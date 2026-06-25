ভিনিসিয়ুসের গোলে এগিয়ে গেল ব্রাজিল

কী দারুণ ফর্মেই না আছেন ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। বিশ্বকাপে টানা তৃতীয় ম্যাচে পেলেন গোলের দেখা। মায়ামিতে স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে সপ্তম মিনিটে তাঁর গোলেই এগিয়ে গিয়েছে ব্রাজিল।
স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে এই গোলটির মাধ্যমে অনন্য এক ক্লাবে নাম লিখিয়েছেন ভিনিসিয়ুস। ব্রাজিলের ইতিহাসের মাত্র পঞ্চম খেলোয়াড় হিসেবে বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বের তিনটি ম্যাচেই গোল করলেন তিনি। এর আগে ১৯৭০ বিশ্বকাপে জাইরজিনিও, ১৯৯৪ সালে রোমারিও এবং ২০০২ বিশ্বকাপে দুই কিংবদন্তি রোনালদো ও রিভালদো এই কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। ইতিহাসে আগের তিনবার যখনই কোনো ব্রাজিলিয়ান ফুটবলার এমনটা করেছেন, প্রতিবারই বিশ্বকাপ ট্রফি উঁচিয়ে ধরেছে সেলেসাওরা। এবারও কি তা–ই হবে। ভিনিসিয়ুস জুনিয়র তেমন কিছুরই ইঙ্গিত দিচ্ছেন।
ম্যাচের সপ্তম মিনিটে নিজেদের ডি-বক্সের ভেতর বল পাস দিতে গিয়ে কিছুটা দ্বিধায় পড়ে যান স্কটিশ ডিফেন্ডার ম্যাককেনা। তাঁর এই অলসতার সুযোগে ব্রাজিলের তরুণ ফরোয়ার্ড রায়ান চমৎকার একটি ব্লক করেন। বল ছিটকে বাঁ দিকে ফাঁকায় চলে গেলে তা পেয়ে যান ভিনিসিয়ুস। স্কটিশ গোলরক্ষক অ্যাঙ্গাস গান পজিশন ছেড়ে সামনে এগিয়ে এলেও ঠান্ডা মাথায় তাঁকে পরাস্ত করে বল জালে জড়ান এই রিয়াল মাদ্রিদ তারকা। এর আগে মরক্কোর বিপক্ষে ম্যাচেও স্কটল্যান্ডের ডিফেন্ডার গ্র্যান্ট হ্যানলি ঠিক একইভাবে বল নিয়ে গড়িমসি করে গোল উপহার দিয়েছিলেন।
তবে প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ের দ্বিতীয় মিনিটে আর রক্ষা পায়নি স্কটল্যান্ড। প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়রা বল নিয়ে নিজেদের রক্ষণভাগ থেকে বের হওয়ার চেষ্টা করলে প্রথমে মাথিয়াস কুনিয়া এবং পরে দানিলো দুর্দান্ত স্লাইডিং ট্যাকল করে বল কেড়ে নেন। সেখান থেকে বল পেয়ে ডান প্রান্ত ধরে চমৎকার এক ক্রস বাড়ান ব্রুনো গিমারেস।১০ মিনিট আগে
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