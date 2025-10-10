আনচেলত্তির কথা রেখে দক্ষিণ কোরিয়াকে বিধ্বস্ত করল ব্রাজিল

ক্রীড়া ডেস্ক
নিজেদের শক্তিমত্তা দেখাও– দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচের আগে ফুটবলারদের এমন বার্তাই দিয়ে রেখেছিলেন ব্রাজিলের প্রধান কোচ কার্লো আনচেলত্তি। ইতালিয়ান মাস্টারমাইন্ডের সে কথা রেখেছে সেলেসাওরা। সন হিউং মিনদের ৫–০ গোলে বিধ্বস্ত করেছে ল্যাটিন আমেরিকান জায়ান্টরা।
সিউলের ওয়ার্ল্ড কাপ স্টেডিয়ামে বড় জয়ের পথে ব্রাজিলের হয়ে জোড়া গোল করেন এস্তেবাও ও রদ্রিগো। এছাড়া একবার জালের দেখা পান ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। পরবর্তী ম্যাচে আগামী ১৪ অক্টোবর টোকিওতে স্বাগতিক জাপানের আতিথেয়তা নেবে পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নরা।
বাছাইপর্বে দাপুট দেখিয়ে লাতিন আমেরিকান অঞ্চল থেকে সবার আগে ২০২৬ বিশ্বকাপের টিকিট পেয়েছে আর্জেন্টিনা। তবে ছন্দহীন ফুটবলে ভুগতে হয়েছে ব্রাজিলকে। পঞ্চম দল হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোর টিকিট কাটে তারা। বাছাইপর্বের সবশেষ ম্যাচে বলিভিয়ার কাছে হেরে যায় সাবেক চ্যাম্পিয়নরা।
বিশ্বকাপকে সামনে রেখে তাই এমন বাজে সময় পেছনে ফেলে নিজেদের চেনা ছন্দে ফেরার তাগিদ দেন আনচেলত্তি। সেই সঙ্গে প্রীতি ম্যাচে নিজেদের ভুল শুধরে নেওয়ার বার্তা ছিল তার কণ্ঠে। কোচের মন্ত্রে বাছাইপর্ব শেষ হতেই জেগে উঠল ব্রাজিল। দক্ষিণ কোরিয়াকে কোনো রকম পাত্তা দেয়নি সফরকারীরা। অভিজ্ঞতা ও তারুণ্যের মিশেলে গড়া দল নিয়ে ম্যাচজুড়ে স্বাগিতকদের রীতিমতো কোণঠাসা করে রাখে তারা। প্রথমার্ধে দুই গোলের পর বিরতির পর আরও তিনবার দক্ষিণ কোরিয়ার জালে বল পাঠায় ব্রাজিল।
প্রথম গোলের জন্য ১৩ মিনিট পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় ব্রাজিলকে। ব্রুনো গিমারেসের পাস থেকে দক্ষিণ কোরিয়ার জাল কাঁপান এস্তেবাও। ৪১ মিনিটে কোনাকুনি শটে ব্যবধান বাড়ান আনচেলত্তির অধীনে প্রথমবারের মতো ব্রাজিলের স্কোয়াডে ডাক পাওয়া রদ্রিগো। ৪৭ মিনিটে স্কোরলাইন ৩–০ করেন এস্তেবাও। প্রতিপক্ষ ডিফেন্ডারের ভুল থেকে বল পেয়ে বাঁ পায়ের শটে জালে জড়ান এই ফরোয়ার্ড।
দুই মিনিটের মাথায় নিজেদের দ্বিতীয় এবং দলের হয়ে চতুর্থ গোল করেন রদ্রিগো। ডি বক্সের ফাঁকায় সতীর্থ ভিনিসিয়ুসের বাড়ানো বল পেয়ে কোনাকুনি শটে ঠিকানা খুঁজে নেন রিয়াল মাদ্রিদ তারকা। রদ্রিগোর গোলে সহায়তার পর ৭৭ মিনিটে স্কোরশিটে নাম তোলেন ভিনিসিয়ুস। মাঝমাঠ থেকে বল নিয়ে দারুণ দক্ষতায় লক্ষ্যভেদ করেন এই উইঙ্গার। ব্রাজিলের গোলউৎসবের কোনো জবাবই যেন ছিল না দক্ষিণ কোরিয়ার কাছে।
