পানামাকে বিদায় করে আশা বাঁচিয়ে রাখল ক্রোয়েশিয়া

বিশ্বকাপের নকআউটের আশা বাঁচিয়ে রাখতে পানামার বিপক্ষে জিততেই হতো ক্রোয়েশিয়াকে। এমন সমীকরণে ইউরোপের দলটিকে বেশ চিন্তায় ফেলে দিয়েছিল দ্বিতীয়বারের মতো বিশ্বকাপ খেলতে আসা পানামা। তবে শেষ পর্যন্ত তাদের বিপক্ষে ১-০ গোলের স্বস্তির জয় তুলে নিয়েছে ক্রোয়েশিয়া।
এই জয়ে নকআউটের আশা জিইয়ে রাখল ক্রোয়েশিয়া। বাংলাদেশ সময় বুধবার ভোরে টরন্টো স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে দলটির হয়ে জয়ের একমাত্র গোলটি করেন বদলি হিসেবে নামা আন্তে বুদিমির। চলতি আসরে এটি ২০১৮ বিশ্বকাপের রানার্সআপদের প্রথম জয়। এর আগে নিজেদের প্রথম ম্যাচে ইংল্যান্ডের কাছে ৪-২ গোলে হেরেছিল তারা।
এদিন ক্রোয়েশিয়ার কঠিন পরীক্ষা নিয়েছে পানামা। গোলের উদ্দেশ্যে তারা নেয় ৮টি শট, যেখানে ক্রোয়েশিয়ার শট ছিল ৬টি। দুই দলই প্রতিপক্ষের তিনটি করে শট রাখতে সক্ষম হয়। বুদিমিরের কল্যাণে শেষ হাসি হাসে ক্রোয়াটরা। দুই ম্যাচ শেষে ক্রোয়েশিয়ার সংগ্রহ ৩ পয়েন্ট। ‘এল’ গ্রুপে তারা রয়েছে তৃতীয় স্থানে। একই সংখ্যক ম্যাচে ইংল্যান্ড ও ঘানার পয়েন্ট ৪ করে। অন্যদিকে টানা দুই পরাজয়ে বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিশ্চিত হয়েছে পানামার।
প্রথমার্ধে দারুণ কিছু সুযোগ তৈরি করেছিল পানামা। ২২ মিনিটে অধিনায়ক ক্রিস্তিয়ান মার্তিনেসের সঙ্গে দারুণ বোঝাপড়ায় বল এগিয়ে গিয়ে শট নেন মুরিলো, কিন্তু সহজেই বল ধরে ফেলেন ডমিনিক লিভাকোভিচ। এক মিনিট পর আরও বড় সুযোগ আসে পানামার সামনে। মুরিলোর নিখুঁত ক্রস থেকে হোসে লুইস রদ্রিগেজের হেড দুর্দান্ত দক্ষতায় ঠেকিয়ে দেন লিভাকোভিচ, বল ক্রসবারে লেগে ফিরে আসে।
গোলশূন্য প্রথমার্ধের পর ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারণ হয় দ্বিতীয়ার্ধে। বিরতির নয় মিনিট পর স্তানিশিচের ডান দিক থেকে বাড়ানো ক্রসে ব্যাক পোস্টে থাকা আন্তে বুদিমির আলতো টোকায় বল জালে পাঠিয়ে ক্রোয়েশিয়াকে এগিয়ে দেন। গোলের পর ব্যবধান বাড়ানোর সুযোগও পেয়েছিল ক্রোয়েশিয়া। পাসালিচের ওয়ান-অন-ওয়ান শট রুখে দেন পানামার গোলরক্ষক মস্কেরা। ফিরতি বল থেকেও লক্ষ্যভেদ করতে ব্যর্থ হন ক্রোয়েশিয়ার আক্রমণভাগের খেলোয়াড়রা।
এক গোলে পিছিয়ে পড়েও হাল ছাড়েনি পানামা। দ্বিতীয়ার্ধে একাধিকবার ক্রোয়েশিয়ার রক্ষণে চাপ সৃষ্টি করে তারা। বিশেষ করে হাইড্রেশন ব্রেকের আগে মুরিলোর ধারাবাহিক আক্রমণ এবং হার্ভির ক্লোজ-রেঞ্জ হেডার ঠেকিয়ে দেন লিভাকোভিচ। ৮০তম মিনিটে কর্নার থেকে আসা বলে সমতা ফেরানোর সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছিলেন হার্ভি, কিন্তু তার শট জালের বাইরের পাশে আঘাত করে। শেষ পর্যন্ত আর গোল না হওয়ায় ১-০ ব্যবধানের জয় নিয়েই মাঠ ছাড়ে ক্রোয়েশিয়া।
ঘানার রক্ষণাত্মক কৌশলের গোলকধাঁধায় হারিয়ে গেল ইংল্যান্ড। ম্যাচের শেষ দিকে হ্যারি কেইনের অবিশ্বাস্য এক মিস এবং ও'রেইলির শট ক্রসবারে লাগার নাটকীয়তায় গোলশূন্য ড্র নিয়েই মাঠ ছাড়তে হয়েছে টমাস টুখেলের দলকে। পুরো ম্যাচে বল দখলে একচেটিয়া আধিপত্য দেখালেও ব্ল্যাক স্টারদের জমাট ‘লো ব্লক’ ভাঙতে না পারার চরম হতা৪ ঘণ্টা আগে
বাইরের সমালোচনা কিংবা সমসাময়িক অন্য খেলোয়াড়দের পারফরম্যান্স নিয়ে আলোচনা যে এই মুহূর্তে তাঁর একদমই পছন্দ নয়, সেটি তাঁর আচরণেই স্পষ্ট ছিল।৫ ঘণ্টা আগে
বিশ্বকাপের মাঝপথেই বড় এক ধাক্কা খেলেন ফ্রান্স কোচ দিদিয়ের দেশম। মায়ের মৃত্যুর খবর পেয়ে জরুরি ভিত্তিতে ফ্রান্সে ফিরে যাচ্ছেন তিনি। ফলে শুক্রবার নরওয়ের বিপক্ষে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে ফ্রান্সের ডাগআউটে দেখা যাবে না তাঁকে।৬ ঘণ্টা আগে
ব্রাজিলের ‘ও গ্লোবো’ পত্রিকা একটা মজার প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে তাদের দলের নকআউটের সম্ভাব্য সূচি নিয়ে। প্রতিবেদনের শিরোনাম—‘গ্রুপে ১ম, ২য় নাকি ৩য়—ব্রাজিলের ম্যাচের দিন কাজে বেশি ছুটি পেতে কোন ফল সমর্থন করবেন?’ কেন এই প্রতিবেদন, সেটির ব্যাখ্যায় গ্লোবো লিখেছে, ‘বিশ্বকাপের গ্রুপপর্বে...৬ ঘণ্টা আগে