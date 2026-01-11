Ajker Patrika
ফুটবল

সালাহর সামনে আরেকটি সুযোগ, কেমন হলো আফকনের সেমিফাইনালের লাইনআপ

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১১ জানুয়ারি ২০২৬, ১২: ৪৪
সতীর্থদের সঙ্গে সালাহর গোল উদযাপন। ছবি: সংগৃহীত
সতীর্থদের সঙ্গে সালাহর গোল উদযাপন। ছবি: সংগৃহীত

বর্ণাঢ্য ক্লাব ক্যারিয়ার মোহাম্মদ সালাহর। চেলসি, লিভারপুলের মতো ইউরোপসেরা ক্লাবের হয়ে সম্ভাব্য সব ধরনের শিরোপা জিতেছেন এই ফরোয়ার্ড; কিন্তু কখনো মিসরের হয়ে শিরোপা উঁচিয়ে ধরা হয়নি তাঁর। সেই অপেক্ষার পালা শেষ করতে আরেকটি সুযোগ পেয়েছেন তিনি। আফ্রিকান কাপ অব নেশনসের সেমিফাইনালে উঠেছে সালাহর মিসর।

শেষ আটের ম্যাচে শনিবার দিবাগত রাতে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন আইভোরি কোস্টকে ৩-২ গোলে হারিয়েছে মিসর। দলকে শেষ চারে তুলতে ৫২ মিনিটে শেষ গোলটি করেন সালাহ। এর আগে প্রথমার্ধেই দুবার গোল উৎসব করে মিসর। একবার করে স্কোরশিটে নাম লেখান উমর মারমুশ ও রামি রাবিয়া।

২০১১ সালে মিসরের জার্সিতে অভিষেক হয় সালাহর। জাতীয় দলের হয়ে তাঁর সর্বোচ্চ অর্জন দুবার আফকনে রানার্সআপ হওয়া। ২০১৭ সালে ক্যামেরুনের কাছে হেরে আফ্রিকার শ্রেষ্ঠত্বের মঞ্চের শিরোপা হাতছাড়া করে মিসর। এরপর ২০২১ সালের ফাইনালে সেনেগালের কাছে হেরে যায় দলটি।

চার বছর পর আবারও ফাইনালের পথে মিসর। একই সঙ্গে তাদের সামনে প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ। শেষ চারে সেনেগালকে পেয়েছে দলটি। যাদের কাছে হেরে চার বছর আগে রানার্সআপ হয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল মিসরকে। ১৪ জানুয়ারি ফাইনালে ওঠার মিশনে নামবে দুই দল। আর মাত্র দুটি জয়ের দেখা পেলেই মিসরের হয়ে অধরা শিরোপার স্বপ্ন সত্যি হবে সালাহর। এ জন্য তাঁকে বড় ভূমিকা পালন করতে হবে। কোয়ার্টার ফাইনাল শেষে সালাহ বলেন, ‘আমাদের জন্য দারুণ একটা ম্যাচ ছিল। আমরা সবাই দেশের জন্য লড়াই করছি।’

কোয়ার্টার ফাইনালের আরেক ম্যাচে আলজেরিয়াকে ২-০ গোলে হারিয়েছে নাইজেরিয়া। সেমিফাইনালে তাদের প্রতিপক্ষে হট ফেবারিট মরক্কো। ১৫ জানুয়ারি মাঠে নামবে তারা।

