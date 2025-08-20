Ajker Patrika
মাদ্রিদকে জিতিয়ে ইতিহাসের পাতায় নাম লেখালেন এমবাপ্পে

ক্রীড়া ডেস্ক    
পেনাল্টি থেকে গোল করে ইতিহাসের পাতায় নাম লেখালেন কিলিয়ান এমবাপ্পে। ছবি: এএফপি
২০২৪-২৫ মৌসুম দিয়ে রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে কিলিয়ান এমবাপ্পের শুরুটা হয়েছিল দুর্দান্ত। তবে মেজর কোনো শিরোপা জিততে পারেননি তিনি। এবার নতুন মৌসুমের শুরুটা করলেন গোল দিয়ে। তাতে ইতিহাসের পাতায় নাম উঠে গেল ফরাসি এই ফরোয়ার্ডের।

সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে গত রাতে লা লিগায় রিয়াল মাদ্রিদ খেলেছে ওসাসুনার বিপক্ষে। ১-০ গোলে জিতলেও লস ব্লাঙ্কোসদের এই জয়ের মাহাত্ম্য অনেক বেশি। বেশ কিছু রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে জাবি আলোনসোর দল। ম্যাচের একমাত্র গোলটি ৫১ মিনিটে পেনাল্টিতে করেন এমবাপ্পে। লা লিগায় কোনো মৌসুমে নিজেদের প্রথম ম্যাচ পেনাল্টির মাধ্যমে প্রথমবারের মতো জিতল রিয়াল।

৫১ মিনিটে এমবাপ্পেকে বক্সের মধ্যে ফাউল করেন ওসাসুনার ডিফেন্ডার হুয়ান ক্রুজ। তখনই পেনাল্টির বাঁশি বাজান রেফারি আদ্রিয়ান কর্দেরো। ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারির (ভিএআর) মাধ্যমে বিষয়টি আবার দেখা হয়। ওসাসুনা দলের পক্ষ থেকে তীব্র প্রতিবাদ জানানো হলেও ভিএআর পেনাল্টির সিদ্ধান্ত বহাল রেখেছে। এমবাপ্পের পেনাল্টি থেকে করা গোলই মূলত ম্যাচের পার্থক্য গড়ে দিয়েছে। ২০২৫-২৬ মৌসুমের লা লিগা রিয়াল শুরু করল জয় দিয়ে।

ওসাসুনাকে হারিয়ে নিজেদের রেকর্ডই ভেঙে দিল রিয়াল মাদ্রিদ। লা লিগার ইতিহাসে টানা ১৭ মৌসুমে (২০০৯ থেকে ২০২৫) প্রথম ম্যাচে অপরাজিত থাকার রেকর্ডটি শুধুই তাদের। এর আগে সর্বোচ্চ টানা ১৬ মৌসুমে লা লিগায় নিজেদের প্রথম ম্যাচে অপরাজিত থাকার রেকর্ডও ছিল রিয়ালের। ১৯৬১ থেকে ১৯৭৬ পর্যন্ত এই কীর্তি গড়েছিল লস ব্লাঙ্কোসরা।

১৭ বছর ধরে রেকর্ডটা রিয়ালেরই থাকল, কী বলছেন কোচ১৭ বছর ধরে রেকর্ডটা রিয়ালেরই থাকল, কী বলছেন কোচ

ঐতিহাসিক গোলটি সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে গত রাতে এমবাপ্পে করেছেন ১০ নম্বর জার্সি পরে। এই জার্সি ক্লাবটির অনেক কিংবদন্তি ফুটবলার গায়ে জড়িয়েছেন। ফেরেঙ্ক পুসকাস, মাইকেল লাউড্রপ, লুইস ফিগো, ক্ল্যারেন্স সিডর্ফ, মেসুত ওজিল, রেমন্ড কোপা, গিওর্গি হ্যাজি, মদরিচরা এই জার্সি পরে খেলেছিলেন। এদিকে কোচ জাবি আলোনসোর জন্যও এটা নতুন শুরু বলা চলে। জুন-জুলাইয়ে ক্লাব বিশ্বকাপ দিয়ে রিয়ালের কোচ হিসেবে যাত্রা শুরু হলেও লা লিগায় গত রাতে তাঁর অধীনে রিয়াল খেলেছে প্রথম ম্যাচ।

বিষয়:

খেলাএমবাপ্পেফুটবলরিয়াল মাদ্রিদ
