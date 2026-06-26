বিশ্বকাপে ইতিহাস গড়ার পর ইকুয়েডরে সরকারি ছুটি ঘোষণা

বিশ্বকাপের মঞ্চে জার্মানির বিপক্ষে ইতিহাস গড়ে নকআউট পর্বে জায়গা করে নিয়েছে ইকুয়েডর। বিশ্বকাপজয়ী কোনো দলের বিপক্ষে প্রথম জয়ের পাশাপাশি ২০০৬ সালের পর প্রথমবারের মতো গ্রুপপর্বও পেরিয়েছে তারা। এই ঐতিহাসিক অর্জনের আনন্দে দেশজুড়ে এক দিনের সরকারি ছুটি ঘোষণা করেছেন প্রেসিডেন্ট দানিয়েল নোবোয়া।
বৃহস্পতিবার রাতে নিউজার্সি স্টেডিয়ামে হওয়া ম্যাচে জার্মানিকে ২-১ গোলে হারায় ইকুয়েডর। ম্যাচের দ্বিতীয় মিনিটেই লেরয় সানের গোলে পিছিয়ে পড়েছিল দলটি। মাত্র সাত মিনিট পর নিলসন আঙ্গুলো সমতা ফেরান। এরপর ৭৭তম মিনিটে গনজালো প্লাতার গোলে নিশ্চিত হয় ইকুয়েডরের স্মরণীয় জয়।
দলের এই সাফল্যের পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে খেলোয়াড় ও কোচিং স্টাফের ভূয়সী প্রশংসা করেন প্রেসিডেন্ট নোবোয়া। একই সঙ্গে তিনি শুক্রবারকে সরকারি ছুটি ঘোষণা করেন।
নোবোয়া লিখেছেন, ‘খেলোয়াড় এবং কোচকে ধন্যবাদ, যারা সব সমালোচনা, অপমান এবং কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে যাওয়ার পরেও ঘুরে দাঁড়াতে পেরেছেন এবং পুরো দেশে এই বিশাল আনন্দ বয়ে এনেছেন। আগামীকাল ছুটি! দীর্ঘজীবী হোক ইকুয়েডর।’
এই জয়ে ৪ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় সেরা দল হিসেবে নকআউট পর্বে জায়গা নিশ্চিত করেছে ইকুয়েডর। অন্যদিকে হারলেও ৬ পয়েন্ট নিয়ে ‘ই’ গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন হিসেবে শেষ ৩২-এ উঠেছে জার্মানি। একই গ্রুপের অন্য ম্যাচে কুরাসাওকে হারিয়ে সমান ৬ পয়েন্ট নিয়ে রানার্সআপ হিসেবে নকআউট নিশ্চিত করেছে আইভরি কোস্ট। এই গ্রুপের একমাত্র হিসেবে বিদায় নিয়েছে কুরাসাও।
গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হওয়াটা আগেই নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল জার্মানির। জার্মানদের কাছে সুযোগ ছিল অপরাজিত হয়ে শেষ বত্রিশে যাওয়ার। কিন্তু তা আর হলো না। উল্টো তাদের হারিয়ে ইতিহাস গড়ল ইকুয়েডর। হারের পর মেজাজ হারালেন জার্মান কোচ জুলিয়ান নাগলসমান।১ ঘণ্টা আগে
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