি স্পোর্টস, নাগরিক টিভি
বিগ ব্যাশ লিগ
সিডনি সিক্সার্স-হোবার্ট হারিকেনস
সকাল ৯টা ৫ মি. , সরাসরি
অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্স-পার্থ স্কর্চার্স
বেলা ২টা ১৫ মি. , সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১
প্রথম ওয়ানডে
ভারত-নিউজিল্যান্ড
বেলা ২ টা, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২
তৃতীয় টি-টোয়েন্টি
শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তান
সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মি. , সরাসরি
পিটিভি স্পোর্টস
এসএ ২০
ইস্টার্ন কেপ-ডারবান
সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মি. , সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
এই বিপিএলই বাংলাদেশের টি-টোয়েন্টি দলের বিশ্বকাপ প্রস্তুতির টুর্নামেন্ট। ৩৪ ম্যাচের চলতি বিপিএলে এরই মধ্যেই হয়ে গেছে অর্ধেকের বেশি, ২০টি ম্যাচ। তো এ পর্যায়ে এসে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের বাংলাদেশ দলে থাকা ক্রিকেটারদের প্রস্তুতিটা কেমন হলো?৮ মিনিট আগে
রিশাদ হোসেনের মতো তাঁর দল হোবার্ট হারিকেন্সও বিগ ব্যাশে দারুণ সময় পার করছে। টানা জয়ে টেবিলের শীর্ষে অবস্থান করছে তারা। তবে নবম ম্যাচে তাদের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়াল বৃষ্টি। অপয়া বৃষ্টিতে ভেসে গেল সিডনি স্ট্রাইকার্সের সঙ্গে হোবার্টের ম্যাচটি।২১ মিনিট আগে
বর্ণাঢ্য ক্লাব ক্যারিয়ার মোহাম্মদ সালাহর। চেলসি, লিভারপুলের মতো ইউরোপসেরা ক্লাবের হয়ে সম্ভাব্য সব ধরনের শিরোপা জিতেছেন এই ফরোয়ার্ড। কিন্তু কখনো মিসরের হয়ে শিরোপা উঁচিয়ে ধরা হয়নি তাঁর। সেই অপেক্ষার পালা শেষ করতে আরেকটি সুযোগ পেয়েছেন তিনি। আফ্রিকান কাপ অব নেশনসের সেমিফাইনালে উঠেছে সালাহর মিসর।১ ঘণ্টা আগে
স্প্যানিশ সুপার কাপের ফাইনালে এল ক্লাসিকো দেখতে চাওয়ার আশা পূরণ হয়েছে বার্সেলোনার কোচ হান্সি ফ্লিকের। এখন নির্ভার হয়ে শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচ ঘিরে পরিকল্পনা আঁটছেন তিনি। তবে ফ্লিকের মতো নির্ভার থাকার সুযোগ নেই জাবি রিয়াল মাদ্রিদের কোচ জাবি আলোনসোর। মাথার ওপর চাপ এবং ভবিষ্যতের শঙ্কা নিয়ে ফাইনালের মঞ্চ২ ঘণ্টা আগে