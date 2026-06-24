Ajker Patrika
ফুটবল

পানামাকে বিদায় করে আশা বাঁচিয়ে রাখল ক্রোয়েশিয়া

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২৪ জুন ২০২৬, ০৮: ০১
পানামাকে বিদায় করে আশা বাঁচিয়ে রাখল ক্রোয়েশিয়া
বুদিমিরকে ঘিরে সতীর্থদের উদযাপন। ছবি: সংগৃহীত

বিশ্বকাপের নকআউটের আশা বাঁচিয়ে রাখতে পানামার বিপক্ষে জিততেই হতো ক্রোয়েশিয়াকে। এমন সমীকরণে ইউরোপের দলটিকে বেশ চিন্তায় ফেলে দিয়েছিল দ্বিতীয়বারের মতো বিশ্বকাপ খেলতে আসা পানামা। তবে শেষ পর্যন্ত তাদের বিপক্ষে ১-০ গোলের স্বস্তির জয় তুলে নিয়েছে ক্রোয়েশিয়া।

এই জয়ে নকআউটের আশা জিইয়ে রাখল ক্রোয়েশিয়া। বাংলাদেশ সময় বুধবার ভোরে টরন্টো স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে দলটির হয়ে জয়ের একমাত্র গোলটি করেন বদলি হিসেবে নামা আন্তে বুদিমির। চলতি আসরে এটি ২০১৮ বিশ্বকাপের রানার্সআপদের প্রথম জয়। এর আগে নিজেদের প্রথম ম্যাচে ইংল্যান্ডের কাছে ৪-২ গোলে হেরেছিল তারা।

এদিন ক্রোয়েশিয়ার কঠিন পরীক্ষা নিয়েছে পানামা। গোলের উদ্দেশ্যে তারা নেয় ৮টি শট, যেখানে ক্রোয়েশিয়ার শট ছিল ৬টি। দুই দলই প্রতিপক্ষের তিনটি করে শট রাখতে সক্ষম হয়। বুদিমিরের কল্যাণে শেষ হাসি হাসে ক্রোয়াটরা। দুই ম্যাচ শেষে ক্রোয়েশিয়ার সংগ্রহ ৩ পয়েন্ট। ‘এল’ গ্রুপে তারা রয়েছে তৃতীয় স্থানে। একই সংখ্যক ম্যাচে ইংল্যান্ড ও ঘানার পয়েন্ট ৪ করে। অন্যদিকে টানা দুই পরাজয়ে বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিশ্চিত হয়েছে পানামার।

প্রথমার্ধে দারুণ কিছু সুযোগ তৈরি করেছিল পানামা। ২২ মিনিটে অধিনায়ক ক্রিস্তিয়ান মার্তিনেসের সঙ্গে দারুণ বোঝাপড়ায় বল এগিয়ে গিয়ে শট নেন মুরিলো, কিন্তু সহজেই বল ধরে ফেলেন ডমিনিক লিভাকোভিচ। এক মিনিট পর আরও বড় সুযোগ আসে পানামার সামনে। মুরিলোর নিখুঁত ক্রস থেকে হোসে লুইস রদ্রিগেজের হেড দুর্দান্ত দক্ষতায় ঠেকিয়ে দেন লিভাকোভিচ, বল ক্রসবারে লেগে ফিরে আসে।

গোলশূন্য প্রথমার্ধের পর ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারণ হয় দ্বিতীয়ার্ধে। বিরতির নয় মিনিট পর স্তানিশিচের ডান দিক থেকে বাড়ানো ক্রসে ব্যাক পোস্টে থাকা আন্তে বুদিমির আলতো টোকায় বল জালে পাঠিয়ে ক্রোয়েশিয়াকে এগিয়ে দেন। গোলের পর ব্যবধান বাড়ানোর সুযোগও পেয়েছিল ক্রোয়েশিয়া। পাসালিচের ওয়ান-অন-ওয়ান শট রুখে দেন পানামার গোলরক্ষক মস্কেরা। ফিরতি বল থেকেও লক্ষ্যভেদ করতে ব্যর্থ হন ক্রোয়েশিয়ার আক্রমণভাগের খেলোয়াড়রা।

এক গোলে পিছিয়ে পড়েও হাল ছাড়েনি পানামা। দ্বিতীয়ার্ধে একাধিকবার ক্রোয়েশিয়ার রক্ষণে চাপ সৃষ্টি করে তারা। বিশেষ করে হাইড্রেশন ব্রেকের আগে মুরিলোর ধারাবাহিক আক্রমণ এবং হার্ভির ক্লোজ-রেঞ্জ হেডার ঠেকিয়ে দেন লিভাকোভিচ। ৮০তম মিনিটে কর্নার থেকে আসা বলে সমতা ফেরানোর সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছিলেন হার্ভি, কিন্তু তার শট জালের বাইরের পাশে আঘাত করে। শেষ পর্যন্ত আর গোল না হওয়ায় ১-০ ব্যবধানের জয় নিয়েই মাঠ ছাড়ে ক্রোয়েশিয়া।

বিষয়:

খেলাক্রোয়েশিয়াফুটবলপানামাফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬
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