মাদ্রিদকে জিতিয়ে ইতিহাসের পাতায় নাম লেখালেন এমবাপ্পে

ক্রীড়া ডেস্ক
২০২৪-২৫ মৌসুম দিয়ে রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে কিলিয়ান এমবাপ্পের শুরুটা হয়েছিল দুর্দান্ত। তবে মেজর কোনো শিরোপা জিততে পারেননি তিনি। এবার নতুন মৌসুমের শুরুটা করলেন গোল দিয়ে। তাতে ইতিহাসের পাতায় নাম উঠে গেল ফরাসি এই ফরোয়ার্ডের।
সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে গত রাতে লা লিগায় রিয়াল মাদ্রিদ খেলেছে ওসাসুনার বিপক্ষে। ১-০ গোলে জিতলেও লস ব্লাঙ্কোসদের এই জয়ের মাহাত্ম্য অনেক বেশি। বেশ কিছু রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে জাবি আলোনসোর দল। ম্যাচের একমাত্র গোলটি ৫১ মিনিটে পেনাল্টিতে করেন এমবাপ্পে। লা লিগায় কোনো মৌসুমে নিজেদের প্রথম ম্যাচ পেনাল্টির মাধ্যমে প্রথমবারের মতো জিতল রিয়াল।
৫১ মিনিটে এমবাপ্পেকে বক্সের মধ্যে ফাউল করেন ওসাসুনার ডিফেন্ডার হুয়ান ক্রুজ। তখনই পেনাল্টির বাঁশি বাজান রেফারি আদ্রিয়ান কর্দেরো। ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারির (ভিএআর) মাধ্যমে বিষয়টি আবার দেখা হয়। ওসাসুনা দলের পক্ষ থেকে তীব্র প্রতিবাদ জানানো হলেও ভিএআর পেনাল্টির সিদ্ধান্ত বহাল রেখেছে। এমবাপ্পের পেনাল্টি থেকে করা গোলই মূলত ম্যাচের পার্থক্য গড়ে দিয়েছে। ২০২৫-২৬ মৌসুমের লা লিগা রিয়াল শুরু করল জয় দিয়ে।
ওসাসুনাকে হারিয়ে নিজেদের রেকর্ডই ভেঙে দিল রিয়াল মাদ্রিদ। লা লিগার ইতিহাসে টানা ১৭ মৌসুমে (২০০৯ থেকে ২০২৫) প্রথম ম্যাচে অপরাজিত থাকার রেকর্ডটি শুধুই তাদের। এর আগে সর্বোচ্চ টানা ১৬ মৌসুমে লা লিগায় নিজেদের প্রথম ম্যাচে অপরাজিত থাকার রেকর্ডও ছিল রিয়ালের। ১৯৬১ থেকে ১৯৭৬ পর্যন্ত এই কীর্তি গড়েছিল লস ব্লাঙ্কোসরা।
ঐতিহাসিক গোলটি সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে গত রাতে এমবাপ্পে করেছেন ১০ নম্বর জার্সি পরে। এই জার্সি ক্লাবটির অনেক কিংবদন্তি ফুটবলার গায়ে জড়িয়েছেন। ফেরেঙ্ক পুসকাস, মাইকেল লাউড্রপ, লুইস ফিগো, ক্ল্যারেন্স সিডর্ফ, মেসুত ওজিল, রেমন্ড কোপা, গিওর্গি হ্যাজি, মদরিচরা এই জার্সি পরে খেলেছিলেন। এদিকে কোচ জাবি আলোনসোর জন্যও এটা নতুন শুরু বলা চলে। জুন-জুলাইয়ে ক্লাব বিশ্বকাপ দিয়ে রিয়ালের কোচ হিসেবে যাত্রা শুরু হলেও লা লিগায় গত রাতে তাঁর অধীনে রিয়াল খেলেছে প্রথম ম্যাচ।
২০২৪-২৫ মৌসুম দিয়ে রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে কিলিয়ান এমবাপ্পের শুরুটা হয়েছিল দুর্দান্ত। তবে মেজর কোনো শিরোপা জিততে পারেননি তিনি। এবার নতুন মৌসুমের শুরুটা করলেন গোল দিয়ে। তাতে ইতিহাসের পাতায় নাম উঠে গেল ফরাসি এই ফরোয়ার্ডের।
সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে গত রাতে লা লিগায় রিয়াল মাদ্রিদ খেলেছে ওসাসুনার বিপক্ষে। ১-০ গোলে জিতলেও লস ব্লাঙ্কোসদের এই জয়ের মাহাত্ম্য অনেক বেশি। বেশ কিছু রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে জাবি আলোনসোর দল। ম্যাচের একমাত্র গোলটি ৫১ মিনিটে পেনাল্টিতে করেন এমবাপ্পে। লা লিগায় কোনো মৌসুমে নিজেদের প্রথম ম্যাচ পেনাল্টির মাধ্যমে প্রথমবারের মতো জিতল রিয়াল।
৫১ মিনিটে এমবাপ্পেকে বক্সের মধ্যে ফাউল করেন ওসাসুনার ডিফেন্ডার হুয়ান ক্রুজ। তখনই পেনাল্টির বাঁশি বাজান রেফারি আদ্রিয়ান কর্দেরো। ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারির (ভিএআর) মাধ্যমে বিষয়টি আবার দেখা হয়। ওসাসুনা দলের পক্ষ থেকে তীব্র প্রতিবাদ জানানো হলেও ভিএআর পেনাল্টির সিদ্ধান্ত বহাল রেখেছে। এমবাপ্পের পেনাল্টি থেকে করা গোলই মূলত ম্যাচের পার্থক্য গড়ে দিয়েছে। ২০২৫-২৬ মৌসুমের লা লিগা রিয়াল শুরু করল জয় দিয়ে।
ওসাসুনাকে হারিয়ে নিজেদের রেকর্ডই ভেঙে দিল রিয়াল মাদ্রিদ। লা লিগার ইতিহাসে টানা ১৭ মৌসুমে (২০০৯ থেকে ২০২৫) প্রথম ম্যাচে অপরাজিত থাকার রেকর্ডটি শুধুই তাদের। এর আগে সর্বোচ্চ টানা ১৬ মৌসুমে লা লিগায় নিজেদের প্রথম ম্যাচে অপরাজিত থাকার রেকর্ডও ছিল রিয়ালের। ১৯৬১ থেকে ১৯৭৬ পর্যন্ত এই কীর্তি গড়েছিল লস ব্লাঙ্কোসরা।
ঐতিহাসিক গোলটি সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে গত রাতে এমবাপ্পে করেছেন ১০ নম্বর জার্সি পরে। এই জার্সি ক্লাবটির অনেক কিংবদন্তি ফুটবলার গায়ে জড়িয়েছেন। ফেরেঙ্ক পুসকাস, মাইকেল লাউড্রপ, লুইস ফিগো, ক্ল্যারেন্স সিডর্ফ, মেসুত ওজিল, রেমন্ড কোপা, গিওর্গি হ্যাজি, মদরিচরা এই জার্সি পরে খেলেছিলেন। এদিকে কোচ জাবি আলোনসোর জন্যও এটা নতুন শুরু বলা চলে। জুন-জুলাইয়ে ক্লাব বিশ্বকাপ দিয়ে রিয়ালের কোচ হিসেবে যাত্রা শুরু হলেও লা লিগায় গত রাতে তাঁর অধীনে রিয়াল খেলেছে প্রথম ম্যাচ।
চোটের কারণে খেলোয়াড়দের সিরিজ মিস করার ঘটনা খুবই পরিচিত। বিশেষ করে, তাসকিন আহমেদ, শরীফুল ইসলাম, সৌম্য সরকাররা প্রায়ই চোটে পড়ে গুরুত্বপূর্ণ সিরিজ থেকে ছিটকে যান। এমনকি তাসকিনকে বিসিবি খেলাচ্ছে বিশ্রামনীতি মেনে। এবার বোর্ড ক্রিকেটারদের চিকিৎসার বিষয়ে নিচ্ছে নতুন উদ্যোগ।১০ মিনিট আগে
ভুটানে যেন বাংলাদেশি ফুটবলারদের মেলা বসেছে। গত কয়েক মাসে ১৫ ফুটবলার দেশটির লিগে নাম লিখিয়েছেন ধাপে ধাপে। এবার সেখানে সাফ অনূর্ধ্ব-১৭ নারী চ্যাম্পিয়নশিপ খেলতে গিয়েছে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৭ দল। থিম্পুর চ্যাংলিমিথান স্টেডিয়ামে সন্ধ্যা ৬টায় আজ স্বাগতিক ভুটানের মুখোমুখি হবে তারা।৩ ঘণ্টা আগে
যুজবেন্দ্র চাহালের সঙ্গে ধনশ্রী ভার্মার বিবাহবিচ্ছেদের ঘটনা নিয়ে গত কয়েক বছর ধরে আলোচনা হচ্ছে। ভারতের বিভিন্ন গণমাধ্যমে শোনা যাচ্ছে নানা রকম কথাবার্তা। চাহালের স্ত্রী ধনশ্রী যে তাতে হাঁপিয়ে উঠেছেন। সাম্প্রতিক এক সাক্ষাৎকারে এটা নিয়ে করেছেন ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য।৩ ঘণ্টা আগে
২০২৪-২৫ মৌসুমটা মোহাম্মদ সালাহর জন্য কেটেছে স্বপ্নের মতো। একের পর এক গোল করেছেন। জিতেছেন ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের শিরোপা। দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের স্বীকৃতি হিসেবে জিতলেন বর্ষসেরা ফুটবলারের পুরস্কার। এই পুরস্কার জিতে রেকর্ড গড়েছেন মিসরীয় ফরোয়ার্ড।৪ ঘণ্টা আগে