Ajker Patrika
ফুটবল

ব্রাজিলের ম্যাচ ঝড়ে স্থগিত হলে মরক্কো-হাইতি ম্যাচের কী হবে

ক্রীড়া ডেস্ক    
ব্রাজিলের ম্যাচ ঝড়ে স্থগিত হলে মরক্কো-হাইতি ম্যাচের কী হবে
ম্যাচের আগে অনুশীলনে নেইমার। ছবি: এএফপি

বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বের শেষ রাউন্ডের ম্যাচগুলো শুরু হয়েছে। গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে দলগুলোর অনাকাঙ্ক্ষিত সুবিধা নেওয়া বন্ধ করতে এবং 'ফেয়ার প্লে' নিশ্চিত করতে একই গ্রুপের দুটি ম্যাচ একই সময়ে আয়োজন করা আন্তর্জাতিক ফুটবলের দীর্ঘদিনের চেনা নিয়ম। তবে কোনো একটি ম্যাচ যদি আকস্মিক প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা ঝড়ের কবলে পড়ে স্থগিত হয়ে যায়, তবে কি একই গ্রুপের অন্য ভেন্যুর ম্যাচটিও স্থগিত করতে হবে?

বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফা সাফ জানিয়ে দিয়েছে—না। ফুটবলের মাঠে প্রতিটি ম্যাচেরই নিজস্ব অস্তিত্ব রয়েছে। একটির কারণে অন্য ম্যাচ আটকে থাকবে না।

আজ ভোর চারটায় স্কটল্যান্ডের মুখোমুখি হবে ব্রাজিল। যদিও ম্যাচের আগে থেকেই রয়েছে বজ্রঝড়ের পূর্বাভাস। ফিফার নিয়ম অনুযায়ী, মায়ামিতে ব্রাজিলের ম্যাচ যদি ঝড়-বৃষ্টির কারণে সাময়িক বন্ধ বা স্থগিতও হয়ে যেত, তবে আটলান্টায় একই সময়ে শুরু হতে যাওয়া মরক্কো-হাইতির ম্যাচে এর কোনো প্রভাব পড়ত না।

বিশ্বকাপে বজ্রপাতের জন্য বিশেষ মেটেরোলজিক্যাল (আবহাওয়া সংক্রান্ত) প্রোটোকল ব্যবহার করা হচ্ছে। নিয়ম অনুযায়ী, স্টেডিয়ামের ১৩ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে কোথাও বজ্রপাত হলে খেলা তৎক্ষণাৎ ৩০ মিনিটের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হবে। এই ৩০ মিনিটের মধ্যে আবারও বজ্রপাত হলে অপেক্ষার সময় নতুন করে আরও ৩০ মিনিট বাড়ানো হয়। গত সোমবার ফিলাডেলফিয়া স্টেডিয়ামে ফ্রান্স-ইরাক ম্যাচে প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপে নিয়মের প্রয়োগ দেখা গেছে।

বিষয়:

ব্রাজিল ফুটবলফুটবল স্টেডিয়ামফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬
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