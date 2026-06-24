Ajker Patrika
ফুটবল

ঘাম ঝরানো জয়ে নকআউটে কলম্বিয়া

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২৪ জুন ২০২৬, ১০: ০৯
ঘাম ঝরানো জয়ে নকআউটে কলম্বিয়া
দলের হয়ে জয়সূচক গোলের পর মুনিওসের উল্লাস। ছবি: সংগৃহীত

বিশ্বকাপে নিজেদের দ্বিতীয় জয় তুলে নিয়েছে কলম্বিয়া। ‘কে’ গ্রুপে ডিআর কঙ্গোকে ১-০ হারিয়েছে লাতিন আমেরিকার প্রতিনিধিরা। এই জয়ে নকআউটের টিকিট কেটেছে কলম্বিয়া।

মেক্সিকোর গুয়াদালহারাতে কলম্বিয়ার হয়ে ব্যবধান গড়ে দেওয়া গোলটা করেন ডিফেন্ডার দানিয়েল মুনিওস।

বিষয়:

খেলাকলম্বিয়াফুটবলফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত