ব্রাজিলের ম্যাচ ঝড়ে স্থগিত হলে মরক্কো-হাইতি ম্যাচের কী হবে

বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বের শেষ রাউন্ডের ম্যাচগুলো শুরু হয়েছে। গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে দলগুলোর অনাকাঙ্ক্ষিত সুবিধা নেওয়া বন্ধ করতে এবং 'ফেয়ার প্লে' নিশ্চিত করতে একই গ্রুপের দুটি ম্যাচ একই সময়ে আয়োজন করা আন্তর্জাতিক ফুটবলের দীর্ঘদিনের চেনা নিয়ম। তবে কোনো একটি ম্যাচ যদি আকস্মিক প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা ঝড়ের কবলে পড়ে স্থগিত হয়ে যায়, তবে কি একই গ্রুপের অন্য ভেন্যুর ম্যাচটিও স্থগিত করতে হবে?
বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফা সাফ জানিয়ে দিয়েছে—না। ফুটবলের মাঠে প্রতিটি ম্যাচেরই নিজস্ব অস্তিত্ব রয়েছে। একটির কারণে অন্য ম্যাচ আটকে থাকবে না।
আজ ভোর চারটায় স্কটল্যান্ডের মুখোমুখি হবে ব্রাজিল। যদিও ম্যাচের আগে থেকেই রয়েছে বজ্রঝড়ের পূর্বাভাস। ফিফার নিয়ম অনুযায়ী, মায়ামিতে ব্রাজিলের ম্যাচ যদি ঝড়-বৃষ্টির কারণে সাময়িক বন্ধ বা স্থগিতও হয়ে যেত, তবে আটলান্টায় একই সময়ে শুরু হতে যাওয়া মরক্কো-হাইতির ম্যাচে এর কোনো প্রভাব পড়ত না।
বিশ্বকাপে বজ্রপাতের জন্য বিশেষ মেটেরোলজিক্যাল (আবহাওয়া সংক্রান্ত) প্রোটোকল ব্যবহার করা হচ্ছে। নিয়ম অনুযায়ী, স্টেডিয়ামের ১৩ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে কোথাও বজ্রপাত হলে খেলা তৎক্ষণাৎ ৩০ মিনিটের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হবে। এই ৩০ মিনিটের মধ্যে আবারও বজ্রপাত হলে অপেক্ষার সময় নতুন করে আরও ৩০ মিনিট বাড়ানো হয়। গত সোমবার ফিলাডেলফিয়া স্টেডিয়ামে ফ্রান্স-ইরাক ম্যাচে প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপে নিয়মের প্রয়োগ দেখা গেছে।
তবে প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ের দ্বিতীয় মিনিটে আর রক্ষা পায়নি স্কটল্যান্ড। প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়রা বল নিয়ে নিজেদের রক্ষণভাগ থেকে বের হওয়ার চেষ্টা করলে প্রথমে মাথিয়াস কুনিয়া এবং পরে দানিলো দুর্দান্ত স্লাইডিং ট্যাকল করে বল কেড়ে নেন। সেখান থেকে বল পেয়ে ডান প্রান্ত ধরে চমৎকার এক ক্রস বাড়ান ব্রুনো গিমারেস।৯ মিনিট আগে
কী দারুণ ফর্মেই না আছেন ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। বিশ্বকাপে টানা তৃতীয় ম্যাচে পেলেন গোলের দেখা। মায়ামিতে স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে তাঁর গোলেই এগিয়ে গিয়েছে ব্রাজিল।১ ঘণ্টা আগে
কানাডা নকআউট নিশ্চিত করেছে আগেই। তবে তাদের সামনেও ছিল নতুন লক্ষ্য। গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে শেষ বত্রিশ রাউন্ডের ম্যাচ ঘরের মাঠে খেলা। কিন্তু ভ্যাঙ্কুভারের তাদের ২-১ গোলে হারিয়ে ৭ পয়েন্ট নিয়ে ‘বি’ গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হিসেবে নকআউটে জায়গা করে নিয়েছে সুইজারল্যান্ড। সিয়াটলে কাতারকে ৩-১ গোলে উড়িয়ে দিয়ে ৪ পয়েন্ট২ ঘণ্টা আগে
হলুদ জার্সি আর সাদা শর্টস পরে আজ আলিসন, মার্কিনিওসদের পাশে নেইমারকে শুরু থেকে দেখার আক্ষেপ থাকলেও, মাঠের বাইরে থাকা ভক্তরা এখন প্রহর গুনছেন—কখন বদলি হিসেবে মাঠে নামবেন তাদের প্রিয় ‘নাম্বার টেন’।২ ঘণ্টা আগে