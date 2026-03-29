সাফে আলোড়ন তোলা বাংলাদেশের প্রবাসী ফুটবলার রোনান যেখানে আলাদা

বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-২০ সাফে দুর্দান্ত খেলে আলোচনায় রোনান সুলিভান। পাকিস্তান ও ভারতের বিপক্ষে আলোড়ন তুলেছেন যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী এই ফুটবলার। অনূর্ধ্ব-২০ সাফে এখন পর্যন্ত যে তিন গোল রোনান করেছেন, তার তিনটিতেই অবদান রোনানের। যার মধ্যে পাকিস্তানের বিপক্ষে একাই জোড়া গোল দিয়ে হয়েছেন ম্যাচসেরা। আর ভারতের বিপক্ষে তাঁর কর্নার থেকে বাংলাদেশ ফেরে সমতায়।
সামাজিক মাধ্যমে এই মুহূর্তে সবচেয়ে আলোচিত নাম বোধ হয় রোনানই। ২৪ মার্চ পাকিস্তানের বিপক্ষে তাঁর জোড়া গোলে বাংলাদেশ জেতে ২-০ গোলে। যার মধ্যে ৫৩ মিনিটে তিনি চোখধাঁধানো ৩০ গজি ফ্রি-কিক যেভাবে করেছেন, সেটার সঙ্গে অনেকে লিওনেল মেসির মতো তারকাদের ফ্রি-কিকের তুলনা করেছেন। রোনান কোথায় আলাদা, আজকের পত্রিকার পডকাস্টে সেটাই ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন জাহিদ হাসান এমিলি। বাংলাদেশ ফুটবল দলের সাবেক স্ট্রাইকার বলেন,‘আমাদের কিন্তু নাম্বার নাইনে থাকা যোগ্য ফুটবলার নেই। তো সেখানে রোনান সুলিভানের যদি দেখেন পাকিস্তানের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচ দেখেন, সে বদলি ফুটবলার হিসেবে দুই গোল করেছে। শুরুতে কিন্তু ছিল না। তারপর থেকেই কিন্তু খেলার মোমেন্টাম বদলে গেছে। পাকিস্তানের বিপক্ষে আপনি যে দুইটা গোলের কথা নির্দিষ্ট করে বলেছেন, আপনি যদি সেট পিসের গোলটা দেখেন ফ্রি কিক—দুর্দান্ত গোল। আমার কাছে মনে হয়েছে যে সিনিয়র দল বা বয়স ভিত্তিক দলে আমরা এ ধরনের গোল আমি খুব কম দেখেছি। ৩৫ গজ বক্সের সামনে থেকে আসলে গোল করা সাহসের ব্যাপার।’
পাকিস্তানের বিপক্ষে দ্বিতীয় গোলটা রোনান করেছেন হেডে। শেখ সংগ্রামের ক্রস রিসিভ করে রোনান সুলিভান বলে এমনভাবে মাথা ছুঁয়েছেন, পাকিস্তানি গোলরক্ষক কিছুই বুঝে উঠতে পারেননি। রোনানের মধ্যে সেরা স্ট্রাইকার হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা দেখছেন এমিলি। আজকের পত্রিকার পডকাস্টে এমিলি বলেন, ‘সুইং, পারফেকশন এবং বলটা ট্রাভেল করেছে যে এখানেও তো দেড় থেকে দুই সেকেন্ড সময় লেগেছে, সে সময় কিন্তু গোলরক্ষক আসতে পারেনি। সবকিছু মিলে আমার মনে হয়েছে রোনান দারুণ স্ট্রাইকার এবং সেকেন্ড গোলটা যেটা বলেছেন যে সংগ্রামের ক্রস থেকে যে সে কানেক্ট করেছে, আমি যেহেতু স্ট্রাইকার ছিলাম আমি জানি যে হেডিংয়ের গোলগুলি সবসময় একটু ব্যতিক্রম এবং গোলরক্ষকদের জন্য খুব কঠিন হয় সেভ করা। তার টাইমিং অফ হেড, টাইমিং অফ রান, অন পজিশনে যাওয়া সবকিছু আমার কাছে মনে হয়েছে দুর্দান্ত।’
সবশেষ ২০২৪ সালে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-২০ সাফ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে নেপালকে হারিয়েই। সেই নেপালকে এবার বাংলাদেশ পেল সেমিফাইনালেই। বাংলাদেশ ‘বি’ গ্রুপ রানার্সআপ হিসেবে সেমিফাইনালে উঠেছে আর নেপাল সেমির টিকিট কেটেছে ‘এ’ গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে। এমিলির মতে যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী যমজ ভাই রোনান সুলিভান, ডেকলান সুলিভান ও যুক্তরাজ্য প্রবাসী ইব্রাহিম নাওয়জরা আসায় বাংলাদেশ দলটা আরও শক্তিশালী হয়েছে বলে মনে করেন এমিলি। আজকের পত্রিকার পডকাস্টে তিনি বলেন, ‘এই দলের অনেক খেলোয়াড় যেমন মুরশেদ, ফয়সাল—এরা কিন্তু সবশেষ অনূর্ধ্ব-২০ চ্যাম্পিয়ন। ২০২৪ সালে মারুফ ভাই কোচ ছিলেন। সুতরাং এই দলটাতে কিন্তু সে ধরনের ফুটবলার এবং রোনান সুলিভান, ডেকলান, তারপরে ইব্রাহিম নাওয়াজ আসার পর দল আরও শক্তিশালী হয়েছে।’
অনূর্ধ্ব-২০ সাফ শুরুর আগেই আলোচনায় ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী দুই যমজ রোনান সুলিভান ও ডেকলান সুলিভান। যাঁর মধ্যে ডেকলান ডিফেন্ডার। তাঁর এখনো বাংলাদেশ দলে খেলার সুযোগ হয়নি। তবে তাঁর ভাই রোনান এরই মধ্যে সামাজিক মাধ্যমে নেটিজেনদের প্রশংসা কুড়োচ্ছেন।
মালে জাতীয় স্টেডিয়ামে গতকাল ভারতের বিপক্ষে ১-১ গোলে ড্র করে বাংলাদেশ। ভারতের গোলকিপিং কোচ সন্দীপ নন্দীর সঙ্গে তর্কে লিপ্ত থাকেন বাংলাদেশ কোচ মার্ক কক্স। রেফারি দুজনকে লাল কার্ড দেখাতে কোনো দ্বিধাবোধ করেননি। তাতে নেপালের বিপক্ষে ১ এপ্রিল সেমিফাইনালে কক্সকে পাবে না বাংলাদেশ।
