Ajker Patrika
ফুটবল

স্কটল্যান্ড ম্যাচের আগে বিড়ম্বনা, বিমানে আটকা ব্রাজিলের ফুটবলাররা

ক্রীড়া ডেস্ক    
স্কটল্যান্ড ম্যাচের আগে বিড়ম্বনা, বিমানে আটকা ব্রাজিলের ফুটবলাররা
স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচকে সামনে রেখে ফোর্ট লডারডেলে পৌঁছেছে ব্রাজিলের ফুটবলাররা। ছবি: সংগৃহীত

স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচকে সামনে রেখে ফোর্ট লডারডেলে পৌঁছেছে ব্রাজিল। তবে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের আগে যাত্রাপথে বড় ধরনের ভোগান্তির মুখে পড়তে হয়েছে সেলেসাওদের। প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে নিউইয়র্ক থেকে মায়ামিগামী দলের ফ্লাইট প্রায় তিন ঘণ্টা বিলম্বিত হয়, যার প্রভাব পড়ে আনুষ্ঠানিক সংবাদ সম্মেলনের সূচিতেও।

মঙ্গলবার (২৩ জুন) সকালে স্কটল্যান্ড ম্যাচের প্রস্তুতি হিসেবে শেষ অনুশীলন সারে ব্রাজিল। এরপর কলাম্বিয়া পার্ক ট্রেনিং সেন্টার থেকে সরাসরি নিউইয়র্ক আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের উদ্দেশে রওনা দেয় দলটি। স্থানীয় সময় দুপুর ২টায় ফ্লাইট ছাড়ার কথা থাকলেও নিউইয়র্কে ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে বিমান চলাচলে বিঘ্ন ঘটে।

ফলে নির্ধারিত সময়ের পরিবর্তে বিকেল ৫টায় উড়াল দেয় ব্রাজিল দলের বিমান। দীর্ঘ অপেক্ষার কারণে খেলোয়াড়দের প্রায় তিন ঘণ্টা বিমানের ভেতরেই অবস্থান করতে হয়। সাধারণত তিন ঘণ্টার এই যাত্রা মিলিয়ে পুরো দলকে অন্তত ছয় ঘণ্টার বেশি সময় বিমানেই কাটাতে হয়েছে।

বিলম্বিত যাত্রার পর স্থানীয় সময় রাত ৯টার দিকে মিয়ামির উত্তরে অবস্থিত ফোর্ট লডারডেল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছায় ব্রাজিল। নির্ধারিত সময়ের চেয়ে দেরিতে পৌঁছালেও দলকে স্বাগত জানাতে ভক্তদের আগ্রহে কোনো ঘাটতি ছিল না। হোটেলের সামনে জড়ো হওয়া সমর্থকদের অনেকেই খেলোয়াড়দের সঙ্গে ছবি তোলেন এবং অটোগ্রাফ সংগ্রহ করেন।

ফ্লাইট বিলম্বের সরাসরি প্রভাব পড়েছে ব্রাজিল কোচ কার্লো আনচেলত্তির সংবাদ সম্মেলনেও। শুরুতে ব্রাজিলিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন (সিবিএফ) ফিফার কাছে আনচেলত্তি ও ফরোয়ার্ড মাথিয়াস কুনিয়ার নির্ধারিত সংবাদ সম্মেলন আয়োজন না করার অনুরোধ জানিয়েছে। তবে শেষ পর্যন্ত দেরিতেই সংবাদ সম্মেলন হয়েছে।

‘সি’ গ্রুপে নিজেদের শেষ ম্যাচে আগামীকাল ভোর ৪টায় স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে খেলতে নামবে ব্রাজিল। মিয়ামির হার্ড রক স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠেয় ম্যাচটি ব্রাজিলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই ম্যাচের ফলই নির্ধারণ করবে গ্রুপে তাদের চূড়ান্ত অবস্থান।

বিষয়:

খেলাফুটবলব্রাজিল ফুটবলফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬
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