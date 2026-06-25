Ajker Patrika
ফুটবল

ভিনিসিয়ুসের গোলে এগিয়ে গেল ব্রাজিল

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২৫ জুন ২০২৬, ০৪: ২১
ভিনিসিয়ুসের গোলে এগিয়ে গেল ব্রাজিল
ভিনির গোলে এগিয়ে গেল ব্রাজিল। ছবি: এএফপি

কী দারুণ ফর্মেই না আছেন ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। বিশ্বকাপে টানা তৃতীয় ম্যাচে পেলেন গোলের দেখা। মায়ামিতে স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে সপ্তম মিনিটে তাঁর গোলেই এগিয়ে গিয়েছে ব্রাজিল।

স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে এই গোলটির মাধ্যমে অনন্য এক ক্লাবে নাম লিখিয়েছেন ভিনিসিয়ুস। ব্রাজিলের ইতিহাসের মাত্র পঞ্চম খেলোয়াড় হিসেবে বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বের তিনটি ম্যাচেই গোল করলেন তিনি। এর আগে ১৯৭০ বিশ্বকাপে জাইরজিনিও, ১৯৯৪ সালে রোমারিও এবং ২০০২ বিশ্বকাপে দুই কিংবদন্তি রোনালদো ও রিভালদো এই কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। ইতিহাসে আগের তিনবার যখনই কোনো ব্রাজিলিয়ান ফুটবলার এমনটা করেছেন, প্রতিবারই বিশ্বকাপ ট্রফি উঁচিয়ে ধরেছে সেলেসাওরা। এবারও কি তা–ই হবে। ভিনিসিয়ুস জুনিয়র তেমন কিছুরই ইঙ্গিত দিচ্ছেন।

ম্যাচের সপ্তম মিনিটে নিজেদের ডি-বক্সের ভেতর বল পাস দিতে গিয়ে কিছুটা দ্বিধায় পড়ে যান স্কটিশ ডিফেন্ডার ম্যাককেনা। তাঁর এই অলসতার সুযোগে ব্রাজিলের তরুণ ফরোয়ার্ড রায়ান চমৎকার একটি ব্লক করেন। বল ছিটকে বাঁ দিকে ফাঁকায় চলে গেলে তা পেয়ে যান ভিনিসিয়ুস। স্কটিশ গোলরক্ষক অ্যাঙ্গাস গান পজিশন ছেড়ে সামনে এগিয়ে এলেও ঠান্ডা মাথায় তাঁকে পরাস্ত করে বল জালে জড়ান এই রিয়াল মাদ্রিদ তারকা। এর আগে মরক্কোর বিপক্ষে ম্যাচেও স্কটল্যান্ডের ডিফেন্ডার গ্র্যান্ট হ্যানলি ঠিক একইভাবে বল নিয়ে গড়িমসি করে গোল উপহার দিয়েছিলেন।

বিষয়:

ব্রাজিল ফুটবলফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬
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