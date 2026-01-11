সালাহর সামনে আরেকটি সুযোগ, কেমন হলো আফকনের সেমিফাইনালের লাইনআপ

ক্রীড়া ডেস্ক
বর্ণাঢ্য ক্লাব ক্যারিয়ার মোহাম্মদ সালাহর। চেলসি, লিভারপুলের মতো ইউরোপসেরা ক্লাবের হয়ে সম্ভাব্য সব ধরনের শিরোপা জিতেছেন এই ফরোয়ার্ড; কিন্তু কখনো মিসরের হয়ে শিরোপা উঁচিয়ে ধরা হয়নি তাঁর। সেই অপেক্ষার পালা শেষ করতে আরেকটি সুযোগ পেয়েছেন তিনি। আফ্রিকান কাপ অব নেশনসের সেমিফাইনালে উঠেছে সালাহর মিসর।
শেষ আটের ম্যাচে শনিবার দিবাগত রাতে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন আইভোরি কোস্টকে ৩-২ গোলে হারিয়েছে মিসর। দলকে শেষ চারে তুলতে ৫২ মিনিটে শেষ গোলটি করেন সালাহ। এর আগে প্রথমার্ধেই দুবার গোল উৎসব করে মিসর। একবার করে স্কোরশিটে নাম লেখান উমর মারমুশ ও রামি রাবিয়া।
২০১১ সালে মিসরের জার্সিতে অভিষেক হয় সালাহর। জাতীয় দলের হয়ে তাঁর সর্বোচ্চ অর্জন দুবার আফকনে রানার্সআপ হওয়া। ২০১৭ সালে ক্যামেরুনের কাছে হেরে আফ্রিকার শ্রেষ্ঠত্বের মঞ্চের শিরোপা হাতছাড়া করে মিসর। এরপর ২০২১ সালের ফাইনালে সেনেগালের কাছে হেরে যায় দলটি।
চার বছর পর আবারও ফাইনালের পথে মিসর। একই সঙ্গে তাদের সামনে প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ। শেষ চারে সেনেগালকে পেয়েছে দলটি। যাদের কাছে হেরে চার বছর আগে রানার্সআপ হয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল মিসরকে। ১৪ জানুয়ারি ফাইনালে ওঠার মিশনে নামবে দুই দল। আর মাত্র দুটি জয়ের দেখা পেলেই মিসরের হয়ে অধরা শিরোপার স্বপ্ন সত্যি হবে সালাহর। এ জন্য তাঁকে বড় ভূমিকা পালন করতে হবে। কোয়ার্টার ফাইনাল শেষে সালাহ বলেন, ‘আমাদের জন্য দারুণ একটা ম্যাচ ছিল। আমরা সবাই দেশের জন্য লড়াই করছি।’
কোয়ার্টার ফাইনালের আরেক ম্যাচে আলজেরিয়াকে ২-০ গোলে হারিয়েছে নাইজেরিয়া। সেমিফাইনালে তাদের প্রতিপক্ষে হট ফেবারিট মরক্কো। ১৫ জানুয়ারি মাঠে নামবে তারা।
বর্ণাঢ্য ক্লাব ক্যারিয়ার মোহাম্মদ সালাহর। চেলসি, লিভারপুলের মতো ইউরোপসেরা ক্লাবের হয়ে সম্ভাব্য সব ধরনের শিরোপা জিতেছেন এই ফরোয়ার্ড; কিন্তু কখনো মিসরের হয়ে শিরোপা উঁচিয়ে ধরা হয়নি তাঁর। সেই অপেক্ষার পালা শেষ করতে আরেকটি সুযোগ পেয়েছেন তিনি। আফ্রিকান কাপ অব নেশনসের সেমিফাইনালে উঠেছে সালাহর মিসর।
শেষ আটের ম্যাচে শনিবার দিবাগত রাতে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন আইভোরি কোস্টকে ৩-২ গোলে হারিয়েছে মিসর। দলকে শেষ চারে তুলতে ৫২ মিনিটে শেষ গোলটি করেন সালাহ। এর আগে প্রথমার্ধেই দুবার গোল উৎসব করে মিসর। একবার করে স্কোরশিটে নাম লেখান উমর মারমুশ ও রামি রাবিয়া।
২০১১ সালে মিসরের জার্সিতে অভিষেক হয় সালাহর। জাতীয় দলের হয়ে তাঁর সর্বোচ্চ অর্জন দুবার আফকনে রানার্সআপ হওয়া। ২০১৭ সালে ক্যামেরুনের কাছে হেরে আফ্রিকার শ্রেষ্ঠত্বের মঞ্চের শিরোপা হাতছাড়া করে মিসর। এরপর ২০২১ সালের ফাইনালে সেনেগালের কাছে হেরে যায় দলটি।
চার বছর পর আবারও ফাইনালের পথে মিসর। একই সঙ্গে তাদের সামনে প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ। শেষ চারে সেনেগালকে পেয়েছে দলটি। যাদের কাছে হেরে চার বছর আগে রানার্সআপ হয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল মিসরকে। ১৪ জানুয়ারি ফাইনালে ওঠার মিশনে নামবে দুই দল। আর মাত্র দুটি জয়ের দেখা পেলেই মিসরের হয়ে অধরা শিরোপার স্বপ্ন সত্যি হবে সালাহর। এ জন্য তাঁকে বড় ভূমিকা পালন করতে হবে। কোয়ার্টার ফাইনাল শেষে সালাহ বলেন, ‘আমাদের জন্য দারুণ একটা ম্যাচ ছিল। আমরা সবাই দেশের জন্য লড়াই করছি।’
কোয়ার্টার ফাইনালের আরেক ম্যাচে আলজেরিয়াকে ২-০ গোলে হারিয়েছে নাইজেরিয়া। সেমিফাইনালে তাদের প্রতিপক্ষে হট ফেবারিট মরক্কো। ১৫ জানুয়ারি মাঠে নামবে তারা।
এই বিপিএলই বাংলাদেশের টি-টোয়েন্টি দলের বিশ্বকাপ প্রস্তুতির টুর্নামেন্ট। ৩৪ ম্যাচের চলতি বিপিএলে এরই মধ্যেই হয়ে গেছে অর্ধেকের বেশি, ২০টি ম্যাচ। তো এ পর্যায়ে এসে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের বাংলাদেশ দলে থাকা ক্রিকেটারদের প্রস্তুতিটা কেমন হলো?৮ মিনিট আগে
রিশাদ হোসেনের মতো তাঁর দল হোবার্ট হারিকেন্সও বিগ ব্যাশে দারুণ সময় পার করছে। টানা জয়ে টেবিলের শীর্ষে অবস্থান করছে তারা। তবে নবম ম্যাচে তাদের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়াল বৃষ্টি। অপয়া বৃষ্টিতে ভেসে গেল সিডনি স্ট্রাইকার্সের সঙ্গে হোবার্টের ম্যাচটি।২১ মিনিট আগে
শীর্ষেই ছিল রংপুর রাইডার্স। কিন্তু চট্টগ্রাম রয়্যালসের দাপটে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) এবারের পর্বের লিগ টেবিলের দুইয়ে নেমে যেতে হয়েছে তাদের। হারানো সিংহাসন ফিরে পাওয়ার মিশনে আজ দুপুরে মাঠে নামবে নুরুল হাসান সোহানের দল। তাদের প্রতিপক্ষ রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। বিপিএলে দিনের অপর ম্যাচে ঢাকা ক্যাপিট১ ঘণ্টা আগে
স্প্যানিশ সুপার কাপের ফাইনালে এল ক্লাসিকো দেখতে চাওয়ার আশা পূরণ হয়েছে বার্সেলোনার কোচ হান্সি ফ্লিকের। এখন নির্ভার হয়ে শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচ ঘিরে পরিকল্পনা আঁটছেন তিনি। তবে ফ্লিকের মতো নির্ভার থাকার সুযোগ নেই জাবি রিয়াল মাদ্রিদের কোচ জাবি আলোনসোর। মাথার ওপর চাপ এবং ভবিষ্যতের শঙ্কা নিয়ে ফাইনালের মঞ্চ২ ঘণ্টা আগে